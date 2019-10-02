Evde yapabileceğiniz 6 makyaj malzemesi

Kozmetik malzemeleri son dönemde yükselen fiyatlarıyla el yakmaya başladı. Ekonominizi düşünürken tasarruf etmek için kozmetik ürünü almaktansa onları kendiniz yapmayı deneyebilirsiniz. Bu nedenle sizin için evde kolayca yaparak paranızı cebinizde tutabileceğiniz makyaj malzemeleri tarifleri hazırladık.

Ezgi Ece Aşkıngil
  • 1
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    Ruj

    Ruj için ihtiyacınız olan ilk malzeme vazelin ya da eğer kolay ulaşabiliyorsanız balmumu. 1 yemek kaşığı vazelini bir kaba alarak benmari usulü eritin içine 1 tatlı kaşığı gliserin, 1 çay kaşığı vanilya özü ve istediğiniz renk gıda boyası ekleyin. Biten bir ruj kabına ya da küçük bir kaba boşaltarak buzdolabında bir gece bekletin. Gıda boyası kullanmak istemiyorsanız rujunuzu pancar, ahududu, böğürtlen gibi meyvelerle de renklendirebilirsiniz. Bu ürünü yanaklarınıza sürerek allık olarak da kullanabilirsiniz.

  • 2
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    Far

    Shea yağı kullanarak sevdiğiniz renklerde bir far elde etmeniz mümkün. Öncelikle 1 tatlı kaşığı shea yağınızı yine benmari usulü eritin. İçine 1 yemek kaşığı pirinç unu ve 1 yemek kaşığı kakao koyun. İyice karıştırıp homojen bir yapı elde ettikten sonra toprak tonlarında doğal bir far elde etmiş olacaksınız. Kakao yerine gıda boyalarından yararlanarak farınızı istediğiniz renkte elde edebilirsiniz.

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    Bronzer:

    Öncelikle biten bir allık kabına ihtiyacınız olacak. Daha sonra bu kabı kakao ile doldurun. Kakaoyu kolonya ile ıslatın. Kolonyanın kabın dibine kadar eriştiğinden emin olun. 1-2 saat kadar sonra bronzer donacaktır. Üzerine bir peçete koyup presleyebilmek için uygun bir ağırlık ile 3 gün kadar bekleyin. Bronzerınız hazır! Daha turuncu bir görünüm elde etmek isterseniz içine bir miktar tarçın ekleyebilirsiniz.

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