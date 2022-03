Yakın gelecekte ilişkilerimiz nasıl değişecek?

İnsanlarla iletişimimiz gelecekte büyük bir değişime uğrayacak ve böylelikle sevdiklerimizle iletişimde kalmak çok daha kolay hâle gelecek. Ailemizi ziyaret etmek için çok fazla para harcamak yerine onların varlığını fiziksel olarak yanımızda hissedebileceğiz. Eğer sevdiğiniz biri sizden uzakta yaşıyorsa yeni teknoloji devri sayesinde özel günleri onunla geçirebileceksiniz.

İşte gelecekte yaşanacak değişimler…

İnsanlarla kişiliklerine göre eşleşeceğiz

Yeni tanıştığınız biriyle konuşmaya başlamanın ve kendinizi tanıtmanın ne kadar zor olabileceğini bilirsiniz. Birini tanıma aşamasında yaşanan tüm bu aşamalar bunaltıcı olabilir. Bu nedenle, gelecekte insanların davranışlarını önceden algılamak ve olaylara karşı nasıl tavır takındıklarını öğrenmek mümkün olabilecek gibi görünüyor. Böylelikle birinin sadece dış görünüşünü değil, aynı zamanda yaşam tarzını, nerelere gittiğini ve gün içinde neler yaptığını görebileceksiniz.

5 duyu organımızı çevrimiçi olarak kullanabileceğiz

Çevrimiçi olarak karşımızdaki insanı hissetmek için 5 duyumuzu da kullanabileceğimiz zamanlar gelecek gibi görünüyor! Teknoloji o kadar hızlı bir şekilde veri paylaşımı sağlayacak ki çevrimiçi görüşmelerde karşınızdaki kişiyle fiziken de karşılıklı olabileceksiniz. Bu sayede çevrimiçi platformlardan tanıştığınız kişileri tanımak için daha az zaman harcayacaksınız ve evinizden gerçek bir randevuya çıkmış gibi olacaksınız.

İçe kapanık insanları daha iyi anlayacağız

Dünyamız daha çok teknoloji odaklı bir yer hâline geldikçe uzmanlar da sadece çevrimiçi olarak oyun oynayarak ya da birlikte zaman geçirerek insanların duygu durumlarını saptayabilecek. Öfke, mutluluk, üzüntü ve diğer duygular çok doğru bir biçimde tespit edilebilecek.

Hatta bu teknoloji sadece insanların yüzünü tespit etmekle kalmayacak, aynı zamanda insanlar birbirleriyle konuşurken ses tonlarını, kalp atışlarını, göz bebeklerinin büyüklüğünü inceleyebilecek. Böylece içe kapanık insanlarla daha kolay bir şekilde iletişim kurabileceğiz.

Kopya çeken öğrenciler anında fark edilecek!

Birçok öğrenci kopya çekmek için yaratıcı yöntemler kullanıyor olsa da bu davranışın son bulmasını sağlayacak bir yüz okuma sistemi geliştirilebilir. Okullarda uygulanacak bu sistem sayesinde öğrencilerin yüzleri, kimliklerindeki fotoğraflarıyla karşılaştırılacak ve hatta parmak izleri ile daha da kesin tanımlama yapılabilecek. Sonuç olarak, bu yeni yüz tanıma yöntemi ile yalan söylendiği anlaşılabilecek ve öğrenciler arasında daha dürüst bir ortam sağlanacak.

Bir randevu sırasında tavsiye alabileceğiz

Gelecekle teknoloji o kadar hızlı bir hâl alacak ki çevrimiçi bir randevu sırasında, görüşmenin başından sonuna kadar ne yapabileceğimiz hakkında tavsiye ve dönüt alabileceğiniz. Buna potansiyel partnerinizi güldürme olasılığı olan şakalar da dahil!

Bu teknoloji yalnızca size rehberlik etmekle kalmayacak, aynı zamanda belirli durumlarda beden dilinizin nasıl değiştiğini analiz edecek ve sonrasında ne yapmanız gerektiğini söyleyecek. Bu teknoloji karşınızdaki kişiyle evlenip evlenmemeniz gerektiğini bile söyleyebilecek bir hâle gelecek. Ruh eşiniz gerçekten Tinder'da olabilir mi? haberimizi okumak için tıklayın.

Çevrimiçi randevular daha güvenli hâle gelecek

Ne yapacağını bilmediğiniz garip biriyle çevrimiçi olarak tanışmaktan korkmak yerine biriyle daha güvenli bir şekilde tanışmanın farklı yolları olacak. Teknoloji, uygunsuz içerikleri olan sahte hesapları tespit edebilecek kadar ilerleyecek. Kötü niyetli kullanıcılar otomatik olarak engellenmiş olacak. Aynı zamanda daha kişiselleştirilmiş öneriler sağlayan (hobiler, ilgi alanlar, hedefler vb.) filtreler de uygulanacak.

Evcil hayvanlarımızla iletişim kurabileceğiz!

Bir arkadaşınızın evindeyken evcil hayvanınızla iletişim kurmak için telefonunuzu kullandığınızı hayal edin. Araştırmacılar, hayvanlarınızla saygılı ve güvenli bir biçimde iletişim kurmanızı sağlayabilecek yollar bulabilirler.

Hayvanların da hisleri ve bilinçleri vardır. Örneğin kör sahibine ihtiyaç duyan bir köpeği düşündüğümüzde bu yeni teknoloji sayesinde köpek, sahibiyle iletişim kurabilecek ve sahibi de dostunun sorunlarına çözüm arayabilecek. Köpeğinizi mutlu etmek için neler yapabilirsiniz? yazımızı okumak için tıklayın.

DNA’mız ruh eşimizi bulmamızı sağlayabilir

Eğer DNA’nızın ruh eşinizi bulmak konusunda çok da önemli olmadığını düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. DNA’mız neden belirli tipteki insanlardan hoşlandığımızı ortaya çıkarabilir. Genlerimiz ve birini çekici bulmamız arasında sandığımızdan daha fazla bir ilişki vardır.

Kimin bizim için saha iyi bir eş olduğunu anlayabilmemiz için genetik bilgilerimiz çevrimiçi olarak görüntülenebilecek ve bu sayede karşımızdaki kişinin da neler beğenip beğenmediğini ve tercihlerini öğrenebilecek hâle geleceğiz.

Çeviren: Dilara Koru

Referans: BrightSide. 8 Ways Our Relationships With the Ones We Love May Change in the Near Future. Şuradan alınmıştır: https://brightside.me/inspiration-relationships/8-ways-our-relationships-with-the-ones-we-love-may-change-in-the-near-future-805559/