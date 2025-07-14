Toplu taşıma ve okul servislerinde yeni dönem!

Okul servislerinden başlayarak tüm toplu taşıma araçlarına takılacak yeni güvenlik sistemleriyle, 112 Acil Çağrı Merkezi ile anlık veri iletişimi ve araç takibi dönemi başlıyor.

Toplu taşıma ve okul servislerinde yeni dönem!
Yaşam
Giriş: 14 Temmuz 2025 12:00
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Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik"te, İçişleri Bakanlığı'nın öngördüğü ihtiyaçlara yönelik olarak yapılan değişiklikle araçlara takılacak kamera sistemi, görüntü kayıt cihazı, acil durum butonu ve takip cihazlarına ilişkin teknik kriterler yeniden düzenlendi. Uygulamaya dair ayrıntılar ise Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından yürürlüğe konulan "Seri Montaj Belgelendirme Yönergesi" ile belirlendi.


TSE belgelendirecek

Düzenlemeyle; 112 Acil Çağrı Merkezine entegre çalışabilen cihaz setlerini sağlayan firmalara "Montaja Uygun Cihaz Belgesi" verilecek. Bu firmalar TSE'nin web sitesinden duyurulacak.


Uygulama 14 Temmuz'da başlıyor

Söz konusu cihazların montaj işlemleri, 14 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla, okul servis aracı tadilatı yapan; "Seri Tadilat Tip Onay Belgesi'ne sahip tüm firmalar tarafından gerçekleştirilebilecek. Bunun yanında, Türkiye'de 7 bölgede en az 10 servis noktasına ulaşılması kaydıyla yeni firmaların seri montaj yetkisi almasının da yolu açılacak.


Acil çağrı merkezi ile doğrudan bağlantılı olacak

Montaj yapıldığı andan itibaren sistemlerin çalışır durumda oldukları tespit edilecek. Cihazlardaki uygun maliyetli SIM kartlar vasıtasıyla 112 ile veri iletişimi tesis edilerek, insan odaklı daha güvenli seyahat sağlanacak.


Yeni düzenleme ile;

  • Cihaz tedariğinden sorumlu firmalar ve montaj faaliyetini yürüten firmalar birbirinden ayrılıyor.
  • Cihaz setleri standart hale getiriliyor.
  • Araçlara kaliteli, izlenebilir ve güvenli cihaz montajı yapılıyor.
  • Cihaz-araç eşleşmesiyle İçişleri Bakanlığı tarafından konum takibi kolaylaşıyor.

Uygulamaya okul servisleriyle başlanacak, akabinde cihazlar tüm toplu taşıma araçlarına takılacak. Cihaz bilgileri, araçların şasi numaraları ile eşleştirilecek ve izlenebilecek.



Kaynak: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. "Okul servisleri ve toplu taşıma araçlarındaki kamera-kayıt sistemlerine ilişkin duyuru". Şuradan alındı: https://x.com/TCSanayi/status/1944662484251533326. (14.07.2025).




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