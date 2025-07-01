Günlük burç yorumları: 2 Temmuz 2025 Çarşamba

2 TEMMUZ 2025 ÇARŞAMBA KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç, bugün, önemli işlerle meşgul olurken keyif alıyorsun. Aşk ve duygular, son zamanlara kıyasla çok daha kolay yönetilebilir ve anlaşılır durumda. Karmaşık meseleler tamamen ortadan kalkmasa da, onları daha olumlu ya da kabul edilebilir bir bakış açısıyla görüyorsun. Başkalarıyla ve çevrenle olan etkileşimlerinde doğal bir iş birliği ve yaratıcı bir akış içindesin.Günün ilerleyen saatlerinde Ay, güneş haritanın yedinci evine geçiyor ve ilişkiler dikkatinin büyük kısmını çekiyor. Yine de Ay'a karşıt konumda yer alan Satürn ve Neptün, tam anlamıyla anlaşılmadığını hissettirebilir. Ancak bunu akışına bırakır ve senin için gerçekten önemli olana odaklanırsan, çok daha iyi hissedeceksin. Kişisel engellerin, başkalarıyla geçirdiğin zamanı gölgelememesine dikkat et.Bazı fikirlerin ya da hedeflerin engelle karşılaşabilir, bu da başta can sıkıcı olabilir. Yine de bu engel, duruşunu ya da bakış açını netleştirmene yardımcı olarak sana öğretici bir katkı sunabilir.