Aşk ve uyum aynı şey değil

Aşk ve uyum kesinlikle aynı kavramlar değil ama birbirine en çok karışan kavramlar.

Aşk ve uyum aynı şey değil
İlişki
06 Ağustos 2021 14:00 Güncelleme: 06 Ağustos 2022 00:03
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Birinden yoğun bir şekilde etkilenmek demek mutlu sonla biten bir ilişki yaşanacak demek değildir malesef. Birini tanımaya başlamanız demek bu işin romantik bir sona ulaşacağı, her şeyin güzel olacağı anlamına gelmiyor.


Çoğumuz hayat arkadaşımızı tanımlarken ve onun üzerinde karar verme stratejileri belirlerken hislerimizle hareket ediyoruz. Sonra da başarısız ilişkiler yaşıyoruz çünkü sosyal beklentiler, güvensizlikler, kötü niyetler gibi bir dizi şeyi hislerimiz yüzünden görememiş oluyoruz. Yüzyılın en ölümsüz aşkları yazısını okumak için tıklayınız...


Biriyle ilgili yoğun şeyler hissetmek demek birlikte olmanız gerekli demek değil. Gönlünü yerinden çıkaran adamı bulan her kadın, hayatının aşkını buldum diyor. Sonrası, en nihayetinde birbirine belki de hiç uymayan iki çiftin yoğun acıları şeklinde. Yoksa, bu kadar boşanma neden olsun?


Aşkla, uyum, aynı şey değil

Üstelik bu uyum denilen şeyin nasıl çalıştığı da meçhul. Birden fazla huyun ortak olması illa anlaşmayı sağlayacak diye bir şey de yok. Tartışılmaz bazı durumlar mesela, örneğin; çocuklar, etnik köken, din... İki insanın birbirinin arkadaşlığından hoşlanıp hoşlanmayacağını belirleyen çok az etken var.


Ama, bir şey var ki, o da uyumun bir şekilde gerçekleşmesini sağlayabilir: istek. İstek genelde diğer kişiyi çekici bulmakla birlikte başlıyor, biz ilişkiyi uzun süren bir şeye dönüştürmek istedikçe, uyumlu olmanın da yollarını bulmaya başlıyoruz gibi.


“Kişilik önemli ama kişilikler birbiriyle nasıl eşleşiyorlar, bunu bilen yok. İnsanlar bazen bir özelliği çekici bulur, bazen de tamamen başka şeylere çekilir. İlişkide biraz becerikli olmak, bu her zaman geliştirilebilir ve iki tarafa da yardım eder. Kişilikleri nasıl olursa olsun yardım eder.” Robert Epstein


Partnerinize aşık olmanız gerekir, evet ama daha önemlisi, o ilişkiyi istemeniz gerek. Hatta, herhangi bir ilişkiyi istiyor olmanız gerek. Aslında uyumla ve yürütmeye gönüllü olmakla ilgili belki de en önemli anahtar yürekli olup o ilişkiyi yürütmek için güzel niyetler beslemek. Aşkın bize öğrettiği 17 ders yazısını okumak için tıklayınız...


Aşk, bulduğunuz bir şey: Çekimin ise farklı DNA’lar üzerinde zaten meydana geldiği düşünülen bir durum. Uyum ve hoşlanma ise, yapabileceğiniz, üzerinde çalışabileceğiniz bir şey. Hatta o ilişkiyi istiyorsanız zorunda olduğunuz bir şey. Her ne kadar bazı insanlar birbirine daha çok benzese de, bu benzemeyen insanların ilişkilerinin yürümeyeceği ya da uyumsuz olacakları anlamına gelmiyor. Üzerinde çalışmak gerekiyor.


Aslında, uyumlu bir çift diye bir şey yok. Çoğu çift bazı konularda fikir ayrılığına düşer. Para, seks, çocuklar, zaman yönetimi... Farklılıkları nasıl yönettiğiniz ve değerlendirdiğiniz önemli. Eğer kimya tutuyorsa, geriye kalan her şey sadece kendinizi ve diğerlerini uyumlu olduğunuza ikna etmeniz. Ama zaten, uyumu kişilerin kendisi yaratabilir. Belki de 25 yıl sonra ruh ikizi olduğunuzu fark edersiniz ama edersiniz.


Evet, sahip olduğunuz flört kültürü, ne kadar uyumlu olduğunuzu anlamanız konusunda size pek yardımcı olmayabilir. Harcadığınız kısıtlı süre, ardından romantiklik çabaları, kaçamak görüşmeler... Uyumu ancak biriyle yaşadığınızda, seyahat ettiğinizde, hasta bir gün geçirdiğinizde, tatile gittiğinizde, birlikte yemek yediğinizde tanırsınız. Ve böyle zamanlar geçirdiğinizde, birbiriniz için mi yaratılmışsınız yoksa uzaktan yakından alakanız mı yok, anlarsınız.


Zamanla tekrarlanan hareketlerinizden birbirinizi ne kadar tolere edebildiğinizi görür ve buna karar verirsiniz. Ancak, bir insan bir ilişkiye ne kadar hazır ve ne kadar istekliyse, tahammülü o kadar yüksek olabilir ve böylece daha uyumlu davranabilir. Sizin için doğru insanı bulmak noktasında yaptığınız bütün hamleler, en nihayet yanlış insanı yaratabilir. Çünkü sizin doğrunuz, hazır değilse, istekli değilse, doğru da değildir.


Uyumun en temel ölçütü, tarafların bu ilişkiyi ne kadar istedikleridir

Çünkü gerçek aşk, kişinin simasını, etini, kemiğini bilmek değildir. Ondan ötesini bilmektir. Maskenin altında kalanı bilmektir. Gerçeği bilmektir. Alain de Botton’a göre bizler, yanlış insanlarla evleniyoruz çünkü çekiciliğe o kadar takılmış durumdayız ki kişiliğe hiç bakmıyoruz. Bütün bunlara rağmen ise kendi isteklerimiz doğrultusunda ilişkilere yön vermeye çalışıyoruz. Karşılıklı duygulara, isteğe ve gerçekten bir bütün olmaya karşı istekli olup olmadığımızdan emin olmuyoruz.


Oyuncuları birbirine aşık eden 10 film

Filmlerde ve dizilerde aşk yaşayan oyuncuların gerçek hayatta ilişkilerinin nasıl olduğu hep merak edilen bir konudur. Filmde aşıkları oynadıktan sonra ilişkiyi gerçek hayata taşıyan oyuncular elbette yok değil. Sizin için efsane 10 filmi derledik.

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Gigli, Zor Aşk (2003) Erkeklerden nefret eden bir katil olan Ricki (Jennifer Lopez) karizmatik çocuk Larry ( Ben Afleck) için deli olmaktadır. Onunla tanıştıktan sonra genç kadının hayatı renkli bir hal almaya başlar. Filmde rol almadan önce Jennifer bu uzun, ince, yakışıklı adama tam da canlandırdığı roldeki gibi delice aşık olacağını biliyor muydu dersiniz? Film çekilirken bu aşkın başladığını hemen ekleyelim öyleyse.
Vicky Cristina Barcelona, Barselona, Barselona (2008) Filmde Penelope Cruz ve Javier Bardem sıra dışı bir evli çifti canlandırıyor. Sıcak İspanyol atmosferinde karakterlerden taşan arzu ve şehvet, film setinden taşarak gerçek hayatta oldukça güçlü bir evliliğe evriliyor.
Cruel Intentions, Seks Oyunları (1999) Genelde aşkın kimyası olarak andığımız şey bu filmde oyunculardan Reese Witherspoon ve Ryan Phillippe arasında, film çekimi esnasında hayat buluyor. Bu da karakterlerin yaşadığı ilişkinin gerçekliğine dair bir şüphe bırakmıyor, değil mi.
The Apartment, Garsoniyer (1996) Film boyunca, o dönem pek fazla bilinmeyen İtalyan Monica Belluci ile iflah olmaz bir çapkın olarak ün salmış Fransız aktör arasında gelişen hisler, dünya sinemasının en güzel çiftlerinden birinin yıllar sürecek ilişkisinin başlangıç noktası oldu.
The Rum Diary, Tutku Günlükleri (2010) Tutku Günlükleri filmi milyonlarca kadın hayranı olan yakışıklı oyuncu Johnny Deep'in tarihinde önemli bir yere sahiptir. Çünkü, filmdeki sarışın Amber Heard karakterine aşık olmuştur. Filmin hemen ardından Johnny, genç oyuncuya evlenme teklif eder ki bu teklifle on dört yıldır ondan evlenme teklifi bekleyen Vanessa Paradis'le de yollarını ayırmış olur.
Step Up, Sokak Dansı (2006) Bazı filmleri defalarca izlemek isteriz. Yalnızca dans sahneleriyle içimizin kıpır kıpır etmesine neden olduğu için değil. Sokak Dansı'nda Channing Tatum ile Jenna Dewan'ın gözlerindeki aşka da tutuluyorsunuz. Oyuncular şimdilerde evli ve bir kız çocukları var.
Days of Thunder, Yıldırım Günleri ( 1990) Kabarık dalgalı saçlarıyla Nicole Kidman'ın oyunculuk kariyerinin nasıl başladığını hatırlıyor musunuz? Tom Cruise'la Yıldırım Günleri filminde tanıştığı zaman başladı. Ve Tom onu bir daha bırakmak istemedi, ekranlardaki romantizm kısa sürede gerçeğe dönüştü. O zamanlar Hollywood'un en ışıltılı çiftlerinden biriydiler.
Alfie (2004) Kadınların gözdesi yakışıklı oyuncu Jude Law, Casanova'yı oynarken hiçbir zorlukla karşılaşmadı. Sienna Miller'la olan sahneleri son derece kolay bir şekilde canlandırıyordu. Bunun nedeni oyuncuların arasında, filmde geliştiği gibi son derece hızlı ve fırtına gibi bir aşkın yaşanıyor olmasıydı.
Mr. & Mrs. Smith, Bay ve Bayan Smith (2005) Herhangi bir şey söylemeye gerek var mı? Fotoğraf çokça sevilen Brad Pitt ve Angelina Jolie için neredeyse kaçınılmaz olanın ilanı değilse nedir. Bu romantik sahnelerin sonucu hepimizi malumu: 12 yıllık bir evlilik ve 3 çocuk (evlat edinilenler hariç üstelik!)
The Amazing Spider-Man, İnanılmaz Örümcek Adam (2012) Çekici 'Spidey' Andrew Garfield, canlandırdığı karakterin sevdiği kızı ağlarıyla sarıp kalbini çaldığı gibi, gerçek hayatta filmdeki rol arkadaşı Emma Stone'un gönlünü de fethetti. Çift hala birlikte.




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