WhatsApp'ın yeni sözleşmesinde neler var?

WhatsApp, 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek yeni gizlilik ilkelerini açıkladı. Yapılan açıklamalara göre WhatsApp bu yeni sözleşmeden itibaren verilerini Facebook ile paylaşacak. WhatsApp kullanmak isteyenler bu onayı vermek zorunda ve ne yazık ki alternatif bir seçenek bulunmuyor.

WhatsApp'ın yeni sözleşmesi neleri içeriyor?

Hesap bilgileri

Mesajlar

Bağlantılar

Durum bilgisi

İşlem ve ödeme verileri

Müşteri desteği ve diğer iletişimler

Kullanım ve kayıt bilgileri

Cihaz ve bağlantı bilgileri

Konum bilgileri

Çerezler

Başkalarının sizin hakkınızda sağladığı bilgiler

Kullanıcı şikayetleri

WhatsApp'taki işletmeler

Üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları

Üçüncü taraf hizmetleri

Yan hizmetler

Emniyet, güvenlik ve bütünlük

Facebook şirketleri hakkındaki iletişimler

Kurumsal etkileşimler

Whatsapp sözleşmesi iptal edilebilir mi?

Sözleşme kabulü, iptali vb. bir durumla ilgili henüz aktif bir buton uygulamada bulunmuyor.