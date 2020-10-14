Takıntım mı var yoksa bu bir hastalık mı?

Direkt konuya girecek olursam herhangi bir eşya simetrik durmayınca veya istediğim gibi durmayınca rahat etmiyorum. Geçen gece perdenin pilesinin düzgün durmadığını gördüm ve yarı uyur bir şekilde onu düzelttim. Böyle birçok durumla karşılaşıyorum. Terliklerim aynı hizada durmayınca rahat edemiyorum, restoranda biri sandalyesini düzeltmediği zaman sinirleniyorum ve hatta bazen onları dayanamayıp uyarıyorum. Bu benim düzen takıntım olduğunu mu gösteriyor? Ayakkabılarımın bağcıklarını bağladığımda her ne kadar düzgün dursa da ikisini de tamamen aynı uzunlukta ve aynı kıvrımda görmek istiyorum.

Çevremdekilere bunu çok da belli etmek istemiyorum çünkü ben bile bu durumdan rahatsızlık duyuyorken onların zamanla ne tepki vereceğini kestiremiyorm. Bu durumun farkında olmam iyi bir şeymiş gibi geliyor bana. Yaşadığım rahatsız olma hissini dizginlemeye çalışıyorum dünden beri ve mesela perdenin pilesi bozuksa gözüme batsa dahi düzeltmemeye çalışıyorum. Dünden beri başarısız olduğum söylenemez. Neden dünden beri böyle bir karar verdiğimi merak edecek olursanız bu durumun hayatımı zorlaştırdığı ve günlük hayatta işlerimi yaparken beni yavaşlattığını fark ettim. Bu takıntılarımı gerçekleştirmekten yorulduğumu bile fark ettim hatta. Umarım bu psikolojik bir rahatsızlık değildir ve ben verdiğim kararla doğru bir yoldayımdır...

Rumuz: "Selen"