Çocukların kitap okuması için ne yapmalı?

3. sınıf
Üçüncü sınıf sihirli bir şekilde geçiş sağlar. Bu sınıftaki çocuklar bir gün gelir ve artık kelimeleri takır takır okumaya başlamış, kitaplardan bir şeyler öğrenerek araştırma yapmaya, okuduğu yazıdan keyif almaya ve evren hakkında yeni şeyler öğrenmeye başlarlar! Çocuğunuz bu geçişte zorlanıyorsa ne yapabilirsiniz? Belki ona okumayı bırakıp, okumayı öğrenmesi gerektiğini, kendi kendine yüksek sesle okuması gerektiğini söyleyebilirsiniz. Ancak araştırmalar bunun bir hata olduğunu göstermiştir. Yapılan bir araştırmaya göre çocuğun okuma hızını geliştirmesinde, kelime hazinesini genişletmesinin, kelimeleri çözme stratejilerine odaklanmasından daha faydalı olduğunu göstermiştir.
Bunu yapın: Çocuğunuzun okumayı öğrenmede geri kalmadığından emin olun, Tabi ondan bir ansiklopedi açıp herhangi bir bilim projesi hakkında araştırma yapmasını beklemeyin, ancak ileri düzeydeki yazılardan da bir şeyler anlasın. Bu süreçte, uğraşarak okuması gereken yazılar okumasını sağlayın, onunla kurduğunuz diyaloglarınızda duymadığı veya kullanmadığı kelimeleri kullanın ve önemli meseleler hakkında konuşun, dünya işleri, tarih, diğer bir değişle onun ilgisini çekebileceğini düşündüğünüz konular bulun. Emin olun ki bu iletişim ciddi bir öğrenme gücü oluşturacaktır. Bu şekilde duyduğu yeni kelimeleri çözümleme hızı da artacaktır ve böylece öğretmen tahtaya “içerik” yazdığında bunu öğrenmenin gerisinde kalmayacaktır.