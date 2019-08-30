Ruhunuzu rahatlatacak 9 öneri

Hayatınız ne kadar mükemmel olursa olsun bazen işler çığırından çıkabilir. Rahatlamak için size 9 önerimiz var.

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Ruhunuzu rahatlatacak 9 öneri

Mesaj atmayın, arayın

Telefonda birinin sesini duymak, stres seviyesini düşürür ve vücutta oksitosin hormonunun üretilmesine neden olur. Mesaj ise aynı etkiyi yaratmaz.

 

Turunçgillerden faydalanın

Portakal ya da greyfurt yemek, hatta çayınıza biraz limon eklemek, ruh halinizi düzeltir. 

 

Gülümseyin

Gülümsemek, sizi rahatlatır. Gülümseyen insanların kalp atışı yavaşlar ve kendilerini daha rahat hisseder.

 

STRESİN İLACI: KAHKAHA!

 

Muhteşem bir deneyim yaşayın

Muhteşem bir deneyim yaşamak (Kuzey ışıklarını izlemek, yüksek bir binanın tepesinden bakmak ya da gün batımını izlemek) sizi daha mutlu kılar. 

 

Kelimelerinize dikkat edin

Olumsuz ruh hali bulaşıcıdır. Çevrenizde olumsuz insanlar olursa bu durumdan siz de etkilenirsiniz. Ruh haliniz, kelimeleriniz, yaşam tarzınız hep olumlu olsun.

 

Aydınlatmaya dikkat

Tepeden gelen sert bir ışık kendinizi rahatsız hissetmenize neden olabilir. Yumuşak aydınlatmalar sizi sakinleştirir. 

 

Arkadaşlarınızla kahve için

Arkadaşlarla içilen kahvenin stres seviyesini düşürdüğü, yapılan çalışmalarla ortaya çıkmıştır. Bu yüzden kahvenizi tek başınıza değil bir arkadaşınızla için. 

 

Kısa bir antrenmana ne dersiniz?

Araştırmalara göre, kısa ama yoğun yapılan bir antrenmanın stres üzerinde çok etkisi var. Bu nedenle 1 saat yoga yapmak yerine 20 dakika koşmak, stres üzerinde daha etkili. 

 

Dokunun

Sevgilinizi öpün ya da arkadaşınıza sarılın. Kısa bir fiziksel temas bile kan basıncını düşürür ve kendinizi daha sakin hissedersiniz.

 

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