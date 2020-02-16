Çikolatalı ve kahveli muffin

İpek Bozkurt'tan muffin tarifi...

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Çikolatalı ve kahveli muffin

Malzemeler (16-18 adet)

  • 2 su bardağı un (280gr)
  • 1 paket kabartma tozu (10gr)
  • 2/3 su bardağı şeker (135gr)
  • 3 çorba kaşığı kakao (21gr)
  • 3 corba kaşığı granul kahve
  • 125 gr tereyağı
  • 1 kahve fincanı damla çikolata
  • 200 gr bitter çikolata
  • 1/2 su bardağı kefir (veya yoğurt)
  • 1/2 su bardağı sıcak su (120 ml)
  • 2 yumurta

 

Yapılışı

Sıcak suyun içinde granul kahve eritilir. Bitter çikolata ve tereyağı birlikte eritilir, ılınması beklenir ve içine kefir, kahveli su ve yumurtalar eklenip çırpmadan karıştırılır. Un, kakao ve kabartma tozu beraber elenip, şeker de katılıp, sıvı olan karışıma ilave edilir. Enerjik bir şekilde karıştırılarak tamamen pürüzsüz bir hal alınca, içine damla çikolata da konup, harc muffin kalıplarına bölüştürülür. İçinde kağıt bulunan kalıplar 2/3'üne kadar doldurulmalıdır. Önceden ısıtılmış 180°C fırında 20 dk. kadar pişirilir.

 

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