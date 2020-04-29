Dilekler nasıl gerçek olur?

Bugün Dünya Dilek Günü! Unutmayın dileklerinizin gerçek olmasını sağlayacak kişi sizsiniz!

Üşenmeyin yazın

İnsan ister ve unutur. Alın bir kağıt kalem, yazın dileklerinizi. Kimseye göstermeniz gerekmiyor. Koyun cüzdanınıza, arada para çıkarırken karşınıza çıksın ki ne istediğinizi unutmayın. Veya yalnız yaşıyorsanız dış kapının üzerine asın. İsteklerinizi kendinize bu tür doğal yollarla hatırlatırsanız unutmazsınız ve peşinden gitmekten vazgeçmezsiniz.

Dilek denizinde kaybolmak!

Çok fazla şey istiyor olabilirsiniz bu nedenle bazen sıralama yapmak sizin için daha iyi olabilir. Gerçekleşmesini en çok istediğiniz dilek hangisi, hangileri? İlk üçte en önemliler olsun. Onlara konsantre olun.

Neden olmasın ki?

Siz kendi dileklerinizin gerçekleşeceğine inanmıyorsanız nasıl gerçek olabilirler? Gerçek olacaklarına inanın, o zaman yolu yarıladınız demektir.

Hemen şimdi...

Unutmayın, sihirli değnek yok! Tek başına istemek ve inanmak yetmez. Gerçekleşmeleri için neler yapabileceğinizi düşünün. Mesela hep zayıflamak isteyip gece yatmadan önce tahin helvası yiyerek kilo veremezsiniz! Hemen şimdi bir plan yapın ve derhal uygulamaya başlayın.

Patinaj

Dervişin fikri neyse zikri de odur. “Bende şans olsaydı...”, “Zaten böyle şeyler hep benim başıma gelir!” türünden cümleleri lügatınızdan çıkarın. Aksi halde söylediklerinize inanır ve patinaj yaparsınız.

Olacak!

İsteklerinizi saplantı haline getirmeyin. Gerçekleşmeleri için yapacaklarınızı yapın ve yaşamanıza bakın. İşleri biraz oluruna bırakın. Hayatta neyi kovalarsanız kaçar!

Arada kendinizi takdir edin

Amerika’ya Japonya’ya gitmek isteyip de bunu birkaç saatte başaran yok! Yolda olduğunuzu unutmayın ve dileklerinizi gerçekleştirme yolunda ilerlediğinizi kendinize hatırlatın. Katettiğiniz mesafe için kendinizi kutlayın. Bu motivasyonla yolunuza daha kolay devam edersiniz.