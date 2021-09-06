Sözlümü yakışıklı bulmuyorum

Sözlüm aslında harika biri ama onu bir türlü yakışıklı bulamıyorum.

Sözlümü yakışıklı bulmuyorum
İlişki
06 Eylül 2021 Pazartesi

Yaklaşık 1 yıllık bir ilişkim var son 4 aydır da sözlüyüz. Aileler tanıştı, tarihler konuşuluyor, bir telaş başladı. Sanırım normalde çok heyecanlı ve hevesli olmam gerekiyor fakat öyle hissedemiyorum çünkü onu yeteri kadar yakışıklı bulmadığımı düşünüyorum.


Aslında kendisi harika biri, iyi bir karakteri var, çoğu erkeğe göre düşünceli, iyi bir işi var ve sadık bir insan olduğunu düşünüyorum. İlişkiye başlarken de ikimiz de ciddi bir ilişki arayışındaydık, yaşımızın ve işimizin uygun olması sebebiyle de olaylar biraz hızlı gelişti ve hızlıca sözlendik. Şimdiye kadar davranış olarak rahatsız olduğum veya sorun edeceğim bir şeyi olmadı ama onu yakışıklı bulmamamı dert ediniyorum.


İlla dünya yakışıklısı biri olsun diye bir düşüncem yok ama birini çok seviyorsan sana dünyanın en yakışıklısı gibi gelir düşüncesindeyim. Onu sevmiyor değilim ama bu çok yakışıklı bulma hali olmadığı için acaba daha arkadaşça mı seviyorum diye düşünüyorum. Bu kadar iyi biri olmasaydı belki çoktan ayrılmıştım, evlenilecek bir karakteri var diye onunla olmam ikimize de kötü olur.


Acaba onu yakışıklı bulmamam normal mi? Zaten bir yerden sonra her aşk biter ve herkes herkesi olduğu gibi görür herhalde. Ben direkt o noktadan başlamış olacağım. Aslında sorunum yakışıklı olmaması değil, ona yeteri kadar âşık olmama ihtimalim. O bana karşı böyle hissetmiyor beni oldukça beğeniyorken acaba haksızlık mı yapıyorum? Sırf bu konudan ilişkimi bitirmek istemiyorum ama kimseye de haksızlık yapmak istemiyorum.


Rumuz: Prenses


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