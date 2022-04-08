Yüzyıllardır yapılan bir muhallebi çeşiti olan Tavuk Göğsü Tatlısı özellikle yabancıların beğenip enteresan buldukları Türk tatlılarından biri.

Tavuk göğsü Ortaçağ'da Arap mutfağından Avrupa'ya girmiş, 13. yüzyıldan itibaren de yemek kitaplarında yerini almıştı. Fakat zamanla önce tavuk etinden vazgeçilmiş; sonra da pirinç unu yerine daha çok balık tutkalı, 19. yüzyılın sonundan itibaren de mısır nişastası kullanılmaya başlanmıştı.

Bugün Tavuk Göğsü sadece Türkiye'de özgün haliyle yaşamakta ve tavuk etiyle hazırlanmaktadır.

Amerika Deniz Kuvvetleri hekimi Komodor de Kay, 1831 de Türkiye'ye geldiğinde tavuk göğsünü ilginç bulan ve beğenenlerden biriydi. Liman reisinin verdiği yemekte bu tatlıyı yiyen Kay, bunun batı mutfağında tanıtılması gereken şahane bir tatlı olduğunu belirtmişti.

O zamanlar Tavuk Göğsü Tatlısı, bugünden farklı olarak üzerine gül veya çiçek suyu serpilerek yeniliyor ve tarçın ile süsleniyordu.

Servis: 4 - 6 kişilik

Hazırlama & bekletme süresi: 1 saatten fazla

Pişirme süresi: 40 + 10 dakika

Malzemeler:

200 ml lik su bardağı ölçüsüyle;

Yarım tavuk göğüs, 200 gr

5 bardak süt

1 bardak toz şeker

2 küçük parça damla sakızı

Yarım bardak mısır nişastası

Yarım bardak pirinç unu

3/4 bardak su, 150 ml

Üzerine;

1 yemek kaşığı tarçın

Tavuk Göğsü Tatlısı'nın yapılışı:

Tavuk göğsünü yıkayıp tencereye alın, üzerini dört parmak aşacak gibi su ekleyip iyice yumuşayana kadar yaklaşık 40 dakika haşlayın (basınçlı tencerede 20 dakika haşlamak yeterli oluyor).

Pişen tavuk göğsünü çok incecik liflere ayırın. Üzerlerine kaynar su döküp her 15 dakikada bir olmak üzere tavuğun kokusu çıkana kadar 5 kez aynı işlemi tekrarlayın. 3 kez de 15'er dakika boyunca soğuk suda bekletip iyice sıkarak kenara alın.

Süt, şeker ve damla sakızını tencereye alıp şeker eriyene kadar ara sıra karıştırarak kısık ateşte kaynamaya bırakın.

Bu arada nişasta ve pirinç ununu bir kasede harmanlayıp suyu yavaş yavaş ekleyerek bulamaç haline gelene kadar karıştırın.

Kaynamaya başlayan süt & şeker karışımından bir kepçe nişastalı karışıma ekleyip hızlıca karıştırın ve kısık ateşte kaynamaya devam eden sütlü karışıma yavaş yavaş eklerken bir yandan el çırpıcısı ile karıştırmaya devam edin. Sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar yaklaşık 5 dakika pişirin.

Ocağın altını kapatıp muhallebiden didiklenmiş tavuk etine bir kepçe akıtıp karıştırın. Ocağı kısık ateşte olacak gibi tekrar açın ve tavuklu karışımı muhallebiye ekleyip homojen bir kıvama gelene kadar karıştırın. Ocağı kapatıp sıcakken kaselere pay edin. Ilınınca üzerlerine tarçın serperek buzdolabına alın. Tamamen soğuduğunda servis edin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...