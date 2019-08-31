Birinin sizden hoşlanmadığını gösteren 11 işaret

Birinin sizden hoşlanmadığını nasıl anlarsınız?

Söz konusu gelecek bir ilişkiyi ya da arkadaşlığı değerlendirmek olduğunda, birinin sizden hoşlanmadığını gösteren işaretleri bilmek yardımcınız olabilir.

Evet, kendinize muhtemelen bu kadar olumsuz bir şeyin nasıl işe yarayacağını soruyorsunuz. Ancak emin olun ki bu belirsiz ve bazen tuhaf sinyaller, yalnızca zamandan tasarruf etmenizi sağlamayacak; aynı zamanda da birçok kalp kırıklığından kurtulmuş olacaksınız.

1- Vücut dili kapalı

Birinin rahat ya da mutlu hissettiğini gösteren pozitif vücut dili, oldukça açıktır – rahat bırakılmış kollar, göz teması, içten gülümseme vs. Negatif vücut dili ise genelde bunun tam tersidir ve birinin sizden hoşlanmadığını gösteriyor olabilir. Kollarını kavuşturan ya da çanta gibi şeylerin arkasına saklanan kişileri gözlemleyin. Ama yine de dikkatli olun. Birkaç davranışsal ipucuna birden bakmak gereklidir; çünkü bir tanesi aldatıcı olabilir.

2- Zorla gülümsüyor gibi

Saptanmaları gayet kolay olan sahte gülümsemelere dikkat edin. Gerçekten gülümsediğinizde, daha fazla yüz kasınız çalışır ve gülümseyen kişinin göz çevresindeki çizgiler daha belirgin hale gelir.

3- Vücut dilinizi kopyalamıyor

Biri sizden hoşlandığında, istemsiz bir şekilde vücut dilinizi kopyalamaya başlar. Örneğin otururken sandalyeyi tekmeliyorsanız, o da aynı şeyi yapabilir. Hoşlandığımız kişi ile eşleşmek için bilinçsiz bir şekilde beden duruşumuzu değiştiririz; kişinin sözlü olmayan davranışını kopyalayarak bağlantılı olduğumuzun sinyalini veririz.

4- Göz temasında bulunmuyor

Vücut dilinde olduğu gibi, göz teması da gerçek bir arkadaşlığın en büyük göstergelerinden biridir. Arkadaşlar arasında, diğer insanlara kıyasla daha fazla karşılıklı göz teması bulunur; kişinin içten bakışı, genelde pozitif bir ödül olarak değerlendirilir. Dolayısıyla sevgililer gerçekten de birbirlerinin gözlerine daha çok bakarlar.

5- Sohbeti kısa kesiyor

Bir ilişki, iyi bir yere gidiyorsa, karşınızdaki kişi sizinle konuşmaktan büyük zevk alır. Peki, sizden hoşlanmıyorsa? Öyleyse eğer, alacağınız tepkiler muhtemelen çok kısa olacak. Hafta sonunuzu anlattığınızda, aldığınız tek karşılık “aa, iyiymiş.” olacaktır. Anlamışsınızdır herhalde.

6- Fiziksel temastan haz etmiyor

Randevu ya da arkadaşınızla basit bir buluşma; fiziksel temasın ne kadar olduğuna dikkat etmelisiniz. Çünkü dokunma, birçok farklı amaç uğruna kullanılır: flört esnasında bağlantı kurma, bağlılığı sembolize etme, fiziksel yakınlık başlatma ya da duygusal konfor sağlama gibi. Bunun gibi bir şeyler olmaması, kötü işaret anlamına gelebilir.

7- Hiçbir zaman plan yapmak istemiyor

Evet, birlikte dışarı çıktığınızda eğlendiniz; ama planı hanginiz yaptı? Mesaj atanın, plan yapanın ya da muhabbetin devam etmesini sağlayanın yalnızca siz olduğunuzu fark ettiğinizde, bunu kötü bir işaret olarak yorumlayın. Karşı taraftan asla haber gelmiyorsa, neler döndüğünü tahmin edebilirsiniz.

8- Hiçbir zaman dinlemiyor gibi

İyi bir arkadaş, düşüncelerinize ve fikirlerinize değer verir; konuşmanız için alan sağlar. Sizden hoşlanmayan biri ise böyle hoşluklarla uğraşmaz pek. Tek taraflı muhabbetler, bir süre sonra kendinize kötü hissetmenize sebep olur.

9- Sürekli ekiyor

Planlarınız ara sıra bozuluyorsa, sorun yok. Ama bu kişi sizi sürekli ekiyor ya da vakit geçirememenize bahaneler uyduruyorsa, bunu önemli bir ipucu olarak algılayın. Evet, herkesin hayatı yoğun; ama gerçek arkadaşlar, ara sıra olsa bile birbirlerine ayıracak vakti yaratırlar.

10- Kendinizi tuhaf hissediyorsunuz

Sizden gerçekten hoşlanan insanların çevresindeyken, kendinizi rahat ve neşeli hissedersiniz. Ama biriyle bir araya geldiğinizde, kendinizi tuhaf hissediyorsanız, bu durum, arkadaşlığınızın düşündüğünüz kadar güçlü olmadığını gösterebilir.

11- İçinizdeki ses konuşuyor

Birisi, sizden hoşlanmadığında, içinizden bir sesin bunu size söylemesi olasıdır. Belki partiye gelmemenizi umduğunu hissettiniz ya da nezaketinde bir sahtelik olduğunu düşünmeye başladınız. Ne olursa olsun, içgüdülerinize güvenmek, muhtemelen yapabileceğiniz en iyi şey.