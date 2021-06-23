Su teresi nedir?

Hızlı büyüyen, sığ ve sulak alanda yetişen su teresi, Avrupa ve Asya'ya özgü bir bitkidir. Yapraklı bir bitki olup, bahçe teresine akrabadır. Su teresi otu, dört yapraklı beyaz çiçeklere sahiptir.

Biberli, keskin, mayhoş bir lezzeti vardır. Su teresi keskin kokulu ve baharatlı bir bitkidir. Bazı bölgelerde "Çin teresi" olarak da bilinmektedir. Terenin faydaları yazısını okumak için tıklayın...

Su teresinin faydaları nelerdir?

Tansiyon düşürücü bir etkiye sahiptir.

Kemik gelişimini destekler.

Yaprakları yakı haline dönüştürülerek yaralara konulduğunda, iltihaplı kısımları iyileştirici özelliği vardır.

Diyabet tedavisinde oldukça etkilidir.

Gerginliği ve stresi azaltır, gün içerisinde pozitif bir bakış açısı sağlar.

Regl döngüsünü düzenleyici etkisi bulunmaktadır.

Sindirim sistemi ve mide için yararlıdır.

Hücre yenilenmesini sağlar ve cildin daha genç ve güzel bir görünüm elde etmesine katkı verir.

Bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcıdır.

Kanayan burnun üzerine konulduğunda, kan akışının kesilmesini sağlar.

Su teresi yemeği

Su teresinin isterseniz salatasını isterseniz de kavurmasını yaparak tüketebilirsiniz.

Su teresi kavurması tarifi:

1 demet su teresi

1 adet havuç

1 adet soğan

3 diş sarımsak

Zeytinyağı

1 tatlı kaşığı domates salçası

Tuz

Üzeri için: (isteğe bağlı)

Sarımsaklı yoğurt

Yapılışı:

İnce doğranmış, soğan, sarımsak ve havucu zeytinyağında biraz kavurun. Daha sonra isteğe bağlı olarak salçayı ekleyin. Bol suda yıkayıp, doğradığınız su teresi otunu ilave edin. Biraz daha kavurduktan sonra az miktarda su ekleyin. Yaklaşık 5 dakika suyuyla birlikte pişirip, rengi kararmadan ocaktan alın. Sarımsaklı yoğurt ile birlikte servis edebilirsiniz.