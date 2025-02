Yolda çocukların dinleyebileceği podcastler

Her ebeveyn bilir ki çocuklarla yapılan bir yolculuk, normalden daha uzun gelebilir. Huzursuzluk, dökülen içecekler ve kardeşler arasındaki tartışmalar gibi pek çok engel, tek bir araba yolculuğunda aşılması gereken zorluklar arasında yer alır. Bu nedenle, ebeveynlerin büyük bir kısmı eğlenceli seçeneklerin aile yolculuklarını daha sorunsuz hale getireceğine inanıyor. İşte burada podcastler devreye giriyor. Belki de podcastlerin yolculuklardaki en büyük avantajlarından biri, çocukların sakin kalmasına yardımcı olmalarıdır. Ebeveynlerin bir kısmı yolculuk sırasında podcast dinlemenin çocuklarının o meşhur “Geldik mi?” sorusunu sorma sıklığını azalttığını söylüyor. Bir kısım ebeveynler ise çocuklarının genel olarak daha iyi davrandığını veya birbirleriyle tartışma olasılıklarının azaldığını belirtiyor.

Podcast dinlemek herkes için eğlencelidir bu eğlence yönünden başka çocuklara ekransız bir deneyim de sunar. Bu, çocukları konuşturan, güldüren, onların soru sormalarını sağlayan ve olayları yeni bir bakış açısıyla düşünmelerine yardımcı olan ortak bir deneyimdir. Bir podcast açıp birlikte dinlediğinizde, gruptaki herkes arasında bir bağ oluşur. Bazı podcastler hem çocuklar hem de yetişkinler için eğlenceli ve keyifli olacak şekildedir. Mesele sadece onları bulabilmekte. Türkiye’de de podcastlerin dinlenme oranı gün geçtikçe artıyor. Artık hem daha çok nitelikli podcastlere ücretsiz ulaşılabiliyor hem de neredeyse herkes kendi ilgi alanına göre bir tür seçebiliyor. Bu durum çocuklar için de geçerli. Türkiye’de de çocuklar için birçok Türkçe podcast bulmak mümkün. İngilizce bilen çocuklar için de başta Wow in the World gibi çok çeşitli alternatifler mevcut.

Çocuklar için Türkçe podcast önerileri

-Meraklı Zihinler (5 yaş +)

Astronot, mühendis veya doğa bilimci olmayı hayal eden tüm çocuklar için harika bir podcast. Evrendeki tüm olaylar, uzay, doğa, tüm canlılar ve bilim hakkında eğlenceli bir anlatımla sunulan her türlü içeriğe ulaşabilirsiniz.

-Aile ve Çocuk Podcast (TRT DİNLE) (3 yaş +)

Pedagojik bir bakış açısıyla ve çocuklarla birlikte hazırlanmış arkadaşlık, eğitim, spor, sağlık, müzik ve daha birçok konuda keyifli hikâye ve röportajları dinleyebilirsiniz.

-TÜBİTAK Bilim Çocuk Dergisi Podcast (7 yaş +)

Güvenli, doğru ve eğlenceli bilgilerle oluşturulan içerikleri Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts ve Soundcloud uygulamalarıyla sesli yayınlarına ulaşabilirsiniz.

-Uyku Hikayeleri (Spotify : Turkey : Kids & Family Podcast Charts ) (2 yaş+)

Çocuklar için birbirinden rahatlatıcı uyku hikayeleri içeren podcast uzman psikologlar tarafından hazırlanan hikayelerle uyku saatini keyifli ve kolay hale getiriyor.

İngilizce bilen çocuklar için podcast önerileri

-Circle Round (4 yaş +)

Nezaket gibi önemli konuları araştırarak, sabır ve cömertlik konularını her bölümde işler ve hikayeleri İngilizce ana dilinde anlatır.

-Be Calm on Ahway Island (3 yaş +)

Çocuklar için rahatlatıcı kısa hikayeler içerir. Her bölüm bir meditasyonla başlar ve olumlu bir mesaj içerir. Yatma vakti, uyku veya dinlenme zamanları için harika bir podcast.

-The English We Speak

İngiliz yayın istasyonu BBC, güzel ve doğru İngiliz telaffuzu sayesinde doğal günlük ifadeleri çocuklara ana dili gibi konuşturarak öğretiyor. Dünya çapında İngilizce öğrenenler arasında çok beğenilen podcasttir.

-Npr Wow İn The World (5 yaş+)

Bu eğlenceli NPR podcast, çocuklar için çevreleri, ülkeler ve farklı kültürler hatta kendi vücutları ve dünyanın tüm harikaları hakkında eğlenceli bir şekilde hikâye anlatıp sohbet ediyor.

-Brains On! (7 yaş+)

Bu podcast, her hafta bilim ya da tarihle ilgili konuları ele alan 100’den fazla bölüm sunuyor.

Çocuklarla yapılan yolculukları daha keyifli hale getirmenin yanı sıra, araştırmalara göre podcastler eğitici olabilir, gerekli sosyal bağlantıları kurmayı sağlayabilir ve hayata dair daha güçlü bir anlam duygusu kazandırabilir. Öyleyse, neden bir şans vermeyip ailenizle yola çıktığınızda bir podcast dinlemeyesiniz?

Referanslar

Anna Halkidis, “This Simple Travel Hack Might Stop Your Kids From Asking: ‘Are We There Yet?’”, https://www.parents.com/podcasts-may-save-your-family-road-trip-8651937