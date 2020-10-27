Jiriki yoga, bir terapist tarafından uygulanan terapi yöntemlerinden farklı olarak hastaların kendi kendilerine uyguladıkları terapi yöntemlerinden biri. İşte bir Seitai terapisti olan Yu Yagami tarafından 1989 yılında Doğu tıbbındaki Shiatsu masajı, yoga ve Seitai'ye dayanarak yaratılan Jiriki yoga hakkında merak edilen sorular...

Jiriki yoga nedir?

Jiriki, kronik hastalıkları iyileştirmek ve önlemek amacıyla kendi kendine uygulanan tedavi yöntemlerinden biri. Jiriki, 1990'larda Japonya'da yaşayan bir akupunktur uzmanı, kiropraktör, yoga pratisyeni ve eğitmen olan Yu Yagami tarafından yaratıldı. Hastaların yaşam tarzlarını değiştirmeden ya da vücudun doğal iyileşme yeteneğine inanmadan sık sık tekrarlayan semptomlarla karşılaşarak sağlıklarını korumak için daha fazla tedavi yöntemi arayışına girdiklerini fark etti.

Yu Yagami, hastaların temel sorunlarına ve kronik hastalıklarına, ağrılarına ve rahatsızlıklarına uzun vadeli bir çözüm bulmak için, onları beden farkındalıkları ve yaşam tarzları üzerinde çalışmaları için eğitmesi ve hastaları kendi başlarına uygulamayı öğrenmeleri gerektiğini düşünmeye başladı. Bu disiplin uygulayıcılara dışarıdan yardım almadan, kronik bozuklukları tedavi etmek için terapistlerin tekniklerini vücutlarına uygulamayı öğretmeyi amaçlıyor. Jiriki ayrıca vücudun devamlı gerginliğini hafifletmeye yardımcı olan çeşitli yoga hareketlerinden de ilham alıyor.

Yu, son 30 yıldır Japonya'da Jiriki'yi tanıtıyor, dersler veriyor, eğitmen eğitimi kursları düzenliyor, atölyeler ve inzivalar organize ediyor ve makaleler yazıyor. Kızı Marie, Jiriki'yi dünya çapında tanıtma misyonuyla çalışmalara katıldı. Dersleri ve atölyeleri İngilizce olarak da yapmaya başladı. Marie, şu ana kadar Jiriki Seitai tekniklerini paylaşmak için İngiltere, İspanya, Hollanda, Yunanistan, İsrail ve Kanada'ya gitti.

Jiriki yoga neden koruyucu bir yöntem?

Tüm hastalıklardan bir önceki aşamada yorgunluk hissi oluşur ve yorgunluk belirli sınıra ulaştığında hastalanırız. Jiriki yoga, günlük yorgunluğun giderek hastalığa dönüşmeden önlenebilmesini amaçlıyor.

Omurganın, eklemlerin ve kasların esnekliğini günlük olarak sağlayabilirseniz omurga ve eklem sertliklerinden doğan büyük hastalıkların önlenmesine yardımcı olabilmeniz açısından faydalı bir yöntem.

Jiriki, normal alışkanlık haline getirildiğinde adet ağrısıyla birlikte doğumdaki fiziksel ağrıyı da azaltarak kolay bir doğum geçirmeye yardımcı oluyor.

Hayatları boyunca aktif olan insan sayısını artırmak için yaşlıların, haftada en az bir kez toplanıp bedenlerine bakabilecekleri bir yer oluşturmak için Jiriki Seitai sınıfları yaratıyorlar.

"Düzenli olarak Jiriki yoga yaparak insanlar bedenlerini koruyabilecek tek kişinin kendileri olduğunun daha fazla farkına varacak ve sağlıklarına öncelik verme konusunda daha sorumlu hale gelecek." mantığıyla Seitai yöntemlerini uyguluyorlar.

Ne üzerinde çalışılıyor?

1) İskelet yapısı ve duruş

Kötü duruşu iyileştirmeyi ve vücuttaki gerginliği azaltmayı amaçlıyor.

2) Diyet

Gereksiz yemek yeme alışkanlığını detoks ile ortadan kaldırmak için çalışmalar yapılıyor.

3) Göz sağlığı

Göz kasları için alıştırmalar ve çalışmalar yaparak göz sağlığını iyileştirmeyi amaçlıyor.

4) Kadın sağlığı

Sakroiliak eklemler üzerinde çalışmalar yapılıyor.

5) Alışkanlık ve yaşam tarzı iyileştirme

Otonom sinir sistemini yenilemeye çalışıyor.

Referans: Şuradan alındı: https://www.jirikiseitai.jp/en/about#