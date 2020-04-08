Krem peynirli ve enginarlı spaghetti

İpek Bozkurt'tan krem peynirli ve enginarlı spaghetti tarifi...

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Krem peynirli ve enginarlı spaghetti

Malzemeler (2 kişilik)

  • 250 gr spaghetti
  • 1 küçük soğan
  • 1 diş sarımsak
  • 1 kahve fincanı süt
  • 2 yemek kaşığı sıvıyağ
  • 4 adet enginar kalbi
  • 2 çorba kaşığı krem peynir (philadelphia)
  • Tuz
  • Karabiber

 

Yapılışı

Büyük bir tencereye bol miktarda su ve bir avuç kaya tuzu konur, ateşe oturtulur. Bu sırada soğan ve sarımsak temizlenip, istenilen boyutta doğranır ve kızmış zeytinyağının içinde öldürülür. Buharda pişmiş enginar kalpleri 8’e bölünür ve soğan-sarımsağa eklenir hafif kavrulur, üzerine süt eklenir, tuzu biberi serpilir 10 dakika kadar altı kısık olarak pişirilir. Bu sırada kaynayan suya makarna atılır ve paketinin üzerinde tavsiye edilen süre kadar pişirilirler. Eğer daha diri seviyorsanız İtalyanların dediği gibi “al dente” bırakılırlar, bunun için ateşten 2 dakika önce alınır ya da tam pişmiş istenirse tavsiye edilen süre kadar makarna pişirilir. Süzülen makarna sudan geçirmeden direkt olarak sosun bulunduğu tencereye alınır ve bir güzel karıştırılır. Hazır olan makarnanın üzerine krem peynir konup karıştırılır ve sıcak olarak servis edilir.

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