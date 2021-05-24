Tavuklu bezelyeli taze otlu pilav

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 20 + 20 dakika

Malzemeler:

200 ml’lik su bardağı ölçüsüyle

1 tavuk göğüs veya 2 kalça but

1 bardak pilavlık pirinç + 1 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 kuru soğan, yemeklik doğranmış

1 havuç, minik küpler halinde doğranmış

1 bardak bezelye

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1/2 çay kaşığı zerdeçal

1 çay kaşığı tuz

1/2 limon suyu

1,5 bardak tavuk suyu

7 - 8 sap taze soğan

1/2 demet maydanoz

Yapılışı:

*Tavuk göğüs veya butların üzerlerini dört parmak aşacak gibi su ekleyip haşlayın. Haşladıktan sonra ılınınca deri ve kemiklerinden ayırıp didikleyin.

*Tavuk pişerken eş zamanlı pirinç ve bir tatlı kaşığı tuzu derin bir kaba alın, üzerini aşana kadar ılık su ekleyin.

*Zeytinyağı, doğranmış kuru soğan ve havuçları geniş bir pilav tenceresine alıp orta ateşte yumuşayana kadar kavurun. Bezelyeyi ekleyip 2 - 3 dakika daha kavurun. Baharatları ve tuzu ilave edin.

*Pirinçlerin nişastaları çıkana kadar bir kaç defa suyunu değiştirip süzdürün ve bezelyeli karışıma ilave ederek karıştırın. Üzerine limon suyu, didiklenmiş tavuk ve tavuk suyunu ekleyip tencerenin kapağı kapalı olarak kısık ateşte suyunu tamamen çekene kadar yaklaşık 20 dakika pişirin ve ocağı kapatın.

*Pilav pişerken bu arada taze soğan ve maydanozları yıkayıp incecik doğrayarak pilav sıcakken üzerine serpiştirip 10 dakika demlendirdikten sonra karıştırarak sıcak olarak servis edin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...