Bağımlı olup olmadığınızı nasıl anlarsınız?

Bağımlı olup olmadığını anlamak herkes için kolay olmayabilir. Bazen bir yakınımızın bağımlılığını kabullenmekte bile zorlanırken, kendimizde bir tür bağımlılık geliştiğini de çoğunlukla görmezden gelme eğiliminde oluruz. Amerikan Bağımlılık Tedavisi Derneği’nin (ASAM) tanımına göre bağımlılık, beynin ödül-motivasyon ve hafıza fonksiyonlarını etkileyen türde bir hastalıktır.
Bağımlı kişi, bir maddeye ya da bir davranışa bağımlı hale gelmiş ve sürekli bu maddeyi ya da davranışı ister halde olabilir. İsteklerini doyurmak için sürekli olarak bağımlı oldukları şeyi yapmayı veya tüketmeyi gözeterek hayatlarını planlamaya başlarlar.
Bu belirtiler sıklıkla bağımlılıkla ilişkilendirilir ve her belirtinin yoğunluğu, bağımlılığın ne kadar zamandır devam ediyor oluşuna bağlı olarak artar. Sağlıklı bir insan, olumsuz veya sağlıksız bir davranışı fark eder ve ondan uzak durmaya çalışır. Ancak bağımlı biri, bir sorunun varlığını kabul etmek yerine onu bir sorun olmaktan çıkarmaya çalışacak bahaneler üreterek davranışa devam eder.
Bağımlı olmak çoğunlukla madde kullanımı ile ilişkilendirilir ancak kumar oynamak gibi davranışsal bağımlılıklar da madde kullanımı kadar ciddi durumlardır. Nikotin ve tütün, alkol, boya/tiner gibi uçucu maddeler, yasal veya yasal olmayan ilaçlara duyulan bağımlılık, madde bağımlılığı olarak nitelendirilir. Davranışsal bağımlılıklar ise kumar, iş, seks, alışveriş, oyun, internet/medya bağımlılığı şeklinde ortaya çıkabilir.
Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nin (YEDAM) açıklamasına göre madde bağımlılığı kriterleri:
Bir kişi, 12 aylık süre içinde bu kriterlerden en az 3 tanesini karşılıyorsa, bağımlılık gelişmiş demektir. Ayrıca:
Madde veya davranış bağımlılığı, uzun vadede yaşamda çok ciddi sorunlarla karşılaşmaya neden olur:
Tedaviye başlanması için öncelikle kişinin bağımlı davranışını kabul etmesi gerekir. Sonrasında tıbbi desteğin yanı sıra terapi desteği sağlanır ve sosyal destek de tedavi sürecinin önemli bir parçası olarak işler. Herhangi bir bağımlılığınız olabileceğine dair şüpheleriniz varsa bile, bir psikoloğa ya da psikiyatriste danışmak en doğru çözüm olacaktır. Türkiye’de ayrıca uzun yıllardır madde ve internet bağımlılığı alanında çalışan Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM), başvuran kişiler ve yakınları için kapsamlı danışmanlık programları sunmaktadır.
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