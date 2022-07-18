Plaj vücudu nasıl olmalıdır?

Bu sorunun muhatabı sizce kimdir? Başlığı böyle olan bir metin hangi cinsiyet için hazırlanmış olabilir dersiniz? Tatil öncesi manikür/pedikür randevusu, vücut kılları için epilasyonlar, kalça kapatan pareo, sivilce yapmayan güneş kremi alışverişlerine çıkan kimlerdir? Plaj çantası bile kim için üretiliyor, kimlere satılıyor bir düşünelim isterim. Basit bir yüzme, belki biraz güneşlenme eylemi kadınlar için nasıl komplike hale geliyor, getiriliyor, hep birlikte biraz düşünelim.

Bizim nesil ergenlik dönemindeyken bazı dergiler vardı. Ben çok okurdum. Şimdi bulsam da o tarihlerde basılmış bir sayıyı okusam keşke. Kim bilir ne detaylar vardır tansiyonumu yükseltecek. Bir keresinde okuduğum bilgiyi aradan geçen 20 seneye rağmen unutamıyorum. O zamanlar balıklama atlamaya kafayı takmıştım ama bir türlü beceremiyordum. Sonra o dergilerden birinde şunu gördüm; “eğer balıklama atlamayı bilmiyorsanız, elinizle burnunuzu tıkayıp çivileme atlayacağınıza, merdivenden girin daha iyi”. Sonra senelerce iskeleden atlayamadım. Çünkü bu “banal” görüntüyü vereceğime hiç atlamam, daha iyi neticede.

Bana kalsa muzır yayın olarak toplatılması gerekenler içerikler olsa olsa bunlar olabilir. (Elbette sansür yanlısı olmayalım, yayınları yasaklatmayalım.) Ergenler de dahil olmak üzere kadınları bedenlerine düşmanlaştıran tüm bu dergiler, sosyal medya kanalları esas kamuya sakıncalı.

Plaj vücuduna gelene kadar öncelikle plaj giyim bir mesele. Kadın bedeni kamusal gündem oluşturduğundan bir kere bikini çok mu açık, o mayo çok mu seksi, o ortamda bu giyilir mi kaygıları başlar önce. Fakat bunun alternatifini tercih edenler de huzur bulamaz. Haşema giyen kadınlar uzaylı görmüş gibi bakan insanların bakışlarına maruz kalır.

Siz hiç ensesinden ayak bileğine, kılları olduğu için utanan erkek gördünüz mü? Utanmak kritik kelime, bakın. Sıcakladığı için rahatsız olmak, beğenmemek kısmından bahsetmiyorum. Sizce kaç erkek göbeğinden çekindiği için göbeğini kapatan plaj giysisi tercih ediyor? Erkeklerin selüliti olsa kapatmaya uğraşırlar mıydı? (Kıllı vücut örneğini bu aşamada tekrar hatırlayalım.)

Plaj mevsiminin kadına bunca eziyete dönüşmesini çok kafaya takıyorum. Kolektif baskılar bu başlık altında bir araya gelmiş gibi. Kadın bedenini kapatsın/çok da kapatmasın, kıllarını alsın, selülitini gizlesin, zayıf olsun, memesi sarkmasın, eşit bronzlaşsın, tırnakları bakımlı olsun. Yazarken şiştim.

"Aman canım yapma" diyebilirsiniz? "Ben yapmıyorum, umrumda da değil" diyebilirsiniz. Tekrar tekrar aynı yanıtları aldığım için tekrar tekrar belirtmek isterim: bacak kıllarını almayan kadına bakışla erkeğe bakış bir mi? Erkekler böyle “kararlar” alıyorlar mı? Hayatın doğal akışında mı ilerliyor? Bu erkekler için bir mücadele alanı mı?

Erkekler de biscolata erkeği olmak için yarışsın demiyorum. O kıskançlık olurdu. Ben gıpta eden taraftayım. Erkeklerin konforuna talibim. Cinsiyetten bağımsız olarak bakımlı olup olmamak, göze hitap etmek, belli estetik kalıplar dahilinde olmaya özen göstermek toplumsal bir baskı alanı olmak yerine bireysel bir seçim olsun. Tüm söylediğim bu.