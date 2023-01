Pomodoro tekniği ile ders çalışma programı

Bir şeyi zamanında halletmek ve onu yapılacaklar listenizden işaretlemek son derece tatmin edici olabilir. Ancak, zamanınızı yönetmekte güçlük çekiyorsanız ya da yapmanız gereken işlerin yoğunluğundan bunalmış hissediyorsanız, bazen işleri halletmek zor olabilir. Bu durumda, başlamanıza ve zamanınızı daha verimli bir şekilde yönetmenize yardımcı olacak bir zaman yönetimi tekniği kullanmak yararlı olabilir.

Pomodoro tekniği nedir?

Pomodoro tekniği, iş görevlerini pomodoro olarak bilinen 25 dakikalık aralıklara bölmeyi ve her aralık arasında programlanmış molalar vermeyi içeren bir zaman yönetimi aracıdır. (1)

Pomodoro tekniği nasıl uygulanır?

Pomodoro tekniğini şu şekilde uygulayabilirsiniz: (2)

Görevinizi seçin.

25 dakikalık bir zamanlayıcı ayarlayın.

Zamanlayıcı kapanana kadar görev üzerinde çalışın.

5 dakika ara verin.

Bu formatı tekrarlayın.

Her dört pomodoro aralığında 15 ila 30 dakikalık daha uzun bir mola verin.

Pomodoro tekniğini uygulamanıza yardımcı olabilecek bazı ipuçları:

Bir zamanlayıcı kullanın: Zamanlayıcı kullanmak, doğru yolda kalmanıza ve aralıklarınızı aşmamanıza yardımcı olabilir. Her pomodoro aralığı ve molası için bir alarm ayarlamak için eski moda bir mutfak zamanlayıcısı kullanabilirsiniz. Ya da isterseniz telefonunuzda bir zamanlayıcı uygulaması kullanabilirsiniz. Bilgisayarınızda çalışıyorsanız, bazı tarayıcılarda ayrıca pomodoro zamanlayıcı uzantıları bulunur.

Görevlerinizi planlayın: Günlük görevlerinizi planlamak ve her görev için kaç pomodoro aralığına ihtiyacınız olduğunu tahmin etmek yararlı olabilir. Yapılacaklar listenizdeki karmaşık görevleri daha küçük parçalara ayırın, böylece onları pomodoro aralıklarına kolayca bölebilirsiniz.

Molalarınızdan en iyi şekilde yararlanın: Su yudumlamak, bir şeyler atıştırmak, uzuvlarınızı esnetmek, hızlı bir meditasyon ya da kısa bir yürüyüş yapmak için molalarınızı kullanın. Bu aktiviteler, moladan sonra tekrar işe dönmeye hazır olmanız için tazelenmiş hissetmenize yardımcı olabilir.

Aralıkları özelleştirin: Pomodoro tekniğini denediyseniz ve 25 dakikalık pomodoro aralıklarının ya da 5 dakikalık molaların size uymadığını düşünüyorsanız, zamanlamaları size daha uygun olacak şekilde ayarlayabilirsiniz. (3)

Pomodoro tekniğinin faydaları nelerdir?

Pomodoro tekniğinin faydalarından bazıları şunlardır: (4)

Odaklanmış çalışmayı teşvik eder: Yalnızca iş için bir süre ayırmak, görevinize odaklanmanıza yardımcı olabilir ve sosyal medyanızı kontrol etmek, bulaşık makinesini boşaltmak ya da farklı bir göreve geçmek gibi başka şeylerle dikkatinizin dağılmasını önleyebilir.

Başlamanıza yardımcı olur: Bazen, yapacak çok işiniz varsa, bunaltıcı gelebilir ve nereden başlayacağınızı bilemeyebilirsiniz. Pomodoro tekniği, görevleri birer birer halledebileceğiniz daha küçük, daha yönetilebilir parçalara bölerek organize olmanıza yardımcı olur.

Verimliliği artırır: Erteleme eğilimindeyseniz ya da kolayca dikkatiniz dağılıyorsa, pomodoro tekniği sizi kendinize karşı sorumlu kılarak zamanınızı daha iyi yönetmenize yardımcı olabilir. Zamanınızı daha verimli kullanmanıza ve hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olabilir.

Stresi ve kaygıyı azaltır: Yaklaşan bir teslim tarihiniz varsa, zaman bazen düşman gibi hissettirebilir. Stres ve kaygı yaşamanıza neden olabilir. Zamanınızı yönetmek için bir çerçeveye sahip olmak, kontrolün sizde olduğunu hissetmenize, stres ve endişenizi azaltmanıza yardımcı olabilir.

Pomodoro tekniğinin dezavantajları nelerdir?

Pomodoro tekniğinin dezavantajlarından bazıları şunlardır: (5)

Sabit aralıklar ve molalar bazen çok katı ve düzenli gelebilir.

Görevin öngörülen süreden daha uzun sürmesi stresli olabilir.

Göreviniz aradan önce biterse, kendinizi ne yapacağınızı düşünürken bulabilirsiniz.

Çerçeve, kontrolünüz dışındaki kesintileri hesaba katmaz. Örneğin; işte dikkatinizi gerektiren başka görevler ya da iş arkadaşlarınız olabilir.

Kaynak: Sanjana Gupta. "What Is the Pomodoro Technique?". Şuradan alındı: https://www.verywellmind.com/pomodoro-technique-history-steps-benefits-and-drawbacks-6892111. (18.12.2022).

