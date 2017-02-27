Sizi başarılı hale getirecek 5 saat kuralı

Sıradan insanları bile başarılı hale getiren 5 saat kuralı

Dünyada birçok başarılı insan tarafından uygulanan 5 saat kuralı sayesinde başarı oranınızı artırabilirsiniz!

Her gün biraz daha çok çalıştığınızı gözlemliyorsunuz ama hiç ilerleme kaydetmiyor musunuz? Kendinizi şu anki seviyenizde çakılı kalmış gibi mi hissediyorsunuz. Bir bakıyorsunuz ki herkes terfi alıyor, yükseliyor, falan. Ama sizde hiçbir ilerleme yok.

Eğer bu size birilerini anımsattıysa, 5 saat kuralını uygulama zamanınız gelmiş olabilir. Dünyada birçok başarılı insan tarafından da uygulanmış bu yöntemle, başarıya biraz daha yaklaşabilirsiniz. Kuralları şöyle bir okuyun bakalım ve karar verin, hayatınızı daha ileriye götürmeye kararlı mısınız.

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Haftada 5 saatinizi öğrenmeye ayırın

5 saat kuralı, haftada 5 saatinizi ya da her çalışma gününün 1 saatini bilinçli ve kasti öğrenmeye ayırmak demektir. Başka işlerle kafayı karıştırmadan, bütün dikkatinizi öğrenmeye verebilirsiniz. Bu öğrenmenin farklı yolları olabilir.

Okuma

Okumak aslında çoğu başarılı insanın arkasından ay gibi parlayan bir alışkanlık. Çantanızda taşıdığınız bir kitabınız mutlaka olsun, kendinize okumayla ilgili amaçlar belirleyin. Bir günde bir bölüm okumayı ya da belirli bir sayfa sayısı okumayı hedefleyebilirsiniz mesela. Hatta teknoloji sağ olsun, kitapları tabletlere ve telefonlara da koyarak, istediğiniz yerde okuyabilirsiniz.

Yansıtma

Yansıtma öğrenmeyle ilgili önemli bir aşamadır. Çok fazla bilgiyi öğrenip yansıtmazsanız eğer bu bilgiler sizi yorgun hissettirir. Öğrendiklerinizi tasdik edeceğiniz zamanı belirleyin, yoksa dikkatiniz dağılacaktır. Günlük tutun mesela, böylelikle okuyarak öğrendiklerinizi özetleyerek bilgilerinizi taze tutabilirsiniz.

Deney

Deney yapmak, hayatta ilerlemek için önemli bir yöntem. Yeni teorileri ve fikirleri, ne kadar çılgın fikirler olsa da test etmek, fazlasıyla önemlidir. Dünyada şimdi kullandığımız en büyük icatlar, işe yarar bütün aletler, çılgın fikirlerin denenmesi üzerine gerçekleşmiştir. Yenilik, aynı şeyi defalarca tekrar etmekten gelmez. Denediğiniz şeylerin başarısız olması bile sizin oldukça değerli bilgiler edinmenizi sağlar.

Çalışmayla öğrenmeyi birbirine karıştırmayın

Çalışma hayatıyla öğrenmeyi birbirine karıştırmak oldukça kolaydır, böylece de kendinizi ikisi arasında sıkışmış hissedersiniz. İlerlemeniz için haftada 40 saat çalışmanın size yeterli olduğunu düşünebilirsiniz ancak durum hiç de böyle olmaz. Günlük problemlere odaklandığınızda, kendinize ait özel bir zaman ayırmaz ve gelişiminize odaklanmamış olursunuz. 5 saat kuralı özellikle kasıtlı bir öğrenme şekli için geçerlidir. Kendinize belirli hedefler belirleyin ve bunları başarmak için kendinize özel zamanlar ayırın. Eğer bunu bu şekliyle ele alırsanız, zamanın içerisinde, ilerlemeyi kendi gözlerinizle göreceksiniz.

İlerleme üzerine gidin, üretim üzerine değil

Ne kadar çok üretiyorsanız o kadar başarılı olduğunuzu düşünüyor olabilirsiniz. Üreticilik başarıda önemli bir rol oynar ancak hayat boyu öğrenme prensibiyle ilgili bir durum değildir. Eğer sürekli, şu an yaptığınız işe odaklanırsanız, asla çok büyük ilerleme görmezsiniz. Bunu, ancak öğrenmeye odaklandığınız taktirde görebilirsiniz. 5 saat kuralına uymak her zaman sizin için kolay olmayabilir, çünkü bundan kazancınız öyle hemen gelmeyecek ancak sonradan kendinize çok teşekkür edeceksiniz.

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