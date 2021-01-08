WhatsApp'ın yeni sözleşmesinde neler var?

WhatsApp, 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek yeni gizlilik ilkelerini açıkladı. Yapılan açıklamalara göre WhatsApp bu yeni sözleşmeden itibaren verilerini Facebook ile paylaşacak. WhatsApp kullanmak isteyenler bu onayı vermek zorunda ve ne yazık ki alternatif bir seçenek bulunmuyor.
WhatsApp'ın yeni sözleşmesi neleri içeriyor?
- Hesap bilgileri
- Mesajlar
- Bağlantılar
- Durum bilgisi
- İşlem ve ödeme verileri
- Müşteri desteği ve diğer iletişimler
- Kullanım ve kayıt bilgileri
- Cihaz ve bağlantı bilgileri
- Konum bilgileri
- Çerezler
- Başkalarının sizin hakkınızda sağladığı bilgiler
- Kullanıcı şikayetleri
- WhatsApp'taki işletmeler
- Üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları
- Üçüncü taraf hizmetleri
- Yan hizmetler
- Emniyet, güvenlik ve bütünlük
- Facebook şirketleri hakkındaki iletişimler
- Kurumsal etkileşimler
Whatsapp sözleşmesi iptal edilebilir mi?
Sözleşme kabulü, iptali vb. bir durumla ilgili henüz aktif bir buton uygulamada bulunmuyor.
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