Yapboz

Bir yapbozun parçaları gibi hayatlarımız aslında.

Hayatlarımıza birilerini dahil ediyoruz, olmuyor, çıkarıyoruz. Bazen aylar, yıllar alıyor anlamamız, doğru insan mı diye; bazen günler, bazen de hiç anlayamadan göçüp gidiyoruz bu dünyadan.

Ailemiz dışındaki herkes için bu böyle bana göre.

Ben bunları yazarken bile dünyanın pek çok yerinde, birilerinin hayatlarına birileri dahil oldu veya hayatlarından çıktı.

Yıllardır puzzle yapan biri olarak bu ilişkilerimizi puzzle yapmaya benzetiyorum ben. Nasıl diye sorarsanız, şöyle anlatmaya çalışayım: Puzzle yaparken parçaları renklerine, boyutlarına ya da resme, fotoğraftaki şekillere göre önce kategorize edersiniz parçaları daha kolay yerleştirebilmek için, en azından ben öyle yapıyorum. Sonrasında deneme yanılma yoluyla doğru parçayı doğru yere yerleştirmek için bir çaba sarf edersiniz. Bu arada puzzle deyip geçmeyin, ciddi bir zaman ve emek var ortada, resmin ya da fotoğrafın tamamını görebilmek için.

İşte bu deneme yanılma yönetimiyle parçaları doğru yere yerleştirme durumumuzu, hayatımızdaki ilişkilere benzetiyorum ben. Tıpkı puzzle yaparkenki gibi, biz de hayatlarımızda doğru insanları doğru yere koyma çabası içindeyiz sürekli. Hayatımıza aldığımız biri, elimize aldığımız bir parça misali, resmin doğru yerine olur diyoruz, bir bakıyoruz o parça oranın değil. Puzzle’da ortaya çıkacak resim de bizim hayatlarımızın tamamı işte. Sürekli resmi tamamlayıp keyifle karşısında geçip yaptığımız tabloya bakmak istiyoruz ama ha deyince olmuyor, olamıyor. İhtiyaçlar, doyurulmayı bekleyen duygular o kadar çok ki ilişkilerde. “Hooop, bütün parçalar yerinde!” demek hiç kolay değil. O yüzden, puzzle’ı yaparken alınan haz, yani hayatı yaşarken andan alınan keyif önemli.

Yoksa bir bakmışız ki yıllar yıllar geçmiş, kendi hayatımızın pek çok parçası hala eksik.

Kendi hayatlarımızın puzzle’larını keyifle tamamlayabilmemiz dileğiyle…

Güliz Yavuz

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