Sevildiğimizi hissettiren 4 tatlı şey

Sevildiğini bilmek çok da zor değil

Yapılan araştırmalar basit detayların bizi sevgi ve şefkat duygularıyla doyurabileceğini ortaya koyuyor.

Gary Chapman’ın aşk dili teorisine göre, farklı insanların sevildiğini hissetmek için farklı şeylere ihtiyacı var. Bazı insanlar sevdikleriyle kaliteli zaman geçirdiğinde tatmin olur, bazıları için dokunmak bir önceliktir, bazıları ise sevgi sözcükleri olmazsa olmaz der. Teori, ‘sevdiğinize sevildiğini onun ihtiyaç duyduğu yöntemle gösterin’ diyor ve bu sayede anlaşmazlıklardan uzak, huzurlu bir ilişki yaşayabileceğimizi söylüyor.

Journal of Social and Personal Relationships dergisinde yayınlanan bir araştırmada sevildiğini hissetmek ile ilgili ilginç sonuçlar elde edildi. Pennsylvania Eyalet Üniversitesi ve California Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilen araştırmada, katılan yaklaşık 500 kişiye 60 farklı senaryoda sevildiklerini hissetmeleri için gerekli öğeler soruldu.

Daha önce de benzer konular üzerine bilimsel araştırmalar yapmış olan akademisyenler Saeideh Heshmati ve Zita Oravecz tarafından yürütülen araştırmada, bazı belli davranışların herkese sevildiğini hissettirdiği sonucuna ulaşıldı.

Yalnızca romantik aşk ilişkilerinde değil, arada sevgi bağı olan her türlü ilişki için geçerli olan 4 sevgi göstergesi var. Özellikle bu 4 durumun araştırmaya katılan herkes için sevgi göstergesi olduğu ortaya çıktı:

Zor zamanlarda kendilerine şefkat gösterildiğinde

Bir çocuk gelip sarıldığında

Evcil hayvanlar sahibini gördüğünde heyecanlanıp mutlu olduğu zaman

Birileri açıkça ‘seni seviyorum’ dediğinde

Sevgi kimyamızı değiştiriyor

Sadece aşık olduğumuz kişiyle kurduğumuz iletişim değil; gündelik ilişkiler, bebeklerle, çocuklarla ya da evcil hayvanlarla geliştirilen ilişkiler de sevgi alışverişi için eşsiz yollar. 2009 yılında yapılmış başka bir araştırma köpeklerle göz kontağı kurmanın oksitosin seviyelerini artırdığını kanıtlamıştı. Aşk hormonu olarak bilinen oksitosin, bağlanma duygusunu da körüklüyor. Çocuğunuza sarıldığınızda, evcil hayvanınızla vakit geçirdiğinizde, zor bir gününa rdından yakın bir arkadaşınızdan ilgi ve şefkat gördüğünüzde ya da biriyle birbirinize ‘seni seviyorum’ dediğinizde, bol bol oksitosin salgılarsınız. Bu da sinir sisteminin rahatlamasına, vücudun gevşemesine, olumlu duyguların kolaylıkla yükselmesine yardımcı olur.

Sahiplenmek sevginin yaptığının tersini yapıyor

Öte yandan, ‘seven insan kıskanır’ benzeri önermelerle sevgilisini fazlaca sahiplenen, onu kısıtlayan kişiler, ‘seni seviyorum’ mesajının tam tersini veriyor ve olumsuz bir kimyasal tepkimeye neden oluyor. Birine onun için neyin en doğrusu olduğunu, neyi yapıp yapamayacağını söylemek, onu haddinden fazla sahiplenerek bir anlamda ‘esir almak’, negatif duyguları tetikliyor ve kişinin sevildiğini hissettiği güven ve mutluluk dolu halden kolaylıkla uzaklaşmasına neden oluyor.