Ruh eşiniz gerçekten Tinder’da olabilir mi?

Tinder yeni güncellemesiyle birlikte kullanıcılarının birbirlerinin fotoğraflarını görmeden önce sohbet etmelerine imkân tanıyacak. Sohbetin devamını getirmek isteyenler bir sonraki aşamada birbirlerinin fotoğraflarını görebilecek.

Ruh eşiniz gerçekten Tinder’da olabilir mi?
İlişki
18 Şubat 2022 Cuma

Tinder geliştirdiği yeni özellik ile kullanıcıların birbirlerinin fotoğraflarını görmeden önce sohbet etmelerini sağlayacak. Bu özellikle kullanıcılar ortak noktalarına ve cevap verme hızlarına göre eşleştirilecek ve oyun oynayacaklar. Eğer iki kullanıcı da eşleşmeye karar verirse sonunda birbirlerinin fotoğraflarını görebilecekler.


Bu özellikle Tinder kullanıcılar "Bir tişörtü ….. kez yıkamadan giymek uygundur" veya "…. Yemeğini ketçapsız yiyemem" gibi sorulara cevap verecekler. Eğer karşınızdaki kişinin cevaplarını beğenmezseniz başka biriyle eşleşebileceksiniz.


Daha "sakin" olmak için tasarlanan Tinder, uygulamanın "Z kuşağının modern flörtleşme alışkanlıklarını yansıttığını ve aynı zamanda, 90’lar nostaljisiyle bağlantı kurduğunu" belirtti. Tinder uygulamanın bu özelliğinin erken test aşamasında, diğer profil ve fotoğraf içeren hızlı sohbet etme uygulamalarına kıyasla kullanıcıların başka bir yerde gözden kaçıracakları insanlarla tanışma şanslarını artırarak yüzde 40 daha fazla eşleşme yaşadıklarını belirtti. ABD Tinder kullanıcıları yeni özelliği şu anda deneyimleyebilirken aynı özellik ilerleyen haftalarda diğer ülkelerde de kullanılabilecek.


Çeviri: Dilara Koru


Referans: Helsinki Times. "Tinder's new Blind Date feature involves matching based on personality instead of Picture". Şuradan alınmıştır: https://www.helsinkitimes.fi/themes/themes/science-and-technology/20997-tinder-s-new-blind-date-feature-involves-matching-based-on-personality-instead-of-picture.html


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