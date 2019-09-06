Ispanaklı tavuk dolması

İpek Bozkurt'tan lezzetli bir ıspanaklı tavuk dolması tarifi...

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Ispanaklı tavuk dolması

Malzemeler (2 Kişilik):

  • 500 gr piliç ince göğüs
  • 1/2 soğan
  • 1 küçük demet ıspanak
  • 1 küçük demet taze nane
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 adet misket limonu
  • Krem peynir
  • Tereyağı
  • 1 avuç çam fıstığı (isteğe bağlı)
  • Tuz
  • Karabiber

 

Yapılışı:

Zeytinyağında ince kıyılmış soğan öldürülür ve içine ıspanak, nane, misket limonu kabuk rendesi, tuz ve ihtiyaca bağlı az su konarak, kavrulur, suyu çektirilir, soğumaya bırakılır. İnce piliç göğüs etlerinin üstüne tuz, karabiber serpilir ve bir tatlı kaşığı kadar krem peynir sürülür, bir tutam ıspanak harcından konup, rulo yapılır, kürdan ile kapatılır. İçi hafif yağlanmış fırın tepsisine dizilen tavuk dolmalarının üzerine fındık büyüklüğünde tereyağı konur, üstleri alüminyum folyo ile örtülüp 190°C fırında 25-30 dk pişirilirler. Pişirme işleminin sonlarına doğru renk almaları istenirse folyo kaldırılabilir. Sıcak olarak hemen servis edilir. 

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