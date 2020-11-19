Vinyasa yoga nedir, nasıl yapılır?

Hareketli bir yoga çeşidi olan Vinyasa yoganın birçok faydası bulunuyor...

Vinyasa yoga nedir, nasıl yapılır?
Sağlık
19 Kasım 2020 Perşembe

Yogaya yeni başlayanlar için birçok farklı yoga türü arasından karar vermek bazen kafa karıştırıcı gözükebilir. Türlerin genel özelliklerini basitçe anladıktan sonra hepsini denemekte fayda var, ancak doğrudan hareketli ve hızlı bir yoga stili ile tanışmak istiyorsanız Vinyasa yoga size göre olabilir.


Vinyasa yoga, bir pozdan diğerine seri bir şekilde geçilen ve bu sırada sürekli olarak dikkati nefeste tutmayı teşvik eden bir yoga tarzıdır. Dinamik olarak bir pozdan diğerine geçilir ve her hareketin, nefes alış verişi ile senkronize halde olmasına dikkat edilir.


Sanskritçede "özel bir şekilde yerleştirmek" anlamına gelen Vinyasa, nefesi dikkatlice poz akışına yerleştirmeyi temele alır. Belirli pozları tek tek çalışır, önce birkaç poz arasında gidip gelmeyi öğrenirsiniz ve sonra uygun bir hızda, bir poz akışı içerisinde sürekli hareket edersiniz. Seansın sonunda da hemen hemen tüm yoga derslerinden sonra olduğu gibi uzun bir "savasana" ya da diğer adı ile "ceset pozu" önerilir, böylece bedendeki hareketi yatıştırırken sakince dinlenme fırsatı da yaratılır.


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Vinyasa yoga nasıl yapılır?

Vinyasa yoga, uzman bir eğitmen eşliğinde yapıldığı sürece herkes için uygun sayılabilecek bir yoga çeşididir. Yogaya yeni başlayanların öncelikle Güneşe Selam serilerini çalışmaları faydalı olabilir, bu sayede temel pozları, duruşları öğrendikten sonra farklı pozlar arasında sürekli akışları devam ettirmek daha kolay olacaktır.


Vinyasa yogaya yeni başlayanlar, benzer bir akışı deneyebilirler:

- Temellerini bildiğiniz 4 hareket seçin. Dört ayak (kedi) pozu, inek pozu, aşağı bakan köpek ve çocuk pozu, bir akış oluşturmak için ideal 4 pozdur. Nefes alırken kedi, verirken inek pozuna geçin, tekrar nefes alırken aşağı bakan köpek pozuna kalkın, burada nefesinizi verin, tekrar nefes alırken alçalın ve çocuk pozuna kapanın. Bunu nefesinizin akışına uygun olacak şekilde birkaç kez tekrarlayın.

Vinyasa yoganın temellerini anlamak için buna benzer farklı pozlarla kendi akışlarınızı yaratabilirsiniz. Daha detaylıca öğrenmek içinse elbette bir uzman eşliğinde derslere katılmanız önerilir.


Vinyasa yoganın faydaları nelerdir?

Vinyasa, diğer türlere kıyasla daha hareketli bir yoga çeşidi olduğu için faydalı bir kardiyo egzersizi olarak da değerlendirilebilir. Kan dolaşımını düzenlemeye, ciğer kapasitesini artırmaya yardımcı olurken yağ yakımını da kolaylaştırabilir.


Aynı zamanda nefesinizin farkında olarak hareket etme alışkanlığı kazanmak, günlük hayattaki bedensel farkındalığınızı da artıracak ve daha güçlü, dengeli hissetmenize yardımcı olacaktır.


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