Çocukların kitap okuması için ne yapmalı?

Anaokulu çağından beşinci sınıfa kadar olan çocuklarınıza okumaları için uzmanlardan püf noktaları.

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    Anaokulu

    Anaokulu çağındaki çocuklar okumayı öğrenirken bazen önemli bir adımlar atlanıyor. Üstelik bu öğrenmelerini güçleştirecek kritik bir adım olduğu halde. Uzmanlar buna ‘işitsel farkındalık’ diyor. Bunun alamı her kelimeyi seslerin oluşturduğu bir kombinasyon olarak öğrenmesi. Bunun için en iyi yol kelimelerdeki sesleri tek tek birleştirmesi, ve günlük söylediği, -büyük, -küçük gibi kelimeleri seslerden oluşturması.

    Bunu yapın: Kelimeleri seslere bölerek pratik yaptırın. Çocuğunuza “Kedi kelimesindeki sesler nelerdir?” gibi sorular sorun, Beraber yavaşça sesleri söyleyebilirsiniz. Kelimelerin hecelerini bağlamalarından endişe etmeyin (Bu ayrı bir ders). Basit bir kaç kelime ile pratik yaptıktan sonra, “kahvaltı” ve “pencere” gibi daha zor kelimeleri deneyin. Önemli olan şey çocuğunuzun güvenli şekilde kelimenin içindeki sesleri çıkartabilmesi.

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    1. sınıf

    Öğretmenler ebeveynlere çocuklarına her akşam birlikte okuma yapması gerektiğini söylüyorlar, Fakat çocuğunuzla nasıl okumalısınız? Özenle okumaya çalıştığı bir cümleyi anlamadığında uğradığı hayal kırıklığı karşısında nasıl davranmalısınız? Bu durumda koca bir kitabı nasıl okuyacaksınız?

    Bunu deneyin: Çocuğunuzun çok iyi bildiği bir hikayenin kitabını seçip, onu yüksek sesle okumasını sağlayın. Kafiyeli hikayeler bu konuda çok başarılıdır çünkü kulağa müzikal gelen kafiye ezberlenmeyi kolaylaştırır. Bu okumaya yeni başlayan çocuğunuza, en basit “okuyabiliyorum” kitapları olsa dahi başarma hissini verecektir.

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    2. sınıf

    Çocuğunuz muhtemelen pek çok kelimeyi biliyor ve çözümleyebiliyordur ancak okuma hızı hikayeden gerçekten keyif almasını hatta okuduğunu anlamasını engelleyebilir. Okumaktan zevk alması için bu yumuşak geçişi nasıl sağlayacaksınız? Çocuğuzun okuduğunu otomatik olarak anlamasını sağlayıp okuma konusunda bir ileri seviyeye geçmesine nasıl yardım edeceksiniz? Onun kelime dağarcığını genişletmesini ve böylece gördüğü bir kelimeyi okumasında zorlanmamasını nasıl sağlayabilirsiniz?

    Bunu yapın: İkinci sınıf için uygun kelimeler listesi oluşturun. Çocuğunuza kelime avı oyunu oynayacağınızı söyleyin. Oyunu belirlediğiniz ve onun dertli olduğu kelimeleri yakalamak için oynadığınızı anlatın ve okurken o kelimeleri yakalamasını sağlayın. Onun sevebileceği bir hikayeden 10 veya 20 tane problemli olduğu veya okurken yavaşladığı kelimeleri tespit edip onları avlatın. Bu kelimeler genelde zor hecelenen, uzun, bileşik fakat gün içerisinde kullanılan kelimelerdir. Çocuğunuzla bu kelimelerle problemi kalmayana dek her gün oynayın.

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