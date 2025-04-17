Sütyenlerde PFAS yani 'sonsuz kimyasallar' tespit edildi!

Yapılan bazı testlerde her iki sütyenden biri, sağlığı tehdit eden PFAS yani 'sonsuz kimyasallar' içeriyor!

Sütyenlerde PFAS yani 'sonsuz kimyasallar' tespit edildi!
Sağlık
Giriş: 17 Nisan 2025 13:36
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Çok iyi bir sütyen almak sadece destek ve konforla ilgili değildir; aynı zamanda zararlı kimyasallarla kirlenmiş iç çamaşırlarından kaçınmak da önemlidir. Daha güvenli giysiler ve üretim süreçleri, göğüsleriniz için daha güvenli bir örtü anlamına gelir.


ABD merkezli bir topluluk olan Mamavation, özellikle anneler ve aileler için sağlıklı yaşam, temiz içerikli ürünler ve toksinlerden arınmış bir yaşam tarzı üzerine odaklanan bir platformdur. Şubat 2022 ile Kasım 2024 arasında satın alınan farklı markaların sütyenleri orijinal ambalajında doğrudan laboratuvara gönderilerek test edilmiş. Bu topluluk, daha önce PFAS içeren hijyenik pedler, tamponlar ve diş ipleri gibi ürünlerle ilgili konuları ele almıştı.


Sütyenlerde PFAS yani 'sonsuz kimyasalların' izleri bulundu

Mamavation’ın EPA onaylı laboratuvarı, 14 sütyeni test ederek PFAS “sonsuz kimyasalların” izlerini buldu. Seçtiği sütyenler, farklı bedenlerden, sertifikalı organik pamuk, naylon veya polyester, ayarlanabilir askılar ve farklı kupa boyutlarına sahipti. Orta destekten tam desteğe kadar değişen modeller vardı. PFAS yani 'sonsuz kimyasallar', mutfak eşyalarından makyaj malzemelerine, içme suyuna, kontakt lenslere ve diş iplerine kadar birçok yerde bulunabilir. Bu kimyasallar, ciddi sağlık etkileriyle ilişkilidir.


PFAS sağlık için tehlikelidir

PFAS yani “'sonsuz kimyasallar' hem insan sağlığı hem de çevre için zararlıdır. Bu kimyasallar, yaygın, kalıcı ve toksik olarak kabul edilmektedir. Hatta birçok PFAS kimyasalı, yıllar hatta on yıllar boyunca vücudumuzda kalabilir. PFAS’a maruz kalmanın, koltuk altı ve göğüs dokusunda ne gibi etkiler yapacağı henüz bilinmemektedir. Ancak bu bölgelerin, PFAS gibi toksik kimyasallara karşı savunmasız olabileceği bilinmektedir çünkü bu bölgeler doğrudan göğüs dokusuna ve lenfatik sisteme yakın yerlerdir. Bu nedenle, gıda, su ve tüketici ürünleri gibi ürünlerden PFAS’a maruziyeti azaltmak çok önemlidir.


İşte PFAS 'sonsuz kimyasalların' sağlık üzerindeki bazı etkileri:

  • Bağışıklık sisteminde azalma
  • Aşıya karşı düşük yanıt
  • Küçük çocuklarda alerji ve astım riskinde artış
  • Bebeklerde ve çocuklarda büyüme, öğrenme ve davranışsal sorunlar
  • Kolesterol seviyelerinin artması
  • Obezite ve diyabet gibi metabolik hastalıklar
  • Kardiyovasküler hastalıklar
  • Kadınların hamile kalma şansının düşmesi
  • Erkeklerde sprem sayısının azalması
  • Böbrek ve testis kanseri riski artışı
  • Endokrin bozukluklar
  • Tiroid fonksiyonunun bozulması
  • Çocuklarda akut lenfoblastik lösemi riski artışı

PFAS testi yapılan diğer ürün kategorileri

Evinize getirebileceğiniz PFAS içeren ürünler konusunda da çeşitli testler yapılmıştır. İşte bazı ürün kategorileri:

  • Kontakt lensler
  • Makyajı malzemleri
  • Dudak Balzamları
  • Kondomlar ve kayganlaştırıcı jel
  • Diş ipleri
  • Tuvalet kağıdı
  • İç çamaşırları
  • Tamponlar
  • Hijyen ve günlük pedleri
  • Toz elektrolitler
  • Tereyağı ambalajları
  • Makarna ve domates sosları
  • Fıstık ezmesi ve fındık ezmeleri
  • Ketçap
  • Aktif giyim (Yoga pantolonları)
  • Spor sütyenleri
  • Yağlı kağıt
  • Cupcake kağıtları
  • Plastik olmayan pipetler
  • Fast food ambalajları
  • Çocuk probiyotikler
  • Çocuk sırt çantaları
  • Bebek arabaları


Kaynak: Leah Segedie."Bras Tested for Indications of PFAS “Forever Chemicals”–Guide". Şuradan alındı: https://mamavation.com/clothing/bras-pfas.html#Not_Our_Favorite_Bras. (28.01.2025).


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