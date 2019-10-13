Pratik bir sebzeli tarif

Enginarlı, karalahanalı, peynirli, acı soslu fırında yumurta tarifi, pek bir çaba gerektirmez, çalışanlar için ideal bir akşam yemeği.
Malzemeler:
Hazırlanışı:
Fırını önceden 175°C’de ısıtın. Orta ateş üzerine koyduğunuz tava içerisine zeytinyağı ve sarımsağı ekleyin. Sarımsak kokusunu salana dek 2-3 dakika soteleyin. Karalahanayı ekleyip 5 dakika daha soteleyin. Sonrasında enginarı ve sosu ekleyip 2 dakika boyunca pişirmeye devam edin. Bir kaşık yardımıyla, sosun üzerine üç adet girinti yapın. Her bir girintiye birer yumurta kırın. Dilimlenmiş peyniri, tavanın çevresine eşit olarak yayın. 25 dakika boyunca fırında pişirin ve servis yapın.
Afiyet olsun!
Süresi : 00:52 İzlenme : 4721
Süresi : 01:00 İzlenme : 1854
Süresi : 00:48 İzlenme : 2806
Süresi : 01:46 İzlenme : 1084
Süresi : 00:56 İzlenme : 2556