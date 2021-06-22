Sınav sabahı beslenme nasıl olmalı?

Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş sınavda başarıyı artırmak için kahvaltıda nelerin yenmesi, nelerden uzak durulması gerektiğini anlattı.

Sınav sabahı beslenme nasıl olmalı?
Sağlık
22 Haziran 2021 Salı

Üniversiteye giriş sınavı YKS, bu yıl 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınav öncesi beslenmenin önemini vurgulayıp, şeker tüketmenin sanıldığının aksine yarardan çok zarar vereceğini hatırlatan Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş gençleri ve ebeveynleri uyarıyor: Şekeri yiyen öğrencinin sınavın ortasında kan şekeri düşer, hipoglisemiye girer, sınavda başarılı olamaz!


Milyonlarca öğrencinin hayatının dönüm noktası olarak görülen üniversite giriş sınavı yaklaşıyor. Pandeminin olumsuz etkisi atında bir yıl boyunca zorlu bir çalışma temposuyla hazırlıklarını tamamlayan gençler için beslenme son derece önemli bir rol oynuyor. Sınav günlerinin öncesinde dengeli ve sağlıklı beslenmenin, öğrencilerin motivasyonunu ve başarısını doğrudan etkilediği biliniyor. Zihni açan herhangi mucize bir besin bulunmuyor; ancak doğru besin seçimiyle, başarıyı artırmak mümkün olabiliyor. Buna ek olarak sınav öncesi, stresi ve motivasyonu olumsuz etkileyebilecek gıdalara özellikle dikkat etmek gerekiyor.


Yedikleriniz başarınızı doğrudan etkiler

Fitoterapi uzmanı Dr. Ümit Aktaş, sınava girmeden önce yapılan kahvaltının başarıyı belirleyeceğine dikkat çekerek, “Çocukların yediklerine göre ya imtihanın daha başında kafası bulanır, öğrendiklerini unutur ya da tüm sınav boyunca zihni açık, performansı tam olur.” uyarısında bulunuyor.


Bol şekerli besinlerin sanıldığının aksine zihin açmayıp sınav sırasında hipoglisemiye sebep olabileceğine dikkat çeken Dr. Ümit Aktaş, “Bol şekerli kahvaltı çocuğunuzun kan şekerinin aniden fırlamasına neden olur. İlk lokmasından yaklaşık iki saat sonra -daha imtihana gireli yarım saat bile olmadan- kan şekeri fırladığı hızla düşer. Yani, kendini halsiz hisseder, daha da kötüsü zihninin en açık olması gereken zamanda beyni bulanır. Beyin fonksiyonlarının iyi çalışması için en önemli şey dengeli bir kan şekeridir” diyor.


Sınav öncesi beslenmenin püf noktaları
Sınav öncesi beslenmenin püf noktaları

Kahvaltıdan ekmeği çıkarın

Sınav sabahı öğrencilerin neleri yemesi gerektiğine dair önerilerde de bulunan Dr. Ümit Aktaş ideal bir kahvaltıyı şöyle sıralıyor: “Halis tereyağına kırılmış sahanda iki yumurta ya da tereyağlı güzel bir omlet, geleneksel yöntemle hazırlanmış beyaz peynir yenmesi önemli. Kavurma ve ev usulü sucuk da olabilir. Üstüne sızma zeytinyağı gezdirilmiş mevsimine göre hazırlanmış bir söğüş salata da iyi bir alternatif. Siyah ya da yeşil zeytin zihin için çok önemli. Bunları yiyip de imtihana gittiğinizde zihin açık, konsantrasyon mükemmel olacaktır. Çünkü yağların ve proteinlerin glisemik indeksi sıfırdır ve kan şekeri dalgalanmaları yapmaz. Üstelik kaliteli protein, sağlıklı yağlar, B 12 ve D vitamini gibi önemli vitaminler ve mineraller açısından dört dörtlük bir kahvaltı yapılmış olunur. Ama kesinlikle ekmek yok, poğaça börek yok, reçel, bal yok!”


Doğru beslenerek sınavlarda başarılı olun
Doğru beslenerek sınavlarda başarılı olun


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