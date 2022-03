Neden partnerinizle ayrı yataklarda uyumalısınız?

Çiftlerin birlikte uyuması aslında o kadar da sağlıklı değil. Bunun sebebi ise uyku alışkanlıklarındaki uyuşmazlıklar. Yatak tercihinden birbirinin yerini işgal etmeye kadar, partnerinizle aranızdaki farklılıklar uyku bozukluğuna sebep olacak derecedeyse partnerinizle yatakları ayırmayı düşünebilirsiniz. Uykusuzluk nasıl geçer? yazımızı okumak için buraya tıklayabilirsiniz.

Better Sleep Council tarafından yürütülen bir araştırmaya göre, ayrı yataklarda yatmak sadece ilişkinizi kurtarmakla kalmayacak aynı zamanda daha derin ve düzgün bir şekilde uyumanızı sağlayarak sağlığınız için de faydalı olacaktır.

Araştırmanın sonuçlarına göre çiftlerin yüzde 25'inin partnerlerinden ayrı yatmayı tercih ettikleri ortaya çıktı. Bazıları için ayrı uyumak farklı odalarda yatmak anlamına gelirken, bazıları aynı odada iki ayrı yatakta uyumayı tercih etti.

Ayrıca, araştırma kadınların erkeklere kıyasla daha fazla uyku problemi yaşadığını gösterdi. Bunun sebebi ise kadınların uyudukları ortamlara karşı daha duyarlı olmaları. Araştırmadan çıkan başka bir sonuç ise yaşı ilerleyen çiftlerin ayrı yataklarda uyumaya daha yatkın olmalarıydı. Sonuçlar 55 yaşından büyük çiftlerin yüzde 16'sının ayrı yataklarda yattığını gösterdi. Bu oran 35-54 yaş arasında yüzde 7, 18-34 yaş arasında ise yüzde 3 olarak gözlemlendi.

"Ayrı uyumak ilişkinin kötü gittiğinin bir göstergesi değil"

Çoğu insan ayrı yataklarda uyumanın ilişkinin kötü gittiğinin bir göstergesi olduğunu düşünse de aslında tam tersi doğru. Better Sleep Council'in araştırmalarına göre, ABD'de her üç kişiden biri partnerinin kendi uykusu üzerinde kötü etkisi olduğunu belirtti. Uykusuzluk sinirlilik, işle ilgili memnuniyetsizlik ve ilişki sorunlarının yanı sıra diyabet, obezite, kalp hastalıkları ve depresyon da dahil olmak üzere birçok sağlık sorunuyla bağlantılı.

Diğer taraftan, uyku eğitmeni Dr. Frida Rångtell ise aynı yatağı paylaşan çiftlerin, ayrı yataklarda yatanlara kıyasla daha iyi uyuduklarını düşündüğünü ifade etti. Rångtell, "Heteroseksüel çiftler üzerinde yapılan birçok araştırma, birlikte uyuyan çiftlerin uyuma ve uyanma alışkanlıkları arasında bir senkronizasyon oluştuğunu gösteriyor" dedi ve ekledi, "Partnerle birlikte uyumak REM uykusu sürecini de uzatıyor."

REM ya da diğer adıyla hızlı göz hareketi süreci uykuda beyin aktivitesinin azaldığı, uykunun derin olmadığı ancak en etkileyici rüyaların görüldüğü süreçtir. Rångtell bunları belirtirken partnerle birlikte uyumanın zaman zaman can sıkıcı olabileceğini de kabul etti. REM uykusunu ne kadar tanıyorsunuz? testimizi çözmek için tıklayın!

"Uzun vadede ilişkiniz güçlenir"

"Partnerin horlaması, çok geç yatması ya da uykusuzluk çekmesi o kişiyle aynı yatağı ve hatta aynı odayı paylaşmayı zor hâle getirebilir, " dedi ancak bu durumun ilişkide bir sorun göstergesi olmadığını belirtti. Aksine, böylelikle bir ilişkinin kurtulabileceğini söyledi.

Rångtell son olarak, "Dinlenmiş hissedebilmek hayatımızın ve sağlığımızın önemli bir parçasıdır. Hatta kabullenilmiş birlikte uyuma normunun üstesinden gelerek ilişkinizin de daha sağlıklı olmasına yardımcı olabilir," dedi ve ekledi "Birlikte ya da ayrı uyumaya karar vermek partnerinize ve kendinize olan sevginizin ve saygınızın bir göstergesidir. Aynı zamanda uzun vadede ilişkinizin güçlenmesini sağlayabilir."

Çeviren: Dilara Koru

