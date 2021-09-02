Steptember 2021 ile günde 10 bin adım

“Steptember” projesinin ülke temsilcisi Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, Eylül ayı boyunca sağlıklı yaşam için herkesi günde 10 bin adım atmaya ve Cerebral Palsy’li (CP) çocuklar için bağış yapmaya davet ediyor. İşte Steptember 2021 ile ilgili detaylar...

Steptember 2021 ile günde 10 bin adım
Sağlık
02 Eylül 2021 Perşembe

2011 yılında Avustralya’nın öncülüğünde başlatılan, September (Eylül) ve Step (adım) kelimelerinin birleşmesinden türemiş Steptember projesi, her yıl Eylül ayı boyunca farklı ülkelerde eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor. Projenin ülke temsilciliğini Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı yürütüyor. Vakıf, bu yıl daha çok destekçiye ulaşarak 1.800.000 TL’lik bağış hedefini tamamlamak için gönüllülere çağrı yapıyor.


Steptember nedir?

Cerebral Palsy (serebral palsi) duruşu ve hareket kabiliyetini etkileyen, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık görülen fiziksel engellik durumudur. Ülkemizde her yıl 6.000’den fazla çocuğa Cerebral Palsy teşhisi konuluyor. Steptember, CP’li çocukların hayatlarında pozitif etki yaratmak amacıyla hayata geçirilen bir sosyal sorumluluk projesi.



Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Genel Direktörü Nigar Evgin, “Steptember projesi nedir?” sorusuna cevaben yaptığı açıklamada “Bu proje; toplumda farkındalık yaratırken aynı zamanda aileleri maddi yetersizlik içinde olan Cerebral Palsy’li çocukların ihtiyacı olan özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerine ücretsiz ulaşmalarını sağlıyor” dedi.


Serebral Palsi'ye dair bunları biliyor musunuz?
Serebral Palsi'ye dair bunları biliyor musunuz?


Steptember projesi kapsamında 2020 yılında 40’tan fazla kurumsal firma ve 2.500’e yakın katılımcı 1.601.445 TL tutarında bağış topladı. Toplanan bağışlar, Cerebral Palsy’li çocukların eğitim ve tedavilerinde kullanıldı. Çocuklar yaratılan fon sayesinde eğitim-öğretim bursu aldılar, psikolojik ve sosyal destek, erken müdahale hizmeti, fizyoterapi, hidroterapi ve özel eğitime ulaştılar. Toplanan bağışların ayrıca bilimsel çalışmalara destek de sağladığı bildiriliyor.



Steptember projesine nasıl destek olabilirsiniz?

Steptember projesi için gönüllü olmak isteyenler www.steptember.org.tr üzerinden kayıt olup 4 kişilik takımlarını oluşturarak, Eylül ayı boyunca her gün attıkları adımları web sitesine ya da Steptember mobil uygulamasına girecekler. "STEPtember" boyunca katılımcıların yanında “Hareket Elçileri” olacak. Hareket elçisi olan Cerebral Palsy’li çocuklar, günlük 10.000 adım hedefine ulaşabilmeleri için siz gönüllülere "STEPtember" yolculuğunda eşlik edecek. Bazen egzersizleriniz hakkında ipuçları paylaşırken, bazen de sizlere bağış toplarken kullanabileceğiniz yöntemlerden bahsedecekler.



Günün sonunda her takım üyesinin attığı adımlar ve topladığı bağışlar "STEPtember" uygulamasında Cerebral Palsy’li çocuklar için bir araya gelecek.



Cerebral Palsy nedir?

Dünyada 17 milyon kişiyi etkilemiş olan Cerebral Palsy, duruşu ve hareket kabiliyetini etkileyen, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık görülen fiziksel engellik durumu. Türkiye’de her gün 16’dan fazla bebek, bir başka deyişle her yıl 6.000’den fazla çocuk Cerebral Palsy tanısı alıyor. Serebral palsiye hareket bozukluğu ile birlikte görme, işitme, algılama sorunları ve epilepsi gibi farklı durum ve hastalıklar da eşlik edebiliyor. Cerebral Palsy’li her 4 çocuktan 1’i konuşamıyor, 3 çocuktan 1’i yürüyemiyor, 2 çocuktan 1’i zihinsel engelli oluyor ve 4 çocuktan 1’inin epilepsisi bulunuyor.


Cerebral Palsy’li çocukların ömür boyu özel eğitim ve rehabilitasyon desteği alması gerekiyor. Erken tanı ve tedavi ile serebral palsili çocuklarda önemli gelişmeler sağlanabiliyor. 8 yıldır Steptember projesinin ülke temsilciliğini yürüten Cerebral Palsy Türkiye (Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı), Türkiye’de Cerebral Palsy (CP) konusunda en geniş hizmet yelpazesine sahip ilk ve tek kuruluş olarak CP’li çocuk ve yetişkinlere teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve eğitim hizmeti sağlıyor.


Serebral Palsi nedir?
Serebral Palsi nedir?

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