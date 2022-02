Kız ve erkek çocuklar arasındaki farklar nelerdir?

Çoğu ebeveyn erkek ve kız çocukların davranışları arasındaki farkları söyleyebilir. Örneğin bazıları kız çocuklarının erkeklere kıyasla daha hızlı konuşmaya başladıklarına ve daha ısrarcı olduklarına inanır. Bazı ebeveynler ise erkek çocukların küçük kız kardeşlerine kıyasla daha hassas ve ilgiye muhtaç olduklarını söyler. Bu düşünceler tabii ki insanların kendi deneyimlerine dayalıdır. Bu konuda yapılan araştırmalar neler söylemektedir?

1- Sosyal beceriler

Kız çocuklar sosyal kavrama becerileri konusunda daha iyilerdir ve erkek çocuklara kıyasla duygularını açıklama konusunda daha hassaslardır. Kız çocuklar insanların duygularını derin bir biçimde okuyabilirken, aile içindeki olayları algılamakta da daha iyilerdir. Araştırmalar kızların yüzleri okumaya, erkeklerinse fiziksel hareketlere ilgi gösterdiklerini ortaya çıkarmıştır. Görünüşe göre kızlar, duygularını ve düşüncelerini nasıl ifade edeceklerini erken yaşlarda öğrenmekteler ve bu konuda becerikliler. Aynı şekilde daha çok empati yaparlar. Erkekler de bu duyguların hepsini hissederler ancak, bu hislerin yüzlerine yansıdığına pek rastlamayız. Erkekler bu konuda daha basit düşünürler ve hislerini diğerlerinden gizlemeye çalışırlar.

2- Oyuncak tercihleri

Aslında bebekler kız ve erkek çocuklar için olan oyuncakları ayırt edemezler. Araştırmalar, örneğin erkek bebeklerin de oyuncak bebekleri sevdiğini gösterir -ki bu gayet normaldir. Kız çocuklar da daha “erkeksi” olarak nitelendirilen araba gibi oyuncaklarla oynamaktan zevk alırlar. Oynadıkları oyunlar ve yaptıkları aktiviteler cinsiyetlerine göre değil, yaşlarına göre değişmektedir. Aynı zamanda bu tercihleri toplum, akranları ve cinsiyete özgü pazarlama taktiklerinin baskısı altında da değişmektedir. Oyun oynamak, çocuk gelişiminde büyük bir rol oynar. Çocukların farklı roller üstlenmelerini, çok çeşitli duygular deneyimlemelerini ve birçok yeni şey denemelerini sağlar. Bu nedenle, çocuğunuz “sosyal normlara ters düşen” o oyuncak tercihlerinde bulunuyorsa, basmakalıp inanışlardan uzak durmak daha mantıklı olacaktır.

3- Konuşma

Bazı araştırmacılar, erkek çocukların kız çocuklardan daha geç konuşmaya başladıklarını ortaya çıkarmıştır. Kız çocuklar çok erken yaşlarda daha fazla sözcük kullanmaya ve uzun diyaloglar kurmaya başlarlar. Bu durum ise kız çocukların beynindeki konuşmayla ilgili kısmın daha çok gelişmesiyle ilgilidir. Bu sebeple erkeklere kıyasla erken dönem iletişim becerileri konusunda az bir farkla da olsa daha iyi sonuçlar gösterirler. Fakat cinsiyet, çocukların dilsek yetenekleri konusundaki farklılıkların çok ufak bir kısmını açıklayabilir. Bu konuda daha kritik olanlar ise sosyoekonomik faktörler ve imkânlardır. Bu unsurlar aynı zamanda çocukların ne zaman konuşacağını ve kelime dağarcıklarının ne kadar geniş olacağını da etkiler.

4- Fiziksel aktivite

Erkek çocuklar daha anne karnındayken bile daha aktiftir. Bu nedenle, özellikle bir şeyi beğenmediklerinde anne karnındaki hareketleriyle bunu belli ederler. Bu fiziksel aktivite seviyesini doğumdan sonra da korurlar. Araştırmacılar, erkek çocukların daha çok koştuğunu, zıpladığını, ağaca tırmandığını ve sokakta top oynadığını kanıtlamıştır. Kızlar ise daha sessiz oyunları ve evde oyun oynamayı tercih ederler. Ancak, tüm çocukları evde ve sokaktaki fiziksel aktivitelere dâhil etmek her zaman çocukların yararınadır.

5- Tuvalet eğitimi

Kız çocuklar tuvaleti kullanmayı 22-30 aylıkken öğrenirken, erkeklerin tuvalet eğitimi bir yıla kadar uzayabilir. Ortalama olarak tuvalet eğitimini kızlar en erken 33 ayda, erkeklerse 37 ayda tamamlar. Bu nedenle kızınız bezi erken bırakırken oğlunuz daha uzun süre kullanabilir, buna hazırlıklı olun.

6- Ağlama ve sızlanma

Doğal olarak her bebek ağlar. Ancak, erkek bebekler 6 aylık olduklarında kızlara kıyasla daha çok ağlarlar. 12 aylık olduklarında ise negatif sorunlara daha güçlü tepkiler verirler. Erkek çocukların ruh hâlleri daha dalgalıdır ve daha çok ilgi isterler. Bu durum, erkek çocuklarda daha çok olan araştırma güdüsü ve acı veya öfkeye neden olacak durumların içine girmeye daha yatkın olmalarıyla açıklanmıştır. Örneğin dizleri yaralama vb. durumu göz önüne aldığımızda erkek çocukların kendilerini yaralamaya daha yatkın oldukları ortaya çıkar.

7- Güçlü duygular

Erkek çocuklar oyun oynarken kız çocuklara kıyasla daha duygusal ve tutkuludurlar. Kazanmayı severler. Korku ve tehlike onları heyecanlandırır. Birçok bilim insanı testosteron hormonunun bu konuda kilit faktör olduğunu belirtmektedir. Kızlar ise oyun konusunda daha az saldırgan davranışlar sergiler ve erkeklere kıyasla sosyal olarak daha beceriklidirler. Kızların beyninde yer alan saldırganlık merkezi olan amigdala kısmı daha geniştir. Bu nedenle, duygularını akranlarının, ebeveynlerinin veya diğer yetişkinlerin varlığında daha çok açığa çıkarırlar.

Siz kız ve erkek çocuklar arasında ne gibi farklar gözlemliyorsunuz? Ya da arkadaşlarınızın deneyimlediği herhangi bir farklılık var mı? Bizimle paylaşın!

Çeviren: Dilara Koru

