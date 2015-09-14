10 yılı aşkın bir süredir İtalya’da yaşayan pasta ustası İpek Bozkurt, her hafta muhteşem tarifleri ile karşınızda olacak.

Milano’ya moda okumak için giden Bozkurt, bir süre bu sektörde çalıştıktan sonra fikrini değiştirip mutfak ile ilgilenmeye başladı. Uzun ve zorlu bir eğitim, yorucu ve yıpratıcı çalışma hayatı süreçlerinden geçse de mesleğine olan sevgisinden ötürü hiç pes etmedi.

İtalya’da dergiler için yazı yazan, danışmanlık yapan ve televizyon programlarına katılan Bozkurt, doğup büyüdüğü ülkesinde de edindiği tecrübeleri paylaşma isteğiyle, ‘Baharat In Gram’ adında bir blog yazmaya başladı.

İpek Bozkurt, en güzel tarifleri ve püf noktalarını artık HT Hayat okurları için yazıyor.