Sütyenlerde PFAS yani 'sonsuz kimyasallar' tespit edildi!

Çok iyi bir sütyen almak sadece destek ve konforla ilgili değildir; aynı zamanda zararlı kimyasallarla kirlenmiş iç çamaşırlarından kaçınmak da önemlidir. Daha güvenli giysiler ve üretim süreçleri, göğüsleriniz için daha güvenli bir örtü anlamına gelir.

ABD merkezli bir topluluk olan Mamavation, özellikle anneler ve aileler için sağlıklı yaşam, temiz içerikli ürünler ve toksinlerden arınmış bir yaşam tarzı üzerine odaklanan bir platformdur. Şubat 2022 ile Kasım 2024 arasında satın alınan farklı markaların sütyenleri orijinal ambalajında doğrudan laboratuvara gönderilerek test edilmiş. Bu topluluk, daha önce PFAS içeren hijyenik pedler, tamponlar ve diş ipleri gibi ürünlerle ilgili konuları ele almıştı.

Sütyenlerde PFAS yani 'sonsuz kimyasalların' izleri bulundu

Mamavation’ın EPA onaylı laboratuvarı, 14 sütyeni test ederek PFAS “sonsuz kimyasalların” izlerini buldu. Seçtiği sütyenler, farklı bedenlerden, sertifikalı organik pamuk, naylon veya polyester, ayarlanabilir askılar ve farklı kupa boyutlarına sahipti. Orta destekten tam desteğe kadar değişen modeller vardı. PFAS yani 'sonsuz kimyasallar', mutfak eşyalarından makyaj malzemelerine, içme suyuna, kontakt lenslere ve diş iplerine kadar birçok yerde bulunabilir. Bu kimyasallar, ciddi sağlık etkileriyle ilişkilidir.

PFAS sağlık için tehlikelidir

PFAS yani “'sonsuz kimyasallar' hem insan sağlığı hem de çevre için zararlıdır. Bu kimyasallar, yaygın, kalıcı ve toksik olarak kabul edilmektedir. Hatta birçok PFAS kimyasalı, yıllar hatta on yıllar boyunca vücudumuzda kalabilir. PFAS’a maruz kalmanın, koltuk altı ve göğüs dokusunda ne gibi etkiler yapacağı henüz bilinmemektedir. Ancak bu bölgelerin, PFAS gibi toksik kimyasallara karşı savunmasız olabileceği bilinmektedir çünkü bu bölgeler doğrudan göğüs dokusuna ve lenfatik sisteme yakın yerlerdir. Bu nedenle, gıda, su ve tüketici ürünleri gibi ürünlerden PFAS’a maruziyeti azaltmak çok önemlidir.

İşte PFAS 'sonsuz kimyasalların' sağlık üzerindeki bazı etkileri:

Bağışıklık sisteminde azalma

Aşıya karşı düşük yanıt

Küçük çocuklarda alerji ve astım riskinde artış

Bebeklerde ve çocuklarda büyüme, öğrenme ve davranışsal sorunlar

Kolesterol seviyelerinin artması

Obezite ve diyabet gibi metabolik hastalıklar

Kardiyovasküler hastalıklar

Kadınların hamile kalma şansının düşmesi

Erkeklerde sprem sayısının azalması

Böbrek ve testis kanseri riski artışı

Endokrin bozukluklar

Tiroid fonksiyonunun bozulması

Çocuklarda akut lenfoblastik lösemi riski artışı

PFAS testi yapılan diğer ürün kategorileri

Evinize getirebileceğiniz PFAS içeren ürünler konusunda da çeşitli testler yapılmıştır. İşte bazı ürün kategorileri:

Kontakt lensler

Makyajı malzemleri

Dudak Balzamları

Kondomlar ve kayganlaştırıcı jel

Diş ipleri

Tuvalet kağıdı

İç çamaşırları

Tamponlar

Hijyen ve günlük pedleri

Toz elektrolitler

Tereyağı ambalajları

Makarna ve domates sosları

Fıstık ezmesi ve fındık ezmeleri

Ketçap

Aktif giyim (Yoga pantolonları)

Spor sütyenleri

Yağlı kağıt

Cupcake kağıtları

Plastik olmayan pipetler

Fast food ambalajları

Çocuk probiyotikler

Çocuk sırt çantaları

Bebek arabaları

Kaynak: Leah Segedie."Bras Tested for Indications of PFAS “Forever Chemicals”–Guide". Şuradan alındı: https://mamavation.com/clothing/bras-pfas.html#Not_Our_Favorite_Bras. (28.01.2025).