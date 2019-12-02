Neden sol tarafımızda yatmamız gerekiyor?

Uyuduğunuz pozisyonun, uyku süresi kadar önemli olduğunu biliyor muydunuz?

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Uyurken sol tarafınıza yatın çünkü...

Birçok insan, iyi bir uykunun fiziksel ve zihinsel sağlık için çok önemli olduğunun farkında. Ancak fazla bilinmeyen şey, uyuduğumuz pozisyonun da en az uyku süresi kadar önemli olduğu gerçeği.

 

Uyku pozisyonu, sağlığımızı etkiler, cildimizin genç ve sağlıklı görünmesine yardımcı olur ve sindirimi iyileştirir. 8 tane uyku pozisyonu vardır ve bunların hepsi sağlığımızı etkiler.

 

Sol tarafımızın üzerinde uyumak, sağlığımızı ciddi şekilde iyileştirir ve hatta hayatımızı bile kurtarabilir.

 

Sırt üstü uyumak, nefes almada güçlüğe sebep olabilir, astım ve uyku apnesi rahatsızlıkları olan kişiler için özellikle tehlikelidir. Sağ taraf üzerinde uyumak ise sindirim problemleri yaratabilir.

 

UYKU POZİSYONUNUZ İLİŞKİNİZ HAKKINDA NELER SÖYLÜYOR? Uyku pozisyonu ilişkinizi ele ve... SAĞLIKLI BİR UYKU İÇİN YAPMANIZ GEREKENLER... Prof. Dr. Ahmet Aydın sağlıklı b...

 

Uykusuzluğa basit çözümler!

 

Yapılan araştırmalara göre, sol tarafımızın üzerinde uyumak, mide yanması semptomlarını azaltabiliyor ve kalbe giden kan dolaşımını iyileştirdiğinden hamilelik döneminde de tavsiye ediliyor. En eski oryantal tıp geleneği Ayurvedic ve Hint alternatif tıbbı da bu pozisyonu öneriyor.

 

Vücudun sol tarafı, baskın lenfatik taraftır; sol yanınız üzerinde uyuduğunuzda, vücudunuzun toksinleri, lenf sıvılarını ve atıkları, göğüs kanalı ve lenf düğümleri aracılığıyla filtreleyebilmesi için daha fazla zamanı olur.

 

Buna karşılık, sağ taraf üzerinde uyumak, lenf sisteminizin daha yavaş çalışmasına sebep olarak toksin birikimi sonucu oluşabilecek ölümcül hastalıkların riskini artırır. Lenf sistemi tam kapasite çalışmadığında, toksinleri filtreleme ve lenf sıvısını vücuda dağıtabilme konusunda yetersiz kalabilir.

  

Sol tarafınızın üzerinde uyumaya başladığınızda, vücudunuzun toksin imhasında daha verimli olmaya başladığını fark edeceksiniz. Bu uyku pozisyonu, sindirim sistemini iyileştirir ve vücudunuzun besleyici maddeleri hızlı bir şekilde özümseyebilmesini ve toksinlerden kurtulmasını sağlar.

 

Genelde sırt üstü, yüz üstü ya da sağ tarafınızın üzerinde uyuyorsanız, bu alışkanlıktan nasıl kurtulacağınız merak ediyor olabilirsiniz. Biraz pratik gerektirebilir; ama vücudunuzu bu pozisyonda uyumaya alıştırmak mümkündür:

 

  • Sol tarafınıza doğru dönün ve sırtınıza tam boy bir destek yastığı koyun. Yastık, gece boyunca sağa doğru dönmenizi engelleyecektir.

 

  • Yatakta uyuduğunuz yönü değiştirin. Böylelikle hem diğer tarafa dönmüş olacak hem de aynı uyku deneyimini yaşayabileceksiniz.

 

  • Sağ tarafınızda loş bir ışık bırakın. Uyku sırasında vücudunuz doğal olarak ışıktan uzağa dönmek isteyeceği için, sol tarafınız üzerinde uyumanız daha kolay olacaktır.

 

Uyku rutininizi ve sağlığınızı iyileştirmek adına bu küçük değişiklikleri mutlaka deneyin.

 

Kaynak

 

İYİ BİR UYKUNUN 15 KOLAY YOLU

 

Gelen yorumlar üzerine haberi daha detaylı işledik ve uzmanına sorduk işte uyku pozisyonu ile ilgili uzmanların görüşleri: Hangi yöne doğru uyumalı?

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Yorumlar
199
Onay Bekleyenler
3
HTHayat Okuru ne diyor?
  • Misafir
     
    02 Aralık 2019 Pazartesi 11:40

    Sağ tarafa yatmak daha sağlıklı nefes darlığını çözer sindirimi daha faydalı kılar denemelerini boşa

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  • Misafir
     
    03 Kasım 2019 Pazar 05:55

    orada mıydın 1700 yıl önce

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  • Misafir
     
    19 Ekim 2019 Cumartesi 08:07

    Doktorların da her dediğine inanma yıllarca yumurta yemeyin dediler sonra özür dilediler tereyagı yemeyin zararlı dediler en zararlı margarin reklamı yaptılar demekki doktorlaraysa herzaman inanmayacaksın

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  • Misafir
     
    07 Eylül 2019 Cumartesi 21:40

    Bazı aptal insanlar yorum atmış. At gözlüğü takıyorsunuz haberiniz yok. Sağa yatmak sünnettir. Zorunlu değilsin. Bı reflü hastası için sola yatmak daha doğrudur. Din kalkip zorla sağa yatacaksın demedi ki sana. Normal bir sağlığa sahip insan için sağa yatmanın kalp açısından faydası var. Düşünün !

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  • Misafir
     
    01 Kasım 2018 Perşembe 09:48

    Yahu bu dinciler kafayı bozmuş sağa yatmakla, sağa yatınca daha iyi bir insan olunmuyorsa - ahlak kazanılamıyorsa - faziletli işlere girişmiyorsanız vs. bırakın millet ne taraf yatarsa yatsın. UYDURMA HADiSLERLE işiMiZ YOK, BAşKA KAPıYA HADi CANıM ...

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  • Misafir
     
    01 Kasım 2018 Perşembe 12:10

    herkesin dini kendine sen de inandığın gibi yaşa

  • Misafir
     
    31 Ekim 2018 Çarşamba 11:27

    sol tarafa yatmak kalp krizi nedenidir . demekki kalp cerrahları parasız kaldı. size yalvarıyor . zaten kalp cerrahı açıklama yaparsa onun tam tersini yapacaksın ki hayatta kalasın. mesela canan karatay fındık yiyin diyor demekki fındık zararlı ceviz yiyin diyor demekki zararlı fınıkta cevizde gerçekten zararlı kalp krizi yapar fındık ceviz yemeyin hayatta kalın.

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  • Misafir
     
    31 Ekim 2018 Çarşamba 09:15

    Ya sacma sacma bilgilerle milletin kafasini karistirma..

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  • Misafir
     
    30 Ekim 2018 Salı 17:56

    Hadi yaa bırakın bu işleri milleti yanlış bilgilendirmeyin sağ tarafa yatılır 1700 yıl önce peygamberimiz s.a.v buyurmuştur .

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  • Misafir
     
    30 Ekim 2018 Salı 16:08

    bende sağ taraf üzerine yatmak daha yararlıdır diye okumuştum.

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  • Misafir
     
    30 Ekim 2018 Salı 08:10

    Sen bizi yanlış anlamışsın bu inanç meselesi inandığın herşey mantıklı olacak diye birşey mesela adamlar ineğe tapıyo sana mantıksız gelebilir ama vur bakalım ineğe ne oluyor. Herkesin sonu o toprak dolayısıyla inandığın şeyi savunarak yaşa.

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  • Misafir
     
    30 Ekim 2018 Salı 06:27

    Tamamen zit bilgi kayniyo burasi.sag taraf üzerine yatilmali.bir kac gun sol tarafina uatta bak nasil kalbin agriyo...

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  • Misafir
     
    29 Ekim 2018 Pazartesi 18:15

    Yavaşşşş, sağ el avuç içine mahsus bir özellik vardır, sağa yatıp elinizi yüzünüzün altına koyduğunuzda, sağ elinizden beyninin uyku sinyalleri gönderir, daha rahat, çabuk ve verimli uyumanızı sağlar, bu sadece sebeplerden biri...

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  • Misafir
     
    29 Ekim 2018 Pazartesi 12:08

    Ey yüce peygamberin aklı selim ümmeti, sağ tarafınıza yatmaktan vazgeçmeyin. İslam bilim ve medeniyettir. Bizim net konularda hint alternatif tıbbından gelecek bilgiye ihtiyacımız yok.

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  • Misafir
     
    29 Ekim 2018 Pazartesi 11:14

    heç denemedim. 70 yaşındayım. hep sağa yatarım

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  • Misafir
     
    28 Ekim 2018 Pazar 23:35

    Yahu aklın yolu bir peygamber efendimizin sünneti ki sağlık için şart sağ tarafa yatın ki kalbe baskı olmasın

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  • Misafir
     
    28 Ekim 2018 Pazar 23:25

    Sağ sağlıklıdır

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  • Misafir
     
    28 Ekim 2018 Pazar 22:57

    Cehalletten gelen bilgi. Sağ tarafa yatmalı

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  • Misafir
     
    28 Ekim 2018 Pazar 21:13

    Neden sol tarafa yatmalıyız çünkü sünnet değil gibi birşey mi yazıyor yazıda okumadım

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  • Misafir
     
    28 Ekim 2018 Pazar 21:04

    Sanki bilimsel bir makale gibi insanlari kandiriyorlar.Bu yazıyı kim yazmışsa art niyetli olarak yazmıştır.Dogru olan sağ tarafa yazmaktır.

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  • Misafir
     
    28 Ekim 2018 Pazar 21:00

    Millete yalan söylemeyin sol tarafa yatılmaz kalbe baskı yapar sağ tarafa yatılır

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  • Misafir
     
    28 Ekim 2018 Pazar 19:04

    Bu haberi yapanların birazda dini araştırmaları gerekir.sünet sağ taraf diyorsa, tıp otomatikmen der.ama bazıIları yanlış yünlendirme yapıyor.yazık

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  • Misafir
     
    28 Ekim 2018 Pazar 17:09

    Birde sağlık diye yazmışlar

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  • Misafir
     
    28 Ekim 2018 Pazar 16:54

    Allah ın Peygamberi Sağ Tarafa Yatınız Der

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  • Misafir
     
    28 Ekim 2018 Pazar 14:38

    Bile bile insanlara yanlış bilgi veriliyor. Sizde buna ortak oluyorsunuz.. habercilik doğru yapılırsa değerlidir.

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  • Misafir
     
    28 Ekim 2018 Pazar 14:26

    Zaten Müslümanların ömrü kısa, daha da kısalmasını istiyorlar, bizden kurtulmak için ne yapacaklar şaşırdılar, sola yatmak sağlık açısından zararlı

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  • Misafir
     
    28 Ekim 2018 Pazar 12:28

    Resmen insanları kandırıyorlar. Sola dönük yatılmaz.

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  • Misafir
     
    28 Ekim 2018 Pazar 12:23

    Sağ tarafa yatmak sünnet ve tıbben tavsiye edilendir. Sağa yatıp başımızı sağ elimizin avuç içine koymak sünnettir(yastık yoksa) sağ avuç içinin uyku yapıcı özelliği olduğu söylenir(uyku getiren hücre yapıları).

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  • Misafir
     
    28 Ekim 2018 Pazar 11:10

    yorumcuların hepsini selamlıyorum bu yazıya inanmadıkları için

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  • Misafir
     
    28 Ekim 2018 Pazar 11:09

    Geçen senelerde şakın sola yatmayın diyen şimdi sol sağlık diyor...Bence de solda kalbe baskı artması sebebiyle sağ hem sağlıklı hem sünnet

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  • Misafir
     
    28 Ekim 2018 Pazar 10:18

    Neye gore kime göre tespit ettin bilgisizce cahilce milleti kandırmayın doğru düzgün bilgiler yazın

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  • Misafir
     
    28 Ekim 2018 Pazar 06:57

    Bile bile yanlis haber yapmak ahmaklik degilmidir. Sag taraf uzerine yatmak sunnettir. Habertuk ailesi hakkinda iyi dusunmemeye basladim. Nerede hadis sunnet inkarcisi varsa programlara cikariyorsunuz. Simdide bu yaziyi gordum. Sosyal medyada paylaşım yapacagim bunu.

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  • Misafir
     
    28 Ekim 2018 Pazar 02:46

    sağa yatmanın sindirimle ne alakası var ya sola yatmak kalbe zarar asıl. düşünülmeden yapılmış bir haber resmen

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  • Misafir
     
    28 Ekim 2018 Pazar 01:46

    Sağa yatmak sünnettir inanmayın bu palavralara

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  • Misafir
     
    28 Ekim 2018 Pazar 01:20

    Sağ tarafa yatın gardaşım sağ

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  • Misafir
     
    28 Ekim 2018 Pazar 00:39

    Peygamberimiz SAV. Sağ tarafınıza yatın diyor tıbbende kalbe baskı olmaz ragat olur diye biliyorum ....niye böyle bir haber anlayamadım ....

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  • Misafir
     
    28 Ekim 2018 Pazar 00:09

    Bunlar insanları iyice mahvetmek istiyor sağ tarafa yatmak sünnettir

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  • Misafir
     
    27 Ekim 2018 Cumartesi 23:48

    Yanlış bilgi sağlıklı olanı sağa yatmaktır.

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  • Misafir
     
    27 Ekim 2018 Cumartesi 23:35

    Tok karnina uyursaniz tabiki sindirim problemi yasarsiniz... sag tarafa yatılır bunu hangi beyni olmayan adam düşünmüş

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  • Misafir
     
    27 Ekim 2018 Cumartesi 23:18

    Ben katılmıyorum her zaman sağ taraf daha sağlıklıdır.

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  • Misafir
     
    27 Ekim 2018 Cumartesi 23:05

    Sola yatilmaz külliyen yannis bilgi

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  • Misafir
     
    27 Ekim 2018 Cumartesi 22:39

    Sağa yatmak sünnettir. Bundan 2-3 hafta önce sağ tarafa uyumanın ne kadar iyi sola ve yüzüstü uyumanın ne kadar zararlı olduğunu anlatan bi haber vermişti şimdi bu ne

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  • Misafir
     
    27 Ekim 2018 Cumartesi 21:22

    Ula iki ay önce ispanyada yapılan bir araştırmayı okudum sağ tarafa yatmak gerekiyormuş.sağ tarafına yatınca dolaşım sistemi daha sağlıklı çalışıyormuş

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  • Misafir
     
    27 Ekim 2018 Cumartesi 20:58

    Tamamen uydurmadır. En doğru uyku pozisyonunun sağ tarafa yatmak olduğu bilimsel olarak defalarca ispatlanmıştır. Sola yatanlarda kalp problemlerinin daha fazla yaşandığı görülmüştür. İnsanlara yalan yanlış bilgi vermeyiniz lütfen.

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  • Misafir
     
    27 Ekim 2018 Cumartesi 19:02

    Yanlış Yanlış Yanlış bu kadar sağlıksız bir haber yapılabilirmi ya... yuh diyorum.

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  • Misafir
     
    27 Ekim 2018 Cumartesi 18:48

    Yıllardır sağ diyordunuz. Peygambere mi uyalım sizi mi dinleyelim.

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  • Misafir
     
    27 Ekim 2018 Cumartesi 18:22

    Sağ yap sen onu sağ ugrastırma bizi...

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  • Misafir
     
    27 Ekim 2018 Cumartesi 17:30

    Yalan söyleyip milleti yanlış yönlendirmeyin arkadaş. 40 yaşındayım hep sağ tarafıma uyudum. Sola yatınca kâbus görüyorum, kalbim ağrıyor

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  • Misafir
     
    27 Ekim 2018 Cumartesi 16:50

    Sol tarafa yatılmaz, yazıları ordan burdan çevirerek yazınca din dışı şeylere inancınız artıyor, peygamber sağa yatın dediyse bitmiştir

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  • Misafir
     
    27 Ekim 2018 Cumartesi 13:41

    yalan çarpıtma yönlendirme.peygamberimizin sünnet-i herşeyin en mükemmel olanıdır nokta

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  • Misafir
     
    27 Ekim 2018 Cumartesi 11:43

    Biz ne tarafa yamamız gerektiğini iki cihan serveri ümmetin efendisinden ögrendik

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  • Misafir
     
    27 Ekim 2018 Cumartesi 10:51

    Yalan yalan

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  • Misafir
     
    27 Ekim 2018 Cumartesi 10:35

    Sol tarafa yatılmaz Sağ a yatılır milleti yanlış yönlendirmeyin....

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  • Misafir
     
    27 Ekim 2018 Cumartesi 09:40

    Sol tarafta uyumak sabaha işkence ile uyanmak gibi birşey, deneyen zaten bilir, vücut sağa döndükten bir süre sonra o kadar rahat oluyor ki, yatağı hissetmiyorsunuz bile. Deneyin görün.

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  • Misafir
     
    27 Ekim 2018 Cumartesi 09:38

    Tam tersini yapın

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  • Misafir
     
    27 Ekim 2018 Cumartesi 09:15

    Bu haberi yazan neye göre yazdi acaba ?? Bütün dr lar sağa yatın der :)

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  • Misafir
     
    27 Ekim 2018 Cumartesi 09:07

    Ya var ya bir kerede Allaha ve Rasulüne hizmet edin. BILEREK YANLIŞ YONLENDIRIYORSUNUZ .. SIZ SAĞINIZA YATINIZ KARDEŞLERİM

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  • Misafir
     
    27 Ekim 2018 Cumartesi 07:43

    nasılda kafa karıştırıyorlar,sağ tarafa yatmak hem sünnet hemde daha sağlıklı bilmesek yicez yani

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  • Misafir
     
    27 Ekim 2018 Cumartesi 03:05

    Peygamberimizden iyimi bileceksiniz yanlış olsaydı sağ tarafa yatarmıydı doğru olanı sağ taraftır ve bunu yapanda Allah’ın resulü dür ondan iyi kimse bilemez

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  • Misafir
     
    27 Ekim 2018 Cumartesi 00:56

    Allah akıl fikir versin

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  • Misafir
     
    27 Ekim 2018 Cumartesi 00:08

    Sağ tarafa yatmak sunnettir ve kalbe baskı olmaz bilerek yanlış yönlendiriyor lar

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  • Misafir
     
    28 Ekim 2018 Pazar 20:53

    aynen sağ tarafa yatılmalı.. sola yatın ki hasta olun diye söylüyorlar

  • Misafir
     
    28 Ekim 2018 Pazar 23:16

    sebepleri okudun mu? bilimsel açıdan açıkloyor, sünnet demekle en doğrusu o mu oluyor? sol elle yemek de yasak mı mesela? ben bilerek solla yiyorum

  • Misafir
     
    26 Ekim 2018 Cuma 23:57

    Yanlış Yanlış Yanlış sakın yapmayın. Hem Dinen Hemde Sağlık bakımından sağa yatılır. Solda Kalp var kardeşim sıkışıyor,Üzerine baskı geliyor. İsterseniz deneyin

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  • Misafir
     
    26 Ekim 2018 Cuma 23:00

    ben onu bunnu bilmem sünnet olan sag tarafa yatmak

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  • Misafir
     
    26 Ekim 2018 Cuma 22:44

    tabiki sağ tarafa yatılmalı

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  • Misafir
     
    26 Ekim 2018 Cuma 22:39

    Sağa yatılır, sola yatılmaz

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  • Misafir
     
    28 Ekim 2018 Pazar 15:52

    çok doğru

  • Misafir
     
    26 Ekim 2018 Cuma 21:13

    Ne yöne yatacagimizi şaşırdık sola yatma kalbin sıkışır diyordu simdi de sola yat :))

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  • Misafir
     
    26 Ekim 2018 Cuma 18:49

    Doğru olan sağ taraf

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  • Misafir
     
    26 Ekim 2018 Cuma 18:32

    Bunu yazan arkadaş ortalığı bulandırmak sa derdin olmadı.Bu zırvaları git avrupalı dostlarıne kes bebişim

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  • Misafir
     
    26 Ekim 2018 Cuma 17:53

    Reflü dışında hiç bir yararı yok Bunun dışında kalbe baskı oluyor sola yatmak en iyisi demek tam bir cahillik

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  • Misafir
     
    26 Ekim 2018 Cuma 17:44

    Kesinlikle yanlış bilgi. Sağ tarafa üzerine yatmak SÜNNET açık ve net.

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  • Misafir
     
    26 Ekim 2018 Cuma 16:35

    Peygamber Efendimiz de sağ tarafına yatardı Hazret-i Peygamber (s.a.v) uyurken sağ yanına doğru yatarak uyurdu. Riyazü's-Salihîn adlı hadis kitabında şöyle rivayet ediliyor: Bera b. Azib (r.a)'den: Peygamber Efendimiz (s.a.s) yatağına girdiğinde sağ tarafına yatardı; sonra, "İlâhî!.. Kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana tevcih ettim, işlerimi sana emanet ettim. Sevabını ümit ederek ve azabından korkarak sana sığındım. Senden başka kendisine sığınacak ve korunacak kimse yoktur. Gönderdiğin kitaplara ve yolladığın peygamberlere iman ettim." (Riyazü's-Salihîn; c. 2 s....

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  • Misafir
     
    26 Ekim 2018 Cuma 16:28

    bende sağ tarafıma yatıp uyuyamıyorum çünkü midem yanıyor kaynıyor soluma yatınca uyuyabiliyorum ayrıca yattım sağıma döndüm soluma diye bir söz var duymadınız mı bence doğru haber teşekkürler yattım sağıma döndüm soluma melekler şahit olsun dinime imanıma babaannemin öğrettiği ilk duadır bana

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  • Misafir
     
    27 Ekim 2018 Cumartesi 11:03

    "yattım sağıma döndüm soluma" diye bir cümle yok! doğrusu; "yattım soluma, döndüm sağıma. nur içinde daldır nur içinde kaldır beni allah'ım" diyedir. kalbini yormak ve kalp krizi riskini arttırmak isteyen sol tarafına yatabilir!

  • Misafir
     
    27 Ekim 2018 Cumartesi 14:24

    aynen:))

  • Misafir
     
    11 Kasım 2018 Pazar 22:33

    aynen önce sağa yatp asonra sola dönmek ideali

  • Misafir
     
    26 Ekim 2018 Cuma 16:04

    Yanlış bilgiler resmi bir kanıt yok olabilir edebilirle sağlık olmaz sağ tarafımız üzerine yatmak sünnettir ve sagliktir Vs.vs.vs.

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  • Misafir
     
    26 Ekim 2018 Cuma 16:03

    Hıc bir bilimsel dayanağı yok yanlış bilgi.. sağ tarafta yatmak en doğru olan

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  • Misafir
     
    26 Ekim 2018 Cuma 14:33

    vah vah. bunu yazan demek ki sağdan kalpli

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  • Misafir
     
    26 Ekim 2018 Cuma 14:07

    Yanljş bilgi kardeşim sağ tarafına yatacaksın ve ayaklarınızı yarı toplu şekilde , ama herkes kafasına göre ????

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  • Misafir
     
    26 Ekim 2018 Cuma 14:01

    Yapılan araştırmalar denilmiş; hangileri ? Kaynak ne ? Güvenilir mi ? Stony Brook Üniversitesi'nde uyuma şekli üzerine yapılan araştırmalar bunun tam aksini söylemektedir. Ayrıca, Riyazü's-Salihîn; c. 2 s. 206-207-208-209’de Peygamber Efendimizin sağına yattığı rivayet edilmiştir.

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  • Misafir
     
    26 Ekim 2018 Cuma 13:44

    SıRF SüNNETE AYKıRı OLSUN DiYE YAZıLMış BiLiMSEL HiçBiR DAYANAK GöSTERiLMEYEN ABiDiK GUBiDiK BiR YAZı. SOLA DOğRU YATABiLiYORSANıZ YATıN öLMEZSiNiZ AMA RAHATSıZLıK VERDiğiNi GöRECEKSiNiZ

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  • Misafir
     
    26 Ekim 2018 Cuma 13:41

    arkadaşlar solda kalp diye bir organ var. kan akışını baskılarsanız rahat uyuyamazsınız. bu haber tamamen masa başı sallamasyonudur.

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  • Misafir
     
    26 Ekim 2018 Cuma 13:37

    Sırf sünnete muhalefet olsun diye hazırlanmış bir haber

    Cevapla
  • Misafir
     
    26 Ekim 2018 Cuma 13:35

    Yapılan yorumlara katılıyorum. Rasûlullah efendimizin söylediği her sözde (hadiste) bir hikmet vardır. Sağ tarafa yatmak da onun sünnetidir.

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  • Misafir
     
    26 Ekim 2018 Cuma 12:22

    bu yazı yanlış sağ tarafa yatmak daha sağlıklıdır zaten kendiniz deneyin sola yatınca kalbiniz sıkışır zor nefes alırsıniz.

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  • Misafir
     
    26 Ekim 2018 Cuma 12:02

    Ne saçma bir yazı

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  • Misafir
     
    26 Ekim 2018 Cuma 11:39

    yazı bilimden ve bilimsellikten bihaber yazılan bir yazı itibar etmemek lazım.bir sağlık personeli olarak belirtmem gerekecekki; sol tarafa doğru uyumak ani kalp durmalarına kalpte sıkışıklık nefes almada zorlanma ve mesanede bulunan idrarın basın etkisini artıracağından dolayı uykuya dalmada güçlük ve sağlık sorunları yaşanmaya sebeiyet verebilir.ayrıca Hz.Peygamber(S.A.V) sağ tarafa doğru uyumamızı istememizin hikmetleri vardır 1.sağ el avucunun içinde uykuya dalmayı kolaylaştıran uyku baloncukları vardır.ayrıca kalp dinlenmiş olur.

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  • Misafir
     
    10 Haziran 2018 Pazar 14:57

    yorum yazmadan geçemedim bu zihniyetler hep bir oyunun parçası benim düşüncem...

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  • Misafir
     
    10 Haziran 2018 Pazar 12:11

    sağ tarafa dönerek yatmak sünnettir. biz sağ taraftan bir zarar görmedik

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  • Misafir
     
    10 Haziran 2018 Pazar 03:26

    Yüce dinimiz ve peygamberimiz doğru olsaydı sol tarafınıza yatın derdi. Sağ tarafa yatmak sünnettir ve sünnet olan tek doğrudur. Bu konudaki gerçekte er yada geç başka bir bilimsel çalışma ile çürütülecektir nokta...

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  • Misafir
     
    09 Haziran 2018 Cumartesi 13:04

    Efendimiz (sav)in sünnetini haşa gereksiz ve faydasız gösterme çabası...Allah mustehakınızı versin

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  • Misafir
     
    09 Haziran 2018 Cumartesi 00:09

    Uydurma haber sag tarafa yatmak sünnettir sünnet olan hersey insanlığa faydadır sakın inanmayın

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  • Misafir
     
    09 Haziran 2018 Cumartesi 00:02

    Sağ tarafa yatmak sünnet.

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  • Misafir
     
    08 Haziran 2018 Cuma 22:58

    Sünnet sağa yatmaktır

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  • Misafir
     
    08 Haziran 2018 Cuma 20:04

    Sağ taraf.Sav.sünneti 100 de bin bilimseldir...

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  • Misafir
     
    08 Haziran 2018 Cuma 15:56

    Kimse sola yatmasın sakın kalp krizi geçirirsiniz nefes sıkıntısı yaşarsınız

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  • Misafir
     
    08 Haziran 2018 Cuma 13:57

    Sol tarafa sakin yatmayin. Sol burun deliğini kapatir kalbin zkrlanmasina yol açar ömrü kisaltir. Sağ tarafa yattiginiz zaman bu olmayacak rahat bkr solunum ve uyku ile vucut dinlenir ömür uzar. Bu tipta kanitlanmkstir. Peygamberimizin sunneti bu sekildesir

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  • Misafir
     
    08 Haziran 2018 Cuma 12:35

    Sağ tarafa yatmak faydalidir, cenin pozisyonunda ve eller bas hizasinda, sol tarafa yatildiginda vucut kalp taragina binebilir, haberin kaynagi tam olarak nedir bilmiyorum ama dogrusu benim dedigim..

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  • Misafir
     
    08 Haziran 2018 Cuma 12:10

    kesinlikle kasıtlı, bu milleti özellikle rahatsız etmeye ve hastalıklara davet edici alışkanlıklar kazandırmaya yönelik bilinçaltı yönlendirme uygulamasıdır. uzman biri olarak hiçbir şey bilmesem sevgili peygamberimiz sünnet-i seniyyesine istinaden bile olsa sağ tarafınıza yatınız derim :)

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  • Misafir
     
    08 Haziran 2018 Cuma 11:19

    Böyle saçma bir haber olamaz. Dinimiz islam sağa yatmayı sünnet yaptıysa vardır hikmeti arkadaşlar sağa yatmaya devam

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  • Misafir
     
    08 Haziran 2018 Cuma 10:54

    güzel peygamberim ne dediyse ne yaptıysa doğru olan odur müslümanların aklıyla dalga geçmeyin

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  • Misafir
     
    08 Haziran 2018 Cuma 10:36

    Bu hikayelere kanmayin efendimiz sav sağ tarafına yatardı sizde öyle yapın hükümetini ALLAH Teâlâ ya bırakın

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  • Misafir
     
    08 Haziran 2018 Cuma 09:38

    be ameliyatlı olduğum için sol tarafıma yatıyorum ama sürekli mide şikayeti ile kalkıyorum akşam birden kusmuk ağzıma geliyor ve nefessiz kalıyorum yani sizin teziniz tamamen hikayeden terane

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  • Misafir
     
    08 Haziran 2018 Cuma 06:52

    Hint gelenegiyse kesin yanlistir zaten :) sacma ve faydasiz bir haber. kalp tarafina yatmanin faydasi olurmu hic. Beyin bedava

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  • Misafir
     
    08 Haziran 2018 Cuma 06:47

    Kardeşim yatmadan önce yeme, sola yatmana gerek kalmaz. Sağa yat ki kalp baskı altinda kalmasın, peygamber efendimiz yapıyorsa bilinki bir mantıklı sebebi var.

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  • Misafir
     
    08 Haziran 2018 Cuma 05:12

    dinin kaynağı kurandır. diğer kitaplara fazla inanmayın. diyanet ayıklaya ayıklaya geliyor. 4 halife sonrası felaketi ebu cehil takımının dini ele geçirdiği dönemleri unutmayın. omu doğru bunu bimem ama bilime gözü kapalı hayır demeyin. islam sünettulahla çelişmez. (sünnetullah ise doğa kuralı dedikleri aslında allahın ayetleri dir.)

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  • Misafir
     
    08 Haziran 2018 Cuma 05:07

    Peygamber efendimiz (s.a.s)de sağ tarafına yatmıştır. Sağ tarafa yatmak kalbe faydalıdır. Bu sol taraf saçmalığında nerden çıktı.

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  • Misafir
     
    08 Haziran 2018 Cuma 04:23

    Sağ tarafa ve cenin pozisyonu kadar rahat bir yatış şekli yok 40 yıllık tecrübeyle sabittir sünnet olanda budur zaten

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  • Misafir
     
    08 Haziran 2018 Cuma 02:05

    Sağ tarafa yatmak sünnettir. Ve faydalıdır.

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  • Misafir
     
    07 Haziran 2018 Perşembe 23:32

    Kafam karıştı anasını satayım hangisi doğru

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  • Misafir
     
    07 Haziran 2018 Perşembe 20:57

    Bu yazı hiç olmamış sola yatmak gerek sünnetimizi yıkmayın yalanlamayın Biz müslümanız

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  • Misafir
     
    07 Haziran 2018 Perşembe 20:51

    Peygamberimizin sünneti seniyyesini uygulamak neden geri kafalılık oluyor anlamadım neyin kafasını yaşıyorsunuz hangi dine mensupsunuz Bugün bilim bile kuranı Kerim’den ve hadislerden icazet alıyor çünkü Allah herşeyi en iyi bilen ve bize verendir Allah sizlere de hidayet versin

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  • Misafir
     
    07 Haziran 2018 Perşembe 20:42

    sol tarafa yatınca midem ciddi anlamda yanıyor ama sağda yanma çok az oluyor 2 cisi sağ tarafta bagırsak harekteri ciddi anlamda artıyor ancak solda ses bile yok siz dalgamı geçiyorsunuz ne biçim test bu ?

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  • Misafir
     
    07 Haziran 2018 Perşembe 19:39

    tek hedefiniz islam dinine zıt olan şeyi tercih etmek . ama yanıldığınız birşey var burada bilimde sağ tarafı uygun gördüğü halde siz kim oluyorda yalan haber yapıp bizleri sol tarafa yatmaya teşvik ediyorsunuz? bu nasıl bir tutum nasıl bir düşüncedir . hangi akla hizmet ediyorsunuz ? çok komiksiniz doğrusu kapayın çenenizi boş işlerle uğrasıp islamda misal teşkil edecek hal ve tavırları yalan ve değersiz haberlerinizle engellemeye çalışmayın !!!

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  • Misafir
     
    07 Haziran 2018 Perşembe 18:17

    Deli saçması. Sağına yatmak daha iyidir. Sallamış kim yazdıysa

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  • Misafir
     
    07 Haziran 2018 Perşembe 17:48

    sola mı ? sol da sol,öleceksiniz bu kafayla,hadi inançsızsın,hadisleri saymadın,tıbben sağa yatmak doğrudur ispatlanmıştır,şöyle tamamlayayım,yalancıyı cümle alem.....

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  • Misafir
     
    07 Haziran 2018 Perşembe 17:35

    Biz sağa yatmaya devam edeceğiz inşallah

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  • Misafir
     
    07 Haziran 2018 Perşembe 17:07

    hamilelikde sol tarafa yatmak vena cava ya bastı olduğu için tehlikelidir atmayın

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  • Misafir
     
    07 Haziran 2018 Perşembe 17:02

    Slm

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  • Misafir
     
    07 Haziran 2018 Perşembe 16:55

    arkadaşlar önce sağa yatılır.daha sonra sola da dönülebilir.peygamberimiz de aynı şeyi yaparmış.kalbiniz ve tüm organlarınız koruma altında bir şey olu diye evham yapmayın.çocukluğumda öğrendiğim güzel bir dua vardı. yattım sağıma, döndüm soluma melekler şahit olsun dinime imanıma benden selamlar olsun varacak yatanıma dinim islam, kitabım kur'an peygamberim hz. muhammed (sav) kıblem kabe-i şerif, elhamdulillah müslümanım yattım allah, kalkarım inşallah kalkarsam da la ilahe illallah muhammeden resulullah kalkmazsam da la ilahe illallah muhammeden resulullah

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  • Misafir
     
    07 Haziran 2018 Perşembe 16:47

    yorum yazayım dedim benden önce gerekenler yazılmış çoktan. saçma makale

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  • Misafir
     
    07 Haziran 2018 Perşembe 16:07

    Peygamber efendimiz sav. Bile sağa yatıyor sünnet ve aynı zamanda kalbin rahat çalışması için sağa yatmak gerekli boş konuşmayın

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  • Misafir
     
    07 Haziran 2018 Perşembe 15:26

    Sağ tarafa yatmak faydalıdır

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  • Misafir
     
    25 Ağustos 2017 Cuma 13:40

    hem dinen hemde tıbben sola yatmak iyi değildir!!! kalbin rahat çalışması için sağ'a yatmak gerekir. bu makaleyi yazan hangi dinden olursa olsun tıbbi gerekçelerden uzak olduğu bariz görünüyor.

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  • Misafir
     
    25 Ağustos 2017 Cuma 11:13

    saçma bir tez

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  • Misafir
     
    01 Mart 2017 Çarşamba 18:30

    insan bi tarafina yatarak uyusada gece venoz kanin dolasimi icin diger tarafina da doner, kisacasi siz hangi tarafta rahat ediyorsaniz oyle uyuyun.

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  • Misafir
     
    09 Şubat 2017 Perşembe 10:39

    sol da kalbimiz var. ben hiç rahat uyuyamıyorum ve bu makelenin dogruluğundan şüpheliyim. vücudumuz için iyi olsa kalbin üstüne yatmak gene de rahatsız olur muyduk?? bu yazıları kim yazıyor yaaa

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  • Misafir
     
    04 Ekim 2017 Çarşamba 10:08

    aynen bence de saçma

  • Misafir
     
    09 Aralık 2016 Cuma 10:37

    bu ülke neden geri kalmış belli oluyor bilime karşı olanlarımız çokça ...

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  • Misafir
     
    08 Haziran 2018 Cuma 09:39

    soluna yatta ozaman anlarsın saçmalığı

  • Misafir
     
    09 Aralık 2016 Cuma 10:35

    yorumlara bakıyorumda bilimden ilimden uzak ışid kafalı insacıklardan oluşmuş ondan sonra araba yapamıyorsun gavurun arabasını satın alıyorsun çadırda yaşıyorsun gavurun sandalyesini satın alıyorsun masasını ve uçağını satın alıyorsan ve ve donunuza kadar bat medeniyetini satın alıyorsunuz ...

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  • Misafir
     
    10 Şubat 2017 Cuma 00:32

    ben prof dr (psikiyatris)olarak yazdığın kelimelerden senin geri zekalı olduğunu düşünüyorum aksini ispat edemezsin çünkü ben bilim adamıyım benim bilim adamı olup olmadığımıda bilemezsin.

  • Misafir
     
    26 Ekim 2018 Cuma 13:34

    bilim adamı olup olmadığını dilbilgisi kıtlığından ve hatta psikiyatrist yazmayı bile beceremeyişinden çok rahat anlarlar.

  • Misafir
     
    07 Aralık 2016 Çarşamba 22:57

    nasıl mutlu oluyorsanız öyle yapın bizim komutanımız sağınıza yatın buyurmuştur.

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  • Misafir
     
    19 Ekim 2016 Çarşamba 18:09

    peygamberimiz s.a.v sağ tarafa yatın diyor bu kendini bilmez de sol tarafa yatın diyor boş boş konuşuyor bir de bişey bildiğini sanıyor bugün soluma yatmışım kalkarken vallahi sopa yemiş gibi çok yorgun ve tuhaf bi haldeydim.

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  • Misafir
     
    19 Ekim 2016 Çarşamba 14:51

    habertürk neyin kafasını yaşıyorsun. kim yapmış araştırmayı? kaç nsan üzerinde ve nerede yapılmış? oysaki sol tarafımızda kalp var ve solumuza yattığımızda kalbimizin üzerine baskı yapmış oluyoruz. sağlık bunun neresinde? üstelik peygamber efendimiz sağınıza yatın buyuruyor ve hatta sağ tarafına yatıp dizini karnında doğru çekip ellerine sağ yanağının altında kalacak şekilde yatarmış? bir müslüman olarak daha nasıl izah edilmeli acaba size bu durum. hen duyduğunuzu haber yapmayın.... kınıyorum sizi

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  • Misafir
     
    19 Ekim 2016 Çarşamba 10:28

    peygamber efendimiz yemek yedikten sonra bir süre sol tarafa yada sırtüstü yatmamızı, daha sonra ise sağ tarafa yatmamızı tavsiye ediyor...

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  • Misafir
     
    19 Ekim 2016 Çarşamba 09:06

    peygamber efendimiz sağ'ına dönüp yatardı arkadaslar . yeterlidir umarım . solda kalp var .

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  • Misafir
     
    19 Ekim 2016 Çarşamba 05:46

    bu haber tam bir saçmalık. reflü rahatsızlığı olanlar doktora gittiklerinde sağ taraflarına yatmaları öğütlenir.

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  • Misafir
     
    18 Ekim 2016 Salı 21:50

    kapak olsun size bu yorumlar :)

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  • Misafir
     
    18 Ekim 2016 Salı 20:44

    peygamberin sağına yattığınıda nerden çıkardınız,,yoksa yanındamı yattınız?neresine yattığıyla uğraşacağınıza ,nasıl yaşadığıla,neler yaptığıyla uğraşın

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  • Misafir
     
    19 Ekim 2016 Çarşamba 14:54

    nasıl yattığı da nasıl yaşadığını göstermez mi? uyumak yaşamın bir parçası değil mi? bir ikincisi de peygamberimizin her hali müslümanın nasıl yaşayacağıyla ilgili örnekler içerir buna yatması da dahildir.

  • Misafir
     
    18 Ekim 2016 Salı 14:47

    yalan yanlış haber yapmayın.normal şartlarda bile sol tarafınıza yatıp uyumaya çalışın.kalbiniz sizi sıkıştırır.dipnot...:kalbi sağda olanlar için sol tarafına yatmak mantıklı olabilir.

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  • Misafir
     
    08 Ağustos 2016 Pazartesi 10:12

    ben de sağ tarafa yatmanın daha sağlıklı olduğunu duydum

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  • Misafir
     
    07 Ağustos 2016 Pazar 23:21

    Sen onları uyanık sanırsın, hâlbuki onlar uykudadırlar. Biz onları sağ ve sol yana çeviriyorduk. (Kehf Suresi: 18)

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  • Misafir
     
    19 Ekim 2016 Çarşamba 08:30

    sonuna kadar katılıyorum şimdi sol taraf derler aa aslında sağ taraf daha iyiymiş diye kendi söylediklerinide çürütürler peygamber efendimiz sağ tarafına yatıyorsa bir bildiği vardır allah en sevdiği kulunu herzaman korumuş ve gözetmiştir bence sizde ger bilim adamının saçmalıklarına inanmayın.

  • Misafir
     
    07 Ağustos 2016 Pazar 20:19

    hadi lan ordan peygamber efendimizden s.a.s)daha iyi mi bileceniz..sağ tarafa yatılır...

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  • Misafir
     
    07 Ağustos 2016 Pazar 16:45

    sag tarafa yattiginiz zaman gordugunuz ruyalar bile hayirlidir.sol tarafa yatan insanlara seytan bile musallat oluyor.

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  • Misafir
     
    07 Ağustos 2016 Pazar 11:38

    sol tarafa yatmak yanlis, kalp uzerine baski olusturur.

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  • Misafir
     
    07 Ağustos 2016 Pazar 10:32

    sol tarafa yatmak kalbi sıkıştıracagı,kalbin üzerinde basınc oluşturacagı için tehlikelidir ve yanlıştır. dogru olan peygamber efendimiz(s.a.v)'in de belirttiği gibi sag tarafa , sag kol üzerine yatmaktır.

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  • Misafir
     
    06 Ağustos 2016 Cumartesi 13:48

    sol taraf aksine tehlikelidir kalp sıkışıklığına sebep olabilir bunlar malın önde gideni

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  • Misafir
     
    06 Ağustos 2016 Cumartesi 11:10

    sol tarafa yatmak kalbin sıkışmasına neden olur,ayrıca peygamber efendimiz sağ tarafına yatarak uykuya başlar,uyuduktan sonrada vücut kendini rahatlığına göre yönlendirirmiş,tıp mıp fasa ve fiso

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  • Misafir
     
    05 Ağustos 2016 Cuma 11:53

    sitenin birinden alıp türkçeye çevirince haber olduğunu sanmışlar. kim araştırmış? hangi uzmanlar? hangi bilimsel çalışma? en eski hint bilmem nesiymiş. peh peh. modern tıp tavsiye ederim. sağa yatın siz. bırakın solu falan.

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  • Misafir
     
    05 Ağustos 2016 Cuma 10:44

    peygamber efendimiz de sağ tarafına yatardı sağ beyin yarım küresinin uyarılması, parasempatik sinir sistemimizin faaliyetlerini artırmasına, kalp hızının yavaşlamasına, tansiyonun düşmesine ve mide-bağırsak faaliyetlerinin yavaşlamasına neden olur. dolayısıyla kalp daha az yorulur, uykuya dalmak daha kolaylaşır. bu da dinlenmenin daha iyi olmasına olanak sağlar.

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  • Misafir
     
    05 Ağustos 2016 Cuma 15:41

    allah si̇zden razi olsun;hakki bi̇lerek savunduğunuz i̇çi̇n

  • Misafir
     
    07 Ağustos 2016 Pazar 10:15

    çok dogru

  • Misafir
     
    05 Ağustos 2016 Cuma 09:18

    bence saçma peygamber efendimizin sünneti ve tavsiyesi sağ tarafadır.

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  • Misafir
     
    05 Ağustos 2016 Cuma 09:15

    sağ tarafa yattığım zaman en kısa zamanda uyuyorum. en rahat yatış şekli sağ tarafım. sırt üstü ve yüz üstü kesinlikle iyi bir yatış şekli değil bana göre. bazen sol tarafıma da yattığım oluyor.

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  • Misafir
     
    05 Ağustos 2016 Cuma 08:37

    benim dinim böyle bi uyku şeklini asla kabul etmez,islam ne derse o konu tartışmaya açık değildir...!

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  • Misafir
     
    05 Ağustos 2016 Cuma 04:17

    nerde yazıyo dinen sağı yatılması gerektiği. iyilik kötülük bitti sağa sola mı yatmak kaldı. ne yobazlar war ya

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  • Misafir
     
    05 Ağustos 2016 Cuma 15:30

    http://www.tahkik.org/wp-content/uploads/2012/01/riyazus_salihin_arabca_turkce.pdf 814 - 815 bakabilirsin kitap ile endişen varsa kitapıda araştırabilirsin.

  • Misafir
     
    06 Ağustos 2016 Cumartesi 10:19

    bir tane hadis okumadan ne kolay karar veriyorsun ve ne kadar da cahilsin. yazık sana

  • Misafir
     
    04 Ağustos 2016 Perşembe 18:35

    kalp-damar, burunda ileri derece devüasyon yoksa uyuyabilir. nasıl alıştıgıyla ilgilidir insanın. mantık olarak kalbi sıkıstırabileceği düşünülebilir. ama bilimsel olarak araştırıldıysa adamların aldıundefined sonuç biraz daha dogrudur gibime geliyor. anatomiyi uzmanlatrdn daha bilyor değiliz. hele dinle hiç ilgisi yok bunun.

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  • Misafir
     
    04 Ağustos 2016 Perşembe 14:32

    herhangi bir rahatsızlığın yok ise sırt üstü ve yüz üstü yatmak uygun değildir. sağına doğru yatıp gerektiğinde soluna da dönüp yatabilirsin. 1.peygamber efendimiz, yüzükoyun yatan birine, (kalk, bu yatış, cehennem ehlinin yatışıdır) buyurdu. 2.sırtüstü yatmak bizim dinimizde mekruhtur.

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  • Misafir
     
    05 Ağustos 2016 Cuma 04:13

    kaynak war mı

  • Misafir
     
    05 Ağustos 2016 Cuma 10:42

    ne diyosun birader

  • Misafir
     
    08 Ağustos 2016 Pazartesi 06:12

    sırtüstü yatmak mekruh değildir çünkü bir hadisi şeriftesağ yan üzerine yatmak mü`minler yatışı, sol yani üzerine yatmak krallar yatışı, gökyüzüne dönerek (sırtüstü) yatmak nebîler yatışı, yüzüstü yatmak da kâfirler yatışıdır" denmiştir. ( hindiyye v/376) buyurulur.ayrıca peygamber efendimiz salallahu aleyhi vesellem ilk olarak sağ yanına yatar daha sonra yatış halini değiştirirdi.

  • Misafir
     
    04 Ağustos 2016 Perşembe 13:22

    eş ler den mutlaka biri sağa biri sola yatar eşleri birbirinden mi ayırmaya çalışıyorlar. ya da bekarlar için mi bu haberi yapıyorlş

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  • Misafir
     
    04 Ağustos 2016 Perşembe 13:14

    tamamen saçma..! sol değil sağ tarafımıza yatmak hem sağlık açısından hemde dinen çok makbuldür.midedeki yemek bağırsaklara itilir ve reflü tehlikesi kalkar.mide basıncı kalbe binmez..!

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  • Misafir
     
    05 Ağustos 2016 Cuma 04:14

    dinen makbul olduğunu nerden çıkardın işkembeden mi

  • Misafir
     
    04 Ağustos 2016 Perşembe 10:21

    sol tarafda yatılmaz rahatsız olur insan kalbe baskı yapar. manyakmısınız ya.

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  • Misafir
     
    05 Ağustos 2016 Cuma 04:14

    sanne

  • Misafir
     
    04 Ağustos 2016 Perşembe 01:26

    sadece şunu yazıyorum , bir iki gece uykuya dalmadan evvel sol yanınıza yatmayı deneyin , özellikle kalp sağlığı ve yeterliliği iyi durumda olmayan arkadaşlar sadece dakikalar içerisinde ufak ufak sıkışmalar ve hafif batmalar yaşamaya başlayacak.kalp sağlığınıza da bağlı olarak dakikalar içinde bile bu pozisyonda , kalbi baskılayarak ve sıkıştırarak yatmak etkisini ufak ufak gösterebiliyorken sizce saatlerce bu şekilde hareketsiz kalmak ne kadar akıllıca ve sağlıklı olabilir ? son zamanlarda sıkça okur olduğum ve çoğu akla-mantığa sığmayan anti-sünnet hareketlerinden birisi gibi geldi bana...

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  • Misafir
     
    05 Ağustos 2016 Cuma 04:15

    anti sünnet ne yaw weled misin

  • Misafir
     
    03 Ağustos 2016 Çarşamba 16:10

    benim için peygamber efendimiz tek önderdir. o sağ tarafa yatıyorsa bende sağıma yatarım. sağlıklı olsun olmasın çokta tın. ben ahiretteki önderimi bilirim.

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  • Misafir
     
    05 Ağustos 2016 Cuma 04:15

    kaynak ne kaynak

  • Misafir
     
    03 Ağustos 2016 Çarşamba 13:27

    nasıl rahat ediyorsanız öyle yatabilirsiniz

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  • Misafir
     
    03 Ağustos 2016 Çarşamba 13:06

    kalbin ne tarafta olduğunu biliyormusun bunu kalbi sağda olanlar varsa uygulayabilir sen nasıl bir insansın böyle bilim adamlarına.....

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  • Misafir
     
    03 Ağustos 2016 Çarşamba 13:00

    kalp solda bunu kalbi sağda olanlar mı yapacak yeni icat çıkarma

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  • Misafir
     
    04 Ağustos 2016 Perşembe 22:25

    aynen

  • Misafir
     
    03 Ağustos 2016 Çarşamba 10:49

    bir defa boş mide ile yatmak gerek ve bu yazının hiçbir bilimselliği yok. ayrıca sağ tarafa yatmak sünnettir. sünnet olduğu için de illa ki insana faydası vardır.

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  • Misafir
     
    05 Ağustos 2016 Cuma 04:15

    kaynak nerde war sünnet olduğuna

  • Misafir
     
    03 Ağustos 2016 Çarşamba 10:46

    hz. peygamberin sağ tarafa yattığını biliyoruz. fakat bir de araştırma yaptım. sol tarafa yatınca bütün iç organlar kalbin üstüne yığılıp baskı yapıyor ve kalp olduğundan daha çok yoruluyor. sol tarafa yatın diyenler bunu bilmiyor olabilirmi. hz. peygamberin yemek yeme ve yatma üzerine olan bütün hayatı insanlar en büyük örnektir ve tıbben en doğru olanıdır. sol tarafa yattığı için büyük rahatsızlık geçiren ve hastalığının bu yüzden olduğunu köşesinde yazan minyeli abdullah kitabının yazarının hatıralarını okuyunuz. selamlarımla.

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  • Misafir
     
    03 Ağustos 2016 Çarşamba 10:29

    bu arkadaşlar kalbin sol tarafta olduğunu bilmiyorlar sanırım ! sola yattığınızda kalbin üzerine yatacak ve dolayısıyla kalp alt kısımda kalacağından dolayı, yukarıya kan pompalamakta giderek zorlanacak ve dolayısıyla sonunda işlevini yitirecektir. eğer ki şanslıysanız rabbim size o anda kabus gösteripte uyandırmaz ise, sabaha ölü çıkacağınızdan emin olabilirsiniz !

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  • Misafir
     
    03 Ağustos 2016 Çarşamba 09:47

    saçma bir haber,yalan dolan, sağ tarafa yatmak tüm araştırmalara göre çok daha sağlıklıdır.

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  • Misafir
     
    02 Ağustos 2016 Salı 22:48

    bilerek böyle haber yapıp sünnetleri yerine getirmememizi istiyorlar yalan haber bu

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  • Misafir
     
    02 Ağustos 2016 Salı 19:05

    insanları yanlış yönlendirmeyin lütfen. sizler gibi medya kuruluşları bu hataları yapmamalı, şayet kasıt yoksa. sağ tarafa yatmak; kalbin daha az enerji ve dirençle kan pompalamasını sağlar. ayrıca midenin yemek borusu ile buluştuğu noktanın da geriye herhangi bir sıvı kaçırmayacak şekilde kapanmasını, bu sebeple de reflü vb. sorunlarında önlenmesine yardımcı olur. insanları salak yerine koymayın. siz mahçup olursunuz.

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  • Misafir
     
    02 Ağustos 2016 Salı 16:47

    peygamberimiz sagınıza yatın demis, ölsem sola yatmam

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  • Misafir
     
    02 Ağustos 2016 Salı 21:29

    hıc sasırmadıkkk

  • Misafir
     
    02 Ağustos 2016 Salı 16:00

    Peygamber Efendimiz (asm) yüzü kıbleye gelecek şekilde sağ kolunun üzerine yatardı

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  • Misafir
     
    02 Ağustos 2016 Salı 15:57

    kalbe baskı yapılmaması, kalp damarlarının kan akışında problem olmaması için sağ tarafa yatmanın olumlu olacağını öğrenmiştim

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  • Misafir
     
    02 Ağustos 2016 Salı 13:47

    bence saçma çünkü sağ tarafamıza dogru yatmak daha sağlıklıdır. bunu araştıranlar islam karşıtı uzmanlardır.

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  • Misafir
     
    02 Ağustos 2016 Salı 13:42

    insan sol tarafına yattığı zaman kalp aşağıda kalır ve diğer organların baskısıyla sıkışır veya rahat hareket edemez. aslolan sağ tarafa yatmaktır çünkü o zaman kalp kolay hareket eder ve vücuda gerekli kan pompalama işini rahat yapar, dolayısıyla vücut dinlenir.

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  • Misafir
     
    02 Ağustos 2016 Salı 13:02

    tamamen yanlış. sağ tarafımıza uyumamız kalbimizin daha rahat çalışmasını sağlıyor.

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  • Misafir
     
    02 Ağustos 2016 Salı 12:55

    amacınız ne? sağ tarafa doğru yaslanıp yatmanın faydası bilimsel onlarca çalışmayla kanıtlanmıştır. rastgele bir internet sitesinden link vereceğinize açın iki bilimsel makale okuyun.

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  • Misafir
     
    02 Ağustos 2016 Salı 12:46

    en eski oryantal tıp geleneği ayurvedic ve hint alternatif tıbba güveniyorsunzuda neden kendi islam dini peygamberinin tavsiyesine güvenmiyorsunuz bırakın bunları da bana bilimsel açıklamada bulunun şu ünevirsitenin şu hocası yaptığı araştırmada sol tarafa uyumanın sağlıklı olduğunu yazın böyle eski oryantal tıp geleneği ayurvedic ve hint alternatif tıbbına güvenmeyin efendimiz ne buyurmuş sağ tarafa yaptmak sünnettir. siz bu söz çürütmeye çalışanlara alet oluyorsunuz olmayın

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