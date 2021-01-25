Siz hiç ölümü..?

Siz hiç ölümü..?
Hayatın Sesi
25 Ocak 2021 Pazartesi
Özlem Şatır Taşcıoğlu

Siz hiç ölümü misafir ettiniz mi?

Usul usul yaklaşan ayak seslerini duyup, kapınızı sonuna kadar açtınız mı?

'Vakit geldi demek, elden gelen bir şey de yok madem' deyip,

Karşınıza alıp onunla sohbet ettiniz mi?

O yanıt vermese de siz konuşmaya devam ettiniz mi?

Ben ettim.

.

Siz hiç ölümün yamacında durdunuz mu?

Siz hiç ölümün elinden tuttunuz mu?

Siz hiç ölümün alnından öptünüz mü?

Ben öptüm.


.

Peki siz hiç sarıldınız mı ölüme?

Ben sarıldım.

Sakallarını okşadınız mı ölümün?

Ben okşadım.


Ona baba dediniz mi?

Ben dedim.


.

Peki ya yolundan çekilmeyi bildiniz mi ölümün?

Doğum gibi seveceğim seni de dediniz mi hiç ölüme?

Ben dedim.


.

Gelişine de gidişine de bizzat şahit olup,

Hem misafir, hem yolcu ettiniz mi?

Ben ettim.

.

Veda etmeden hemen önce akan gözyaşını sildiniz mi ölümün?

Ben sildim.


.

Battaniyesini kokladınız mı peki?

Yatağında yattınız mı?

Ben yattım


.

Korktunuz mu peki ölümden?

Korkuyor musunuz ya da?

Bilinmezlik hep korkutur mu sizi?

Ben korkmadım.

.



Korkunun olduğu yerde sevgiye yer kalmaz diyorlar

Doğruluğunu bir defa daha tasdik ettiniz mi?

Ve yine sevmeyi seçtiniz mi?

Ben seçtim.

.

Biliyor musunuz sevilebilirmiş meğer ölüm,

Korkmadan, sadece sevilebilirmiş

Ben sevdim.


.

Ona yakıştırılmış tüm sıfatları unutup,

Boş bir zihin, açık bir kalp, şefkatli bir ruhla sevdim onu.

Kollarını ardına kadar açtım ruhumun ve kucakladım.

Sarıldım, öptüm, kokladım.


.

Yaşam kadar gerçek olduğuna inanıyordum da ölümün,

Bu kadar güzel olduğuna inanamadım.

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.

Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.