Uyurken sol tarafınıza yatın çünkü...

Birçok insan, iyi bir uykunun fiziksel ve zihinsel sağlık için çok önemli olduğunun farkında. Ancak fazla bilinmeyen şey, uyuduğumuz pozisyonun da en az uyku süresi kadar önemli olduğu gerçeği.
Uyku pozisyonu, sağlığımızı etkiler, cildimizin genç ve sağlıklı görünmesine yardımcı olur ve sindirimi iyileştirir. 8 tane uyku pozisyonu vardır ve bunların hepsi sağlığımızı etkiler.
Sol tarafımızın üzerinde uyumak, sağlığımızı ciddi şekilde iyileştirir ve hatta hayatımızı bile kurtarabilir.
Sırt üstü uyumak, nefes almada güçlüğe sebep olabilir, astım ve uyku apnesi rahatsızlıkları olan kişiler için özellikle tehlikelidir. Sağ taraf üzerinde uyumak ise sindirim problemleri yaratabilir.
Yapılan araştırmalara göre, sol tarafımızın üzerinde uyumak, mide yanması semptomlarını azaltabiliyor ve kalbe giden kan dolaşımını iyileştirdiğinden hamilelik döneminde de tavsiye ediliyor. En eski oryantal tıp geleneği Ayurvedic ve Hint alternatif tıbbı da bu pozisyonu öneriyor.
Vücudun sol tarafı, baskın lenfatik taraftır; sol yanınız üzerinde uyuduğunuzda, vücudunuzun toksinleri, lenf sıvılarını ve atıkları, göğüs kanalı ve lenf düğümleri aracılığıyla filtreleyebilmesi için daha fazla zamanı olur.
Buna karşılık, sağ taraf üzerinde uyumak, lenf sisteminizin daha yavaş çalışmasına sebep olarak toksin birikimi sonucu oluşabilecek ölümcül hastalıkların riskini artırır. Lenf sistemi tam kapasite çalışmadığında, toksinleri filtreleme ve lenf sıvısını vücuda dağıtabilme konusunda yetersiz kalabilir.
Sol tarafınızın üzerinde uyumaya başladığınızda, vücudunuzun toksin imhasında daha verimli olmaya başladığını fark edeceksiniz. Bu uyku pozisyonu, sindirim sistemini iyileştirir ve vücudunuzun besleyici maddeleri hızlı bir şekilde özümseyebilmesini ve toksinlerden kurtulmasını sağlar.
Genelde sırt üstü, yüz üstü ya da sağ tarafınızın üzerinde uyuyorsanız, bu alışkanlıktan nasıl kurtulacağınız merak ediyor olabilirsiniz. Biraz pratik gerektirebilir; ama vücudunuzu bu pozisyonda uyumaya alıştırmak mümkündür:
Uyku rutininizi ve sağlığınızı iyileştirmek adına bu küçük değişiklikleri mutlaka deneyin.
Gelen yorumlar üzerine haberi daha detaylı işledik ve uzmanına sorduk işte uyku pozisyonu ile ilgili uzmanların görüşleri: Hangi yöne doğru uyumalı?
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Sağ tarafa yatmak daha sağlıklı nefes darlığını çözer sindirimi daha faydalı kılar denemelerini boşaCevapla
orada mıydın 1700 yıl önceCevapla
Doktorların da her dediğine inanma yıllarca yumurta yemeyin dediler sonra özür dilediler tereyagı yemeyin zararlı dediler en zararlı margarin reklamı yaptılar demekki doktorlaraysa herzaman inanmayacaksınCevapla
Bazı aptal insanlar yorum atmış. At gözlüğü takıyorsunuz haberiniz yok. Sağa yatmak sünnettir. Zorunlu değilsin. Bı reflü hastası için sola yatmak daha doğrudur. Din kalkip zorla sağa yatacaksın demedi ki sana. Normal bir sağlığa sahip insan için sağa yatmanın kalp açısından faydası var. Düşünün !Cevapla
Yahu bu dinciler kafayı bozmuş sağa yatmakla, sağa yatınca daha iyi bir insan olunmuyorsa - ahlak kazanılamıyorsa - faziletli işlere girişmiyorsanız vs. bırakın millet ne taraf yatarsa yatsın. UYDURMA HADiSLERLE işiMiZ YOK, BAşKA KAPıYA HADi CANıM ...Cevapla
herkesin dini kendine sen de inandığın gibi yaşa
sol tarafa yatmak kalp krizi nedenidir . demekki kalp cerrahları parasız kaldı. size yalvarıyor . zaten kalp cerrahı açıklama yaparsa onun tam tersini yapacaksın ki hayatta kalasın. mesela canan karatay fındık yiyin diyor demekki fındık zararlı ceviz yiyin diyor demekki zararlı fınıkta cevizde gerçekten zararlı kalp krizi yapar fındık ceviz yemeyin hayatta kalın.Cevapla
Ya sacma sacma bilgilerle milletin kafasini karistirma..Cevapla
Hadi yaa bırakın bu işleri milleti yanlış bilgilendirmeyin sağ tarafa yatılır 1700 yıl önce peygamberimiz s.a.v buyurmuştur .Cevapla
bende sağ taraf üzerine yatmak daha yararlıdır diye okumuştum.Cevapla
Sen bizi yanlış anlamışsın bu inanç meselesi inandığın herşey mantıklı olacak diye birşey mesela adamlar ineğe tapıyo sana mantıksız gelebilir ama vur bakalım ineğe ne oluyor. Herkesin sonu o toprak dolayısıyla inandığın şeyi savunarak yaşa.Cevapla
Tamamen zit bilgi kayniyo burasi.sag taraf üzerine yatilmali.bir kac gun sol tarafina uatta bak nasil kalbin agriyo...Cevapla
Yavaşşşş, sağ el avuç içine mahsus bir özellik vardır, sağa yatıp elinizi yüzünüzün altına koyduğunuzda, sağ elinizden beyninin uyku sinyalleri gönderir, daha rahat, çabuk ve verimli uyumanızı sağlar, bu sadece sebeplerden biri...Cevapla
Ey yüce peygamberin aklı selim ümmeti, sağ tarafınıza yatmaktan vazgeçmeyin. İslam bilim ve medeniyettir. Bizim net konularda hint alternatif tıbbından gelecek bilgiye ihtiyacımız yok.Cevapla
heç denemedim. 70 yaşındayım. hep sağa yatarımCevapla
Yahu aklın yolu bir peygamber efendimizin sünneti ki sağlık için şart sağ tarafa yatın ki kalbe baskı olmasınCevapla
Sağ sağlıklıdırCevapla
Cehalletten gelen bilgi. Sağ tarafa yatmalıCevapla
Neden sol tarafa yatmalıyız çünkü sünnet değil gibi birşey mi yazıyor yazıda okumadımCevapla
Sanki bilimsel bir makale gibi insanlari kandiriyorlar.Bu yazıyı kim yazmışsa art niyetli olarak yazmıştır.Dogru olan sağ tarafa yazmaktır.Cevapla
Millete yalan söylemeyin sol tarafa yatılmaz kalbe baskı yapar sağ tarafa yatılırCevapla
Bu haberi yapanların birazda dini araştırmaları gerekir.sünet sağ taraf diyorsa, tıp otomatikmen der.ama bazıIları yanlış yünlendirme yapıyor.yazıkCevapla
Birde sağlık diye yazmışlarCevapla
Allah ın Peygamberi Sağ Tarafa Yatınız DerCevapla
Bile bile insanlara yanlış bilgi veriliyor. Sizde buna ortak oluyorsunuz.. habercilik doğru yapılırsa değerlidir.Cevapla
Zaten Müslümanların ömrü kısa, daha da kısalmasını istiyorlar, bizden kurtulmak için ne yapacaklar şaşırdılar, sola yatmak sağlık açısından zararlıCevapla
Resmen insanları kandırıyorlar. Sola dönük yatılmaz.Cevapla
Sağ tarafa yatmak sünnet ve tıbben tavsiye edilendir. Sağa yatıp başımızı sağ elimizin avuç içine koymak sünnettir(yastık yoksa) sağ avuç içinin uyku yapıcı özelliği olduğu söylenir(uyku getiren hücre yapıları).Cevapla
yorumcuların hepsini selamlıyorum bu yazıya inanmadıkları içinCevapla
Geçen senelerde şakın sola yatmayın diyen şimdi sol sağlık diyor...Bence de solda kalbe baskı artması sebebiyle sağ hem sağlıklı hem sünnetCevapla
Neye gore kime göre tespit ettin bilgisizce cahilce milleti kandırmayın doğru düzgün bilgiler yazınCevapla
Bile bile yanlis haber yapmak ahmaklik degilmidir. Sag taraf uzerine yatmak sunnettir. Habertuk ailesi hakkinda iyi dusunmemeye basladim. Nerede hadis sunnet inkarcisi varsa programlara cikariyorsunuz. Simdide bu yaziyi gordum. Sosyal medyada paylaşım yapacagim bunu.Cevapla
sağa yatmanın sindirimle ne alakası var ya sola yatmak kalbe zarar asıl. düşünülmeden yapılmış bir haber resmenCevapla
Sağa yatmak sünnettir inanmayın bu palavralaraCevapla
Sağ tarafa yatın gardaşım sağCevapla
Peygamberimiz SAV. Sağ tarafınıza yatın diyor tıbbende kalbe baskı olmaz ragat olur diye biliyorum ....niye böyle bir haber anlayamadım ....Cevapla
Bunlar insanları iyice mahvetmek istiyor sağ tarafa yatmak sünnettirCevapla
Yanlış bilgi sağlıklı olanı sağa yatmaktır.Cevapla
Tok karnina uyursaniz tabiki sindirim problemi yasarsiniz... sag tarafa yatılır bunu hangi beyni olmayan adam düşünmüşCevapla
Ben katılmıyorum her zaman sağ taraf daha sağlıklıdır.Cevapla
Sola yatilmaz külliyen yannis bilgiCevapla
Sağa yatmak sünnettir. Bundan 2-3 hafta önce sağ tarafa uyumanın ne kadar iyi sola ve yüzüstü uyumanın ne kadar zararlı olduğunu anlatan bi haber vermişti şimdi bu neCevapla
Ula iki ay önce ispanyada yapılan bir araştırmayı okudum sağ tarafa yatmak gerekiyormuş.sağ tarafına yatınca dolaşım sistemi daha sağlıklı çalışıyormuşCevapla
Tamamen uydurmadır. En doğru uyku pozisyonunun sağ tarafa yatmak olduğu bilimsel olarak defalarca ispatlanmıştır. Sola yatanlarda kalp problemlerinin daha fazla yaşandığı görülmüştür. İnsanlara yalan yanlış bilgi vermeyiniz lütfen.Cevapla
Yanlış Yanlış Yanlış bu kadar sağlıksız bir haber yapılabilirmi ya... yuh diyorum.Cevapla
Yıllardır sağ diyordunuz. Peygambere mi uyalım sizi mi dinleyelim.Cevapla
Sağ yap sen onu sağ ugrastırma bizi...Cevapla
Yalan söyleyip milleti yanlış yönlendirmeyin arkadaş. 40 yaşındayım hep sağ tarafıma uyudum. Sola yatınca kâbus görüyorum, kalbim ağrıyorCevapla
Sol tarafa yatılmaz, yazıları ordan burdan çevirerek yazınca din dışı şeylere inancınız artıyor, peygamber sağa yatın dediyse bitmiştirCevapla
yalan çarpıtma yönlendirme.peygamberimizin sünnet-i herşeyin en mükemmel olanıdır noktaCevapla
Biz ne tarafa yamamız gerektiğini iki cihan serveri ümmetin efendisinden ögrendikCevapla
Yalan yalanCevapla
Sol tarafa yatılmaz Sağ a yatılır milleti yanlış yönlendirmeyin....Cevapla
Sol tarafta uyumak sabaha işkence ile uyanmak gibi birşey, deneyen zaten bilir, vücut sağa döndükten bir süre sonra o kadar rahat oluyor ki, yatağı hissetmiyorsunuz bile. Deneyin görün.Cevapla
Tam tersini yapınCevapla
Bu haberi yazan neye göre yazdi acaba ?? Bütün dr lar sağa yatın der :)Cevapla
Ya var ya bir kerede Allaha ve Rasulüne hizmet edin. BILEREK YANLIŞ YONLENDIRIYORSUNUZ .. SIZ SAĞINIZA YATINIZ KARDEŞLERİMCevapla
nasılda kafa karıştırıyorlar,sağ tarafa yatmak hem sünnet hemde daha sağlıklı bilmesek yicez yaniCevapla
Peygamberimizden iyimi bileceksiniz yanlış olsaydı sağ tarafa yatarmıydı doğru olanı sağ taraftır ve bunu yapanda Allah’ın resulü dür ondan iyi kimse bilemezCevapla
Allah akıl fikir versinCevapla
Sağ tarafa yatmak sunnettir ve kalbe baskı olmaz bilerek yanlış yönlendiriyor larCevapla
aynen sağ tarafa yatılmalı.. sola yatın ki hasta olun diye söylüyorlar
sebepleri okudun mu? bilimsel açıdan açıkloyor, sünnet demekle en doğrusu o mu oluyor? sol elle yemek de yasak mı mesela? ben bilerek solla yiyorum
Yanlış Yanlış Yanlış sakın yapmayın. Hem Dinen Hemde Sağlık bakımından sağa yatılır. Solda Kalp var kardeşim sıkışıyor,Üzerine baskı geliyor. İsterseniz deneyinCevapla
ben onu bunnu bilmem sünnet olan sag tarafa yatmakCevapla
tabiki sağ tarafa yatılmalıCevapla
Sağa yatılır, sola yatılmazCevapla
çok doğru
Ne yöne yatacagimizi şaşırdık sola yatma kalbin sıkışır diyordu simdi de sola yat :))Cevapla
Doğru olan sağ tarafCevapla
Bunu yazan arkadaş ortalığı bulandırmak sa derdin olmadı.Bu zırvaları git avrupalı dostlarıne kes bebişimCevapla
Reflü dışında hiç bir yararı yok Bunun dışında kalbe baskı oluyor sola yatmak en iyisi demek tam bir cahillikCevapla
Kesinlikle yanlış bilgi. Sağ tarafa üzerine yatmak SÜNNET açık ve net.Cevapla
Peygamber Efendimiz de sağ tarafına yatardı Hazret-i Peygamber (s.a.v) uyurken sağ yanına doğru yatarak uyurdu. Riyazü's-Salihîn adlı hadis kitabında şöyle rivayet ediliyor: Bera b. Azib (r.a)'den: Peygamber Efendimiz (s.a.s) yatağına girdiğinde sağ tarafına yatardı; sonra, "İlâhî!.. Kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana tevcih ettim, işlerimi sana emanet ettim. Sevabını ümit ederek ve azabından korkarak sana sığındım. Senden başka kendisine sığınacak ve korunacak kimse yoktur. Gönderdiğin kitaplara ve yolladığın peygamberlere iman ettim." (Riyazü's-Salihîn; c. 2 s....Cevapla
bende sağ tarafıma yatıp uyuyamıyorum çünkü midem yanıyor kaynıyor soluma yatınca uyuyabiliyorum ayrıca yattım sağıma döndüm soluma diye bir söz var duymadınız mı bence doğru haber teşekkürler yattım sağıma döndüm soluma melekler şahit olsun dinime imanıma babaannemin öğrettiği ilk duadır banaCevapla
"yattım sağıma döndüm soluma" diye bir cümle yok! doğrusu; "yattım soluma, döndüm sağıma. nur içinde daldır nur içinde kaldır beni allah'ım" diyedir. kalbini yormak ve kalp krizi riskini arttırmak isteyen sol tarafına yatabilir!
aynen:))
aynen önce sağa yatp asonra sola dönmek ideali
Yanlış bilgiler resmi bir kanıt yok olabilir edebilirle sağlık olmaz sağ tarafımız üzerine yatmak sünnettir ve sagliktir Vs.vs.vs.Cevapla
Hıc bir bilimsel dayanağı yok yanlış bilgi.. sağ tarafta yatmak en doğru olanCevapla
vah vah. bunu yazan demek ki sağdan kalpliCevapla
Yanljş bilgi kardeşim sağ tarafına yatacaksın ve ayaklarınızı yarı toplu şekilde , ama herkes kafasına göre ????Cevapla
Yapılan araştırmalar denilmiş; hangileri ? Kaynak ne ? Güvenilir mi ? Stony Brook Üniversitesi'nde uyuma şekli üzerine yapılan araştırmalar bunun tam aksini söylemektedir. Ayrıca, Riyazü's-Salihîn; c. 2 s. 206-207-208-209’de Peygamber Efendimizin sağına yattığı rivayet edilmiştir.Cevapla
SıRF SüNNETE AYKıRı OLSUN DiYE YAZıLMış BiLiMSEL HiçBiR DAYANAK GöSTERiLMEYEN ABiDiK GUBiDiK BiR YAZı. SOLA DOğRU YATABiLiYORSANıZ YATıN öLMEZSiNiZ AMA RAHATSıZLıK VERDiğiNi GöRECEKSiNiZCevapla
arkadaşlar solda kalp diye bir organ var. kan akışını baskılarsanız rahat uyuyamazsınız. bu haber tamamen masa başı sallamasyonudur.Cevapla
Sırf sünnete muhalefet olsun diye hazırlanmış bir haberCevapla
Yapılan yorumlara katılıyorum. Rasûlullah efendimizin söylediği her sözde (hadiste) bir hikmet vardır. Sağ tarafa yatmak da onun sünnetidir.Cevapla
bu yazı yanlış sağ tarafa yatmak daha sağlıklıdır zaten kendiniz deneyin sola yatınca kalbiniz sıkışır zor nefes alırsıniz.Cevapla
Ne saçma bir yazıCevapla
yazı bilimden ve bilimsellikten bihaber yazılan bir yazı itibar etmemek lazım.bir sağlık personeli olarak belirtmem gerekecekki; sol tarafa doğru uyumak ani kalp durmalarına kalpte sıkışıklık nefes almada zorlanma ve mesanede bulunan idrarın basın etkisini artıracağından dolayı uykuya dalmada güçlük ve sağlık sorunları yaşanmaya sebeiyet verebilir.ayrıca Hz.Peygamber(S.A.V) sağ tarafa doğru uyumamızı istememizin hikmetleri vardır 1.sağ el avucunun içinde uykuya dalmayı kolaylaştıran uyku baloncukları vardır.ayrıca kalp dinlenmiş olur.Cevapla
yorum yazmadan geçemedim bu zihniyetler hep bir oyunun parçası benim düşüncem...Cevapla
sağ tarafa dönerek yatmak sünnettir. biz sağ taraftan bir zarar görmedikCevapla
Yüce dinimiz ve peygamberimiz doğru olsaydı sol tarafınıza yatın derdi. Sağ tarafa yatmak sünnettir ve sünnet olan tek doğrudur. Bu konudaki gerçekte er yada geç başka bir bilimsel çalışma ile çürütülecektir nokta...Cevapla
Efendimiz (sav)in sünnetini haşa gereksiz ve faydasız gösterme çabası...Allah mustehakınızı versinCevapla
Uydurma haber sag tarafa yatmak sünnettir sünnet olan hersey insanlığa faydadır sakın inanmayınCevapla
Sağ tarafa yatmak sünnet.Cevapla
Sünnet sağa yatmaktırCevapla
Sağ taraf.Sav.sünneti 100 de bin bilimseldir...Cevapla
Kimse sola yatmasın sakın kalp krizi geçirirsiniz nefes sıkıntısı yaşarsınızCevapla
Sol tarafa sakin yatmayin. Sol burun deliğini kapatir kalbin zkrlanmasina yol açar ömrü kisaltir. Sağ tarafa yattiginiz zaman bu olmayacak rahat bkr solunum ve uyku ile vucut dinlenir ömür uzar. Bu tipta kanitlanmkstir. Peygamberimizin sunneti bu sekildesirCevapla
Sağ tarafa yatmak faydalidir, cenin pozisyonunda ve eller bas hizasinda, sol tarafa yatildiginda vucut kalp taragina binebilir, haberin kaynagi tam olarak nedir bilmiyorum ama dogrusu benim dedigim..Cevapla
kesinlikle kasıtlı, bu milleti özellikle rahatsız etmeye ve hastalıklara davet edici alışkanlıklar kazandırmaya yönelik bilinçaltı yönlendirme uygulamasıdır. uzman biri olarak hiçbir şey bilmesem sevgili peygamberimiz sünnet-i seniyyesine istinaden bile olsa sağ tarafınıza yatınız derim :)Cevapla
Böyle saçma bir haber olamaz. Dinimiz islam sağa yatmayı sünnet yaptıysa vardır hikmeti arkadaşlar sağa yatmaya devamCevapla
güzel peygamberim ne dediyse ne yaptıysa doğru olan odur müslümanların aklıyla dalga geçmeyinCevapla
Bu hikayelere kanmayin efendimiz sav sağ tarafına yatardı sizde öyle yapın hükümetini ALLAH Teâlâ ya bırakınCevapla
be ameliyatlı olduğum için sol tarafıma yatıyorum ama sürekli mide şikayeti ile kalkıyorum akşam birden kusmuk ağzıma geliyor ve nefessiz kalıyorum yani sizin teziniz tamamen hikayeden teraneCevapla
Hint gelenegiyse kesin yanlistir zaten :) sacma ve faydasiz bir haber. kalp tarafina yatmanin faydasi olurmu hic. Beyin bedavaCevapla
Kardeşim yatmadan önce yeme, sola yatmana gerek kalmaz. Sağa yat ki kalp baskı altinda kalmasın, peygamber efendimiz yapıyorsa bilinki bir mantıklı sebebi var.Cevapla
dinin kaynağı kurandır. diğer kitaplara fazla inanmayın. diyanet ayıklaya ayıklaya geliyor. 4 halife sonrası felaketi ebu cehil takımının dini ele geçirdiği dönemleri unutmayın. omu doğru bunu bimem ama bilime gözü kapalı hayır demeyin. islam sünettulahla çelişmez. (sünnetullah ise doğa kuralı dedikleri aslında allahın ayetleri dir.)Cevapla
Peygamber efendimiz (s.a.s)de sağ tarafına yatmıştır. Sağ tarafa yatmak kalbe faydalıdır. Bu sol taraf saçmalığında nerden çıktı.Cevapla
Sağ tarafa ve cenin pozisyonu kadar rahat bir yatış şekli yok 40 yıllık tecrübeyle sabittir sünnet olanda budur zatenCevapla
Sağ tarafa yatmak sünnettir. Ve faydalıdır.Cevapla
Kafam karıştı anasını satayım hangisi doğruCevapla
Bu yazı hiç olmamış sola yatmak gerek sünnetimizi yıkmayın yalanlamayın Biz müslümanızCevapla
Peygamberimizin sünneti seniyyesini uygulamak neden geri kafalılık oluyor anlamadım neyin kafasını yaşıyorsunuz hangi dine mensupsunuz Bugün bilim bile kuranı Kerim’den ve hadislerden icazet alıyor çünkü Allah herşeyi en iyi bilen ve bize verendir Allah sizlere de hidayet versinCevapla
sol tarafa yatınca midem ciddi anlamda yanıyor ama sağda yanma çok az oluyor 2 cisi sağ tarafta bagırsak harekteri ciddi anlamda artıyor ancak solda ses bile yok siz dalgamı geçiyorsunuz ne biçim test bu ?Cevapla
tek hedefiniz islam dinine zıt olan şeyi tercih etmek . ama yanıldığınız birşey var burada bilimde sağ tarafı uygun gördüğü halde siz kim oluyorda yalan haber yapıp bizleri sol tarafa yatmaya teşvik ediyorsunuz? bu nasıl bir tutum nasıl bir düşüncedir . hangi akla hizmet ediyorsunuz ? çok komiksiniz doğrusu kapayın çenenizi boş işlerle uğrasıp islamda misal teşkil edecek hal ve tavırları yalan ve değersiz haberlerinizle engellemeye çalışmayın !!!Cevapla
Deli saçması. Sağına yatmak daha iyidir. Sallamış kim yazdıysaCevapla
sola mı ? sol da sol,öleceksiniz bu kafayla,hadi inançsızsın,hadisleri saymadın,tıbben sağa yatmak doğrudur ispatlanmıştır,şöyle tamamlayayım,yalancıyı cümle alem.....Cevapla
Biz sağa yatmaya devam edeceğiz inşallahCevapla
hamilelikde sol tarafa yatmak vena cava ya bastı olduğu için tehlikelidir atmayınCevapla
SlmCevapla
arkadaşlar önce sağa yatılır.daha sonra sola da dönülebilir.peygamberimiz de aynı şeyi yaparmış.kalbiniz ve tüm organlarınız koruma altında bir şey olu diye evham yapmayın.çocukluğumda öğrendiğim güzel bir dua vardı. yattım sağıma, döndüm soluma melekler şahit olsun dinime imanıma benden selamlar olsun varacak yatanıma dinim islam, kitabım kur'an peygamberim hz. muhammed (sav) kıblem kabe-i şerif, elhamdulillah müslümanım yattım allah, kalkarım inşallah kalkarsam da la ilahe illallah muhammeden resulullah kalkmazsam da la ilahe illallah muhammeden resulullahCevapla
yorum yazayım dedim benden önce gerekenler yazılmış çoktan. saçma makaleCevapla
Peygamber efendimiz sav. Bile sağa yatıyor sünnet ve aynı zamanda kalbin rahat çalışması için sağa yatmak gerekli boş konuşmayınCevapla
Sağ tarafa yatmak faydalıdırCevapla
hem dinen hemde tıbben sola yatmak iyi değildir!!! kalbin rahat çalışması için sağ'a yatmak gerekir. bu makaleyi yazan hangi dinden olursa olsun tıbbi gerekçelerden uzak olduğu bariz görünüyor.Cevapla
saçma bir tezCevapla
insan bi tarafina yatarak uyusada gece venoz kanin dolasimi icin diger tarafina da doner, kisacasi siz hangi tarafta rahat ediyorsaniz oyle uyuyun.Cevapla
sol da kalbimiz var. ben hiç rahat uyuyamıyorum ve bu makelenin dogruluğundan şüpheliyim. vücudumuz için iyi olsa kalbin üstüne yatmak gene de rahatsız olur muyduk?? bu yazıları kim yazıyor yaaaCevapla
aynen bence de saçma
bu ülke neden geri kalmış belli oluyor bilime karşı olanlarımız çokça ...Cevapla
soluna yatta ozaman anlarsın saçmalığı
yorumlara bakıyorumda bilimden ilimden uzak ışid kafalı insacıklardan oluşmuş ondan sonra araba yapamıyorsun gavurun arabasını satın alıyorsun çadırda yaşıyorsun gavurun sandalyesini satın alıyorsun masasını ve uçağını satın alıyorsan ve ve donunuza kadar bat medeniyetini satın alıyorsunuz ...Cevapla
ben prof dr (psikiyatris)olarak yazdığın kelimelerden senin geri zekalı olduğunu düşünüyorum aksini ispat edemezsin çünkü ben bilim adamıyım benim bilim adamı olup olmadığımıda bilemezsin.
bilim adamı olup olmadığını dilbilgisi kıtlığından ve hatta psikiyatrist yazmayı bile beceremeyişinden çok rahat anlarlar.
nasıl mutlu oluyorsanız öyle yapın bizim komutanımız sağınıza yatın buyurmuştur.Cevapla
peygamberimiz s.a.v sağ tarafa yatın diyor bu kendini bilmez de sol tarafa yatın diyor boş boş konuşuyor bir de bişey bildiğini sanıyor bugün soluma yatmışım kalkarken vallahi sopa yemiş gibi çok yorgun ve tuhaf bi haldeydim.Cevapla
habertürk neyin kafasını yaşıyorsun. kim yapmış araştırmayı? kaç nsan üzerinde ve nerede yapılmış? oysaki sol tarafımızda kalp var ve solumuza yattığımızda kalbimizin üzerine baskı yapmış oluyoruz. sağlık bunun neresinde? üstelik peygamber efendimiz sağınıza yatın buyuruyor ve hatta sağ tarafına yatıp dizini karnında doğru çekip ellerine sağ yanağının altında kalacak şekilde yatarmış? bir müslüman olarak daha nasıl izah edilmeli acaba size bu durum. hen duyduğunuzu haber yapmayın.... kınıyorum siziCevapla
peygamber efendimiz yemek yedikten sonra bir süre sol tarafa yada sırtüstü yatmamızı, daha sonra ise sağ tarafa yatmamızı tavsiye ediyor...Cevapla
peygamber efendimiz sağ'ına dönüp yatardı arkadaslar . yeterlidir umarım . solda kalp var .Cevapla
bu haber tam bir saçmalık. reflü rahatsızlığı olanlar doktora gittiklerinde sağ taraflarına yatmaları öğütlenir.Cevapla
kapak olsun size bu yorumlar :)Cevapla
peygamberin sağına yattığınıda nerden çıkardınız,,yoksa yanındamı yattınız?neresine yattığıyla uğraşacağınıza ,nasıl yaşadığıla,neler yaptığıyla uğraşınCevapla
nasıl yattığı da nasıl yaşadığını göstermez mi? uyumak yaşamın bir parçası değil mi? bir ikincisi de peygamberimizin her hali müslümanın nasıl yaşayacağıyla ilgili örnekler içerir buna yatması da dahildir.
yalan yanlış haber yapmayın.normal şartlarda bile sol tarafınıza yatıp uyumaya çalışın.kalbiniz sizi sıkıştırır.dipnot...:kalbi sağda olanlar için sol tarafına yatmak mantıklı olabilir.Cevapla
ben de sağ tarafa yatmanın daha sağlıklı olduğunu duydumCevapla
Sen onları uyanık sanırsın, hâlbuki onlar uykudadırlar. Biz onları sağ ve sol yana çeviriyorduk. (Kehf Suresi: 18)Cevapla
sonuna kadar katılıyorum şimdi sol taraf derler aa aslında sağ taraf daha iyiymiş diye kendi söylediklerinide çürütürler peygamber efendimiz sağ tarafına yatıyorsa bir bildiği vardır allah en sevdiği kulunu herzaman korumuş ve gözetmiştir bence sizde ger bilim adamının saçmalıklarına inanmayın.
hadi lan ordan peygamber efendimizden s.a.s)daha iyi mi bileceniz..sağ tarafa yatılır...Cevapla
sag tarafa yattiginiz zaman gordugunuz ruyalar bile hayirlidir.sol tarafa yatan insanlara seytan bile musallat oluyor.Cevapla
sol tarafa yatmak yanlis, kalp uzerine baski olusturur.Cevapla
sol tarafa yatmak kalbi sıkıştıracagı,kalbin üzerinde basınc oluşturacagı için tehlikelidir ve yanlıştır. dogru olan peygamber efendimiz(s.a.v)'in de belirttiği gibi sag tarafa , sag kol üzerine yatmaktır.Cevapla
sol taraf aksine tehlikelidir kalp sıkışıklığına sebep olabilir bunlar malın önde gideniCevapla
sol tarafa yatmak kalbin sıkışmasına neden olur,ayrıca peygamber efendimiz sağ tarafına yatarak uykuya başlar,uyuduktan sonrada vücut kendini rahatlığına göre yönlendirirmiş,tıp mıp fasa ve fisoCevapla
sitenin birinden alıp türkçeye çevirince haber olduğunu sanmışlar. kim araştırmış? hangi uzmanlar? hangi bilimsel çalışma? en eski hint bilmem nesiymiş. peh peh. modern tıp tavsiye ederim. sağa yatın siz. bırakın solu falan.Cevapla
peygamber efendimiz de sağ tarafına yatardı sağ beyin yarım küresinin uyarılması, parasempatik sinir sistemimizin faaliyetlerini artırmasına, kalp hızının yavaşlamasına, tansiyonun düşmesine ve mide-bağırsak faaliyetlerinin yavaşlamasına neden olur. dolayısıyla kalp daha az yorulur, uykuya dalmak daha kolaylaşır. bu da dinlenmenin daha iyi olmasına olanak sağlar.Cevapla
allah si̇zden razi olsun;hakki bi̇lerek savunduğunuz i̇çi̇n
çok dogru
bence saçma peygamber efendimizin sünneti ve tavsiyesi sağ tarafadır.Cevapla
sağ tarafa yattığım zaman en kısa zamanda uyuyorum. en rahat yatış şekli sağ tarafım. sırt üstü ve yüz üstü kesinlikle iyi bir yatış şekli değil bana göre. bazen sol tarafıma da yattığım oluyor.Cevapla
benim dinim böyle bi uyku şeklini asla kabul etmez,islam ne derse o konu tartışmaya açık değildir...!Cevapla
nerde yazıyo dinen sağı yatılması gerektiği. iyilik kötülük bitti sağa sola mı yatmak kaldı. ne yobazlar war yaCevapla
http://www.tahkik.org/wp-content/uploads/2012/01/riyazus_salihin_arabca_turkce.pdf 814 - 815 bakabilirsin kitap ile endişen varsa kitapıda araştırabilirsin.
bir tane hadis okumadan ne kolay karar veriyorsun ve ne kadar da cahilsin. yazık sana
kalp-damar, burunda ileri derece devüasyon yoksa uyuyabilir. nasıl alıştıgıyla ilgilidir insanın. mantık olarak kalbi sıkıstırabileceği düşünülebilir. ama bilimsel olarak araştırıldıysa adamların aldıundefined sonuç biraz daha dogrudur gibime geliyor. anatomiyi uzmanlatrdn daha bilyor değiliz. hele dinle hiç ilgisi yok bunun.Cevapla
herhangi bir rahatsızlığın yok ise sırt üstü ve yüz üstü yatmak uygun değildir. sağına doğru yatıp gerektiğinde soluna da dönüp yatabilirsin. 1.peygamber efendimiz, yüzükoyun yatan birine, (kalk, bu yatış, cehennem ehlinin yatışıdır) buyurdu. 2.sırtüstü yatmak bizim dinimizde mekruhtur.Cevapla
kaynak war mı
ne diyosun birader
sırtüstü yatmak mekruh değildir çünkü bir hadisi şeriftesağ yan üzerine yatmak mü`minler yatışı, sol yani üzerine yatmak krallar yatışı, gökyüzüne dönerek (sırtüstü) yatmak nebîler yatışı, yüzüstü yatmak da kâfirler yatışıdır" denmiştir. ( hindiyye v/376) buyurulur.ayrıca peygamber efendimiz salallahu aleyhi vesellem ilk olarak sağ yanına yatar daha sonra yatış halini değiştirirdi.
eş ler den mutlaka biri sağa biri sola yatar eşleri birbirinden mi ayırmaya çalışıyorlar. ya da bekarlar için mi bu haberi yapıyorlşCevapla
tamamen saçma..! sol değil sağ tarafımıza yatmak hem sağlık açısından hemde dinen çok makbuldür.midedeki yemek bağırsaklara itilir ve reflü tehlikesi kalkar.mide basıncı kalbe binmez..!Cevapla
dinen makbul olduğunu nerden çıkardın işkembeden mi
sol tarafda yatılmaz rahatsız olur insan kalbe baskı yapar. manyakmısınız ya.Cevapla
sanne
sadece şunu yazıyorum , bir iki gece uykuya dalmadan evvel sol yanınıza yatmayı deneyin , özellikle kalp sağlığı ve yeterliliği iyi durumda olmayan arkadaşlar sadece dakikalar içerisinde ufak ufak sıkışmalar ve hafif batmalar yaşamaya başlayacak.kalp sağlığınıza da bağlı olarak dakikalar içinde bile bu pozisyonda , kalbi baskılayarak ve sıkıştırarak yatmak etkisini ufak ufak gösterebiliyorken sizce saatlerce bu şekilde hareketsiz kalmak ne kadar akıllıca ve sağlıklı olabilir ? son zamanlarda sıkça okur olduğum ve çoğu akla-mantığa sığmayan anti-sünnet hareketlerinden birisi gibi geldi bana...Cevapla
anti sünnet ne yaw weled misin
benim için peygamber efendimiz tek önderdir. o sağ tarafa yatıyorsa bende sağıma yatarım. sağlıklı olsun olmasın çokta tın. ben ahiretteki önderimi bilirim.Cevapla
kaynak ne kaynak
nasıl rahat ediyorsanız öyle yatabilirsinizCevapla
kalbin ne tarafta olduğunu biliyormusun bunu kalbi sağda olanlar varsa uygulayabilir sen nasıl bir insansın böyle bilim adamlarına.....Cevapla
kalp solda bunu kalbi sağda olanlar mı yapacak yeni icat çıkarmaCevapla
aynen
bir defa boş mide ile yatmak gerek ve bu yazının hiçbir bilimselliği yok. ayrıca sağ tarafa yatmak sünnettir. sünnet olduğu için de illa ki insana faydası vardır.Cevapla
kaynak nerde war sünnet olduğuna
hz. peygamberin sağ tarafa yattığını biliyoruz. fakat bir de araştırma yaptım. sol tarafa yatınca bütün iç organlar kalbin üstüne yığılıp baskı yapıyor ve kalp olduğundan daha çok yoruluyor. sol tarafa yatın diyenler bunu bilmiyor olabilirmi. hz. peygamberin yemek yeme ve yatma üzerine olan bütün hayatı insanlar en büyük örnektir ve tıbben en doğru olanıdır. sol tarafa yattığı için büyük rahatsızlık geçiren ve hastalığının bu yüzden olduğunu köşesinde yazan minyeli abdullah kitabının yazarının hatıralarını okuyunuz. selamlarımla.Cevapla
bu arkadaşlar kalbin sol tarafta olduğunu bilmiyorlar sanırım ! sola yattığınızda kalbin üzerine yatacak ve dolayısıyla kalp alt kısımda kalacağından dolayı, yukarıya kan pompalamakta giderek zorlanacak ve dolayısıyla sonunda işlevini yitirecektir. eğer ki şanslıysanız rabbim size o anda kabus gösteripte uyandırmaz ise, sabaha ölü çıkacağınızdan emin olabilirsiniz !Cevapla
saçma bir haber,yalan dolan, sağ tarafa yatmak tüm araştırmalara göre çok daha sağlıklıdır.Cevapla
bilerek böyle haber yapıp sünnetleri yerine getirmememizi istiyorlar yalan haber buCevapla
insanları yanlış yönlendirmeyin lütfen. sizler gibi medya kuruluşları bu hataları yapmamalı, şayet kasıt yoksa. sağ tarafa yatmak; kalbin daha az enerji ve dirençle kan pompalamasını sağlar. ayrıca midenin yemek borusu ile buluştuğu noktanın da geriye herhangi bir sıvı kaçırmayacak şekilde kapanmasını, bu sebeple de reflü vb. sorunlarında önlenmesine yardımcı olur. insanları salak yerine koymayın. siz mahçup olursunuz.Cevapla
peygamberimiz sagınıza yatın demis, ölsem sola yatmamCevapla
hıc sasırmadıkkk
Peygamber Efendimiz (asm) yüzü kıbleye gelecek şekilde sağ kolunun üzerine yatardıCevapla
kalbe baskı yapılmaması, kalp damarlarının kan akışında problem olmaması için sağ tarafa yatmanın olumlu olacağını öğrenmiştimCevapla
bence saçma çünkü sağ tarafamıza dogru yatmak daha sağlıklıdır. bunu araştıranlar islam karşıtı uzmanlardır.Cevapla
insan sol tarafına yattığı zaman kalp aşağıda kalır ve diğer organların baskısıyla sıkışır veya rahat hareket edemez. aslolan sağ tarafa yatmaktır çünkü o zaman kalp kolay hareket eder ve vücuda gerekli kan pompalama işini rahat yapar, dolayısıyla vücut dinlenir.Cevapla
tamamen yanlış. sağ tarafımıza uyumamız kalbimizin daha rahat çalışmasını sağlıyor.Cevapla
amacınız ne? sağ tarafa doğru yaslanıp yatmanın faydası bilimsel onlarca çalışmayla kanıtlanmıştır. rastgele bir internet sitesinden link vereceğinize açın iki bilimsel makale okuyun.Cevapla
en eski oryantal tıp geleneği ayurvedic ve hint alternatif tıbba güveniyorsunzuda neden kendi islam dini peygamberinin tavsiyesine güvenmiyorsunuz bırakın bunları da bana bilimsel açıklamada bulunun şu ünevirsitenin şu hocası yaptığı araştırmada sol tarafa uyumanın sağlıklı olduğunu yazın böyle eski oryantal tıp geleneği ayurvedic ve hint alternatif tıbbına güvenmeyin efendimiz ne buyurmuş sağ tarafa yaptmak sünnettir. siz bu söz çürütmeye çalışanlara alet oluyorsunuz olmayınCevapla