Yılbaşı menüsü için muhteşem tarifler

Yılbaşı menüsü 2020

Yılbaşı gecesinde misafirlerinize pişirebileceğiniz en lezzetli tarifleri sizin için derledik.

Konuklarınızla geçireceğiniz eğlenceli bir yılbaşı akşamının yolu lezzetli yemeklerden geçiyor. İşte sofralarınızı ve midenizi şenlendirecek lezzetli tarifler...

Başlangıç

Brokoli çorbası

Ezogelin, mercimek çorbaları biraz fazla günlük değil mi? Yılbaşı için her zamankinden daha farklı bir tarifle hazır da mevsimindeyken brokoli çorbasını tavsiye ediyoruz! Başta C ve K vitaminleri olmak üzere çeşitli mineraller ve yüksek miktarda lif içeren brokoliyi et & tavuk yemeklerinin yanında tüketebiliriz.

Brokoli çorbasının tarifi için tıklayın!

Ezogelin çorbası

Ben klasik tatlarımdan şaşmam diyorsanız ezogelin, mercimek, mantar, arpa şehriye çorbası da iyi birer alternatif olabilir. Ancak klasik tatlar deyince olmazsa olmazımız tabii ki ezogelin çorbası...

Ezogelin çorbasının tarifi için tıklayın!

Ara sıcaklar

Pastırmalı humus

Farklı ve lezzetli bir ara sıcak... Humus ve pastırma lezzetini birleştirdik ortaya şahane bir ara sıcak çıktı!

Pastırmalı humus tarifi için tıklayın!

Börek

Ara sıcak denilince akla ilk gelenlerden biridir börekle. Ancak siz minik bir farklılık katmaya ne dersiniz? İşte paçaga böreğini ara sıcak olarak tüketmekten sıkılanlar için karnabaharlı milföy böreği...

Karnabaharlı milföy böreği tarifi için tıklayın!

Ana yemek

Hindi

Yılbaşı menüsü deyince olmazsa olmazımız tabii ki hindi oluyor! Harika bir hindi tarifimiz var denemeye ne dersiniz?

Yılbaşı hindisi nasıl yapılır?

Salata

Bitkisel protein içeriği çok yüksek olan lezzetli ve besleyici bir salata önerimiz var: Maş fasulyeli salata...

Maş fasulyeli salata tarifi için tıklayın!

Tatlı

Çam ağaçlı muffin

Yılbaşı konseptine uygun şahane bir final! Çikolatalı çam ağaçlı muffinler...

Tarif için tıklayın!

Yemeklere karar verdiniz ancak yılbaşı sofranızı nasıl hazırlayacağınızı bilmiyorsanız aşağıdaki videomuz çok işinize yarayacak!