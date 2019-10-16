Tıbbi düşük ilaçları Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanıyor

Gebeliğin 10. haftasına kadar kullanılabilen medikal düşük hapları, Dünya Sağlık Örgütü tarafından ‘güvenli’ kabul edildi.

+ Sonra Oku
Dünya Sağlık Örgütü ‘kürtaj hapı’nı onayladı

Avrupa’da ve Amerika’da kullanımı oldukça yaygın olmasına rağmen ülkemizde kullanımı serbest olmayan medikal düşük hapları, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Temmuz ayında yayınladığı raporda güvenli olarak işaretlendi. 2005 yılından beri DSÖ’nün temel ilaçlar listesinde yer alan kürtaj haplarının yeni güncelleme ile rahatlıkla eczaneden alınabilecek ürünler arasına girebileceği ve doktor gözetiminde olmadan kullanılabileceği açıklandı.

 

Medikal düşük hapı olarak tanımlanan ilaç, iki etken maddenin belirli aralıklarla kullanılmasını gerektiriyor. Etken maddelerden biri, rahmin embriyoyu tutmasını ve gebeliğin devamını sağlayan hormon olan progesteron salınımını bastırarak gebeliği durduruyor. Diğer etken madde ise rahim kasılmalarını tetikleyerek rahim içerisindeki oluşumların dışarı atılmasını sağlıyor. İki ilaç da medikal kürtaj uygulamalarında destekleyici olarak kullanılmasının yanı sıra düşük komplikasyonları sonrasında da tüm dünyada doktorlar tarafından uzun yıllardır öneriliyor.

 

Kürtaj ilacı olarak isimlendirilen iki ilaç, gebeliğin erken döneminde (10-12 haftaya kadar) kullanılabiliyor ve yapılan araştırmalar, ciddi komplikasyon risklerinin oldukça düşük olduğu kanaatinde. İlaç kullanımı sonrası uzun süreli adet kanaması ve rahim çevresinde hissedilen kramplar gibi yan etkiler görülmesi tamamen normal kabul edilirken, nadiren bulantı, ishal ve kusma gibi yan etkiler de görülebiliyor.

 

Cerrahi olmayan yöntemlerle gebeliğin sonlandırılması, bu etken maddelerin düşüğe sebep olduğunun keşfedilmesine uzanan uygulamalara dayandırılıyor. İlk olarak 1970’li yıllarda ülser tedavisi için piyasaya sürülen ve ‘gebelik döneminde kullanılmamalı’ ibaresi ile satılan ilaç, düşük etkisi yaptığı için kadınlar arasında kullanılmaya başlanmıştı. Bugün 50’den fazla ülkede onaylı ve ruhsatlı olarak bu ilaçlar ‘tıbbi düşük/kürtaj ilacı’ olarak satılmakta.

 

İlaçlar cerrahi müdahaleye güvenli alternatif

Dünya Sağlık Örgütü, tıbbi düşük olarak adlandırılan ilaçlı yöntemin ve cerrahi kürtajın kadınlara seçenek olarak sunulması gerektiğini söylüyor. Üstelik tıbbi düşüğün, diğer yöntemlere göre daha kolay olması bakımından da herkes tarafından ulaşılabilir olması gerektiği fikrinde. Çünkü tıbbi düşük ilaçları, evde doktor gözetimi olmaksızın kullanılabiliyor ve sonrasında takip için uzman desteği alınabiliyor.

 

Yine Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylandığı üzere, gebeliğin 10-12 haftasına kadar kürtaj ya da tıbbi düşük uygulanması güvenli. Türkiye de imza attığı birçok uluslararası belgede ve en önemlisi, Birleşmiş Milletler “Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi”nde (CEDAW) belirtildiği gibi, isteğe bağlı düşüğü bir suç olarak gösteren her türlü yasaya karşı çıkmakta. CEDAW komitesinin de belirttiği gibi; “Taraf devletler, kadınların, doğurganlıklarının kontrolüyle ilgili uygun hizmetlerin olmaması nedeniyle onların yasa dışı kürtaj gibi güvenli olmayan tıbbi uygulamalar arayışına girmek zorunda kalmalarına engel olmalıdır.”

 

Ancak ne yazık ki Türkiye’de pratik uygulamalar çeşitlilik gösteriyor. 10 haftaya kadar tıbbi-cerrahi düşük işlemlerinin yapılması kanunlar tarafından serbest bırakılmış olmasına rağmen bazı kurumlarda kürtaj yapılmıyor ve kadınlar zor durumda bırakılabiliyor.

 

Düşük ilacı olarak bilinen ilaçlar ise ülkemizde serbest kullanıma açık değil. Hatta 2005 yılında DSÖ tarafından ‘Zorunlu İlaçlar’ listesine alındı ve Türkiye’de hala ruhsatlandırılmadı. Düşük için kullanılan ikinci ilaç ise ülser ilacı olarak ruhsatlı olarak satılıyor ancak kullanım etkileri arasında ‘düşük’ ibaresi yer almıyor. 2012 yılında Türk Eczacıları Birliği, ilacın amaç dışı kullanıldığı gerekçesiyle toplatıldığını duyurmuştu.

 

KÜRTAJ BLOGU KÜRTAJ NEDİR, NASIL YAPILIR? Kürtaj ile ilgili merak ettikler...

 

DÜŞÜKLE İLGİLİ BİLİNEN 9 YANLIŞ!

 

Kürtaj hapı nasıl kullanılır videosunu izlemek için şu başlıkla aratabilirsiniz:

Instructions Misoprostol Pills Use For Safe Abortion – TURKISH

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Kadınlar ikinci çocuğa neden hamile kalamıyor?
Kadınlar ikinci çocuğa neden hamile kalamıyor?
Emzirme yolculuğu nasıl ilerler?
Emzirme yolculuğu nasıl ilerler?
İkiz gebelik hakkında merak edilen her şey!
İkiz gebelik hakkında merak edilen her şey!
Hamile kadınlar ne ister?
Hamile kadınlar ne ister?
İkiz bebeklerimi nasıl emziririm?
İkiz bebeklerimi nasıl emziririm?
Hamilelik sürecinde unutkanlık neden olur?
Hamilelik sürecinde unutkanlık neden olur?
İkiz bebekler için emzirme pozisyonları
İkiz bebekler için emzirme pozisyonları
Bebekler anne karnında ne yapar?
Bebekler anne karnında ne yapar?

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Bebek nasıl uyutulur?
    Bebek nasıl uyutulur?

    Süresi : 07:29 İzlenme : 10734

  • 3 malzemeli tatlı nasıl yapılır?
    3 malzemeli tatlı nasıl yapılır?

    Süresi : 01:00 İzlenme : 3549

  • Rahim ağrısına yoga pozları
    Rahim ağrısına yoga pozları

    Süresi : 07:00 İzlenme : 3995

  • Kabak tatlısı nasıl yapılır?
    Kabak tatlısı nasıl yapılır?

    Süresi : 00:52 İzlenme : 4721

  • Çocuğunuz teknoloji bağımlısı mı?
    Çocuğunuz teknoloji bağımlısı mı?

    Süresi : İzlenme : 1526

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X