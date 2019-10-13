Pratik bir sebzeli tarif

Pratik sebze yemeği

Akşamınızı kurtaracak 30 dakikalık sebzeli tarif...

Enginarlı, karalahanalı, peynirli, acı soslu fırında yumurta tarifi, pek bir çaba gerektirmez, çalışanlar için ideal bir akşam yemeği.

Malzemeler:

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Doğranmış 1 diş sarımsak

2 fincan ince doğranmış karalahana

1 fincan enginar göbeği (yıkanmış, süzülmüş)

2 fincan acılı domates sosu

225 gr burrata peyniri

3 yumurta

Hazırlanışı:

Fırını önceden 175°C’de ısıtın. Orta ateş üzerine koyduğunuz tava içerisine zeytinyağı ve sarımsağı ekleyin. Sarımsak kokusunu salana dek 2-3 dakika soteleyin. Karalahanayı ekleyip 5 dakika daha soteleyin. Sonrasında enginarı ve sosu ekleyip 2 dakika boyunca pişirmeye devam edin. Bir kaşık yardımıyla, sosun üzerine üç adet girinti yapın. Her bir girintiye birer yumurta kırın. Dilimlenmiş peyniri, tavanın çevresine eşit olarak yayın. 25 dakika boyunca fırında pişirin ve servis yapın.

Afiyet olsun!