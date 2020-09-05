Yalnızlar ve umutsuz romantikler için tatsız gerçekler

Mükemmel insanı aramadan önce kendinizi bulduğunuzdan emin olun...

Yalnızlar ve umutsuz romantikler için tatsız gerçekler
İlişki
05 Eylül 2020 Cumartesi

Eğer hala doğru kişiyi bulamadığınıza inanıyorsanız ve sürekli bir arayış içindeyseniz, bir ilişkiden erişilemeyecek kadar çok şey bekliyorsanız düşünce tarzınızı değiştirmeniz gerekiyor. Peki bunu nasıl yapabilirsiniz?



  • Eğer biri sizi görmezden geliyorsa, buna saygı gösterin ve onu bir daha asla rahatsız etmeyin.

  • Çoğu insan doğru kişiyi bulamadığı için yalnız olduğunu düşünür fakat aslında çoğu insan, kendisi doğru kişi olamadığı için yalnızdır.

  • Eğer zamanınızı doğru kişiyi bulmaya çalışarak harcarsanız, hayatınız kovalayarak, reddedilerek ve kısa süreli, devamı gelmeyen ilişkilerle geçecektir.

  • Eğer zamanınızı doğru kişi olmaya çalışarak harcarsanız, sağlıklı ve sürekli bir ilişkiye sahip olmak için gerekli olan duygusal, psikolojik, ekonomik ve finansal istikrarı bulacaksınız.

  • Kovalamayın, kendinize çekin.

  • Sosyal medya mükemmel ilişkileri ulaşabilir gibi gösterir ve bu yüzden günümüzde gerçek ilişkiler istenmeyen bir hale gelmiştir. Bu da bizi sahip olmadığımız değersiz şeylerin neler olduğunu bulma konusunda uzman; sahip olduğumuz kıymetli şeylerin değerini bilme konusunda da berbat bir hale getirmiştir.

  • Bu durum çoğu insanın kendi hayatı için erişilemez standartları olmasına sebep olmuştur ve bu insanlar, standartları yalnızca çevrimiçi bir şekilde var olduğu için sonsuza dek arayış halinde olacaklardır.

  • Ne yazık ki hayatınızdaki en önemli insan birdenbire tamamen yabancı hale gelebilirler.
  • Çok şükür ki size tamamen yabancı olan biri bir anda hayatınızdaki en önemli insan olabilir.

  • Bu süreç kısa vadede canınızı yakabilir ancak bu acı, vazgeçmek için çok zayıf, korkak ve affedici olduğunuz, zehirleyici bir insana tutunmanın uzun vadedeki acısıyla asla kıyaslanamaz.

  • Sosyal medya daha fazla ilgi çekmeye çalışan insanlarla doludur. Ancak ilgi, anlamlı bir şeye dönüştüremezseniz hiçbir şey ifade etmez.Fiziksel çekicilik daha çok ilgi görmek için harika bir yoldur. Zihinsel çekicilik ise bu ilgiyi korumanın tek yoludur. Eğer sunacağınız her şey yüzeyselse, anlamlı olanı bulmakta zorluk çekersiniz.

  • Eğer sizi beğeniyorlarsa, bunu bilirsiniz. Eğer beğenmiyorlarsa, kafanız karışır.
  • Tüm ilişkilerinizin mıknatısı, yansıması ve dayanağı sizsiniz.

  • Eğer tek başınıza mutluysanız, biriyle birlikte daha da mutlu olursunuz; eğer tek başınıza mutsuzsanız, biriyle birlikte zehirleyici olursunuz.

  • Başka birini aramaya başlamadan önce kendinizi bulduğunuzdan emin olun.

Sosyal medyada daha iyi görünmek için kullandığınız filtreler harika ama asıl çekici olan ne biliyor musunuz?

  • Öz farkındalık

  • Bir şeylerin tutkunu olmak

  • Mutlu olmak için başka birine ihtiyaç duymamak

  • Kendinizle dalga geçebilmek

  • Kitap okumak

  • Hatalı olduğununuzu kabullenebilmek

  • Sizin için her şeyi yapabilecek insanları gerçekten önemsemek

  • “Kusurlarınızı” kucaklamak

  • Spontane olmak

  • Alçak gönüllü olmak

    Referans: instagram.com/steve

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