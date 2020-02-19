İlk cemre ne zaman düşecek?

Halk arasında sıcak havanın ve baharın geldiğini müjdeleyen cemrelerin ilki ne zaman düşecek?

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Cemre ne zaman düşecek?

Cemre, halk inanışına göre ilkbaharın başlangıcı kabul edilerek 7'şer gün arayla önce havada, daha sonra su ve toprakta meydana gelen sıcaklık artışıdır. Baharın müjdecisi cemre Arapça 'kor' manasına gelir ve ısınmayı ifade eder. 

 

Bu yıl ilk cemre 19-20 Şubat tarihinde havaya düşecek. İkinci cemre 27 Şubat'ta suya, son olan üçüncü cemre ise 5 - 6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek. Bu sayede hava, su ve toprağın ısındığına inanılarak buzların erimesi, kırlarda çiçeklerin açması olaylarının meydana geldiğine inanlır. 

 

Cemre nedir?

Cemre, ilkbahar başlangıcında yedişer gün arayla; önce havada sonra su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık artışı. Arapça olan sözcük kor durumunda ateş anlamına gelir. Mina Vadisi'nde Arafat'tan gelen hacıların attıkları taşlarla oluşan yığınlara da "cemre" adı verilir.

 

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Türk ve Altay halk kültüründe ve mitolojisinde İmre (İmere veya Emire) adı verilen cinin neden olduğuna inanılır. İlkbaharda görünüp titrek ışıklar saçarak göğe yükselir.

 

Sonra buzların üzerine düşerek onları eritir. Oradan da yere girer. Bundan sonra ısınmış topraktan buhar yükselir. Emire baharın gelişini temsil eder. Bulgarlarda Zemire olarak yer alır. Anadolu Türkçesindeki Arapçadan gelme Cemre sözcüğünün aslında bu adın benzetme yoluyla değişmiş hali olduğu söylenebilir.

 

İlk cemre 19 - 20 Şubat'ta havaya ve yedişer gün arayla da suya ve toprağa düşer. Zemre ise Kumuk Türkçesinde nem, buhar gibi anlamlarına gelir.

 

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