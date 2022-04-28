Sen değiş, dünyan değişsin

Sen değiş, dünyan değişsin
Hayatın Sesi
28 Nisan 2022 Perşembe
Hülya Çakıcı

Hayattan tat almak için kendine ne yaptın? Devamlı bir beklenti ve istek içinde olduğumuzdan yaşamın bize vermek istediklerini alamıyor, anlayamıyoruz. Hiç kimseden hiçbir şey bekleme, kimseyi düşünme, kendini sürekli sorgulamaktan vazgeç, kendini sev, kendine değer ver, kendini sevindir, spor yap, yüz, yürü, gez dolaş, vicdanınla barışık ol, vicdanını rahatsız eden hiçbir şey yapma, dünyanın tadını çıkarmaya bak, kimseye dokunma, kimsede sana dokunmasın, seni rahatsız edenlerden uzaklaş, kendinle bol bol konuş, kendine değer ver, kendinle barış. Böylece hayattan yavaş yavaş tat almaya başlayacaksın.


Düşüncesiz kararlar alıp pişman olacak şeyler yapma, kimseye güvenme, borç verme, sırrını anlatma, çıkarlar bittiğinde herkes sırtını döner.


Kendimden başkasına fazla değer vermemeyi, kendim için yaşamayı, kimseye bağlı kalmamayı, birine güvenmenin kendime yaptığım en büyük saygısızlık olduğunu, bazı tecrübelerin çok pahalı olduğunu, her söylenene inanmamayı öğrendim. Herkesin işine yaradığın kadar iyisin. Yapmaz dediğiniz herkes her şeyi yapıyor. Ne kadar değer verirsen o kadar değersiz olursun. Ne kadar tepene koyarsan o kadar ayak altına iniyorsun.


İnandığın şeyler uğruna birçok hata yaparsın. Çünkü bilmek inanmayı ortadan kaldırır. İnsan bilmediği, bilme zahmetine katlanmadığı şeylere inanmak veya inanmamak durumunda kalır, bildiği şeylere ise inanma veya inanmama ihtiyacı duymaz.


Hakkım olana sahip çıkmam gerektiğini, dürüstlükten her ne olursa olsun şaşmamam gerektiğini, riyakar, yalancı, kontrol manyağı, egoist, narsist, benmerkezcilerin farkında olmayı, yaşanan her şeyin bir nedeninin olduğunu, kurban bilincinden çıkıp herkese hak ettiği kadarını vermem gerektiğini, alma verme dengesini oluşturmayı, kendimin farkına varıp kendimi çok sevmeyi, sınırlarımı kim olursa olsun çiğnetmemem gerektiğini, bütün bu farkındalıklarla kabule ve akışa teslim olup güçlenmiş bir şekilde yoluma devam etmem gerektiğini biliyorum.


Düşünen varlık olmanın bedelini kimileri çok, kimileri az öder. Birçok şey kazanılana kadar değerlidir. Süleyman'ın hazinelerini bile versek insanların gözü doymaz. Oysa ki geldiğinde neysen öyle de gideceksin; ne bir eksik, ne de bir fazla. Hayat öyle ya da böyle bitecek. Hiç olmazsa sana ışık tutanlara sırtını dönme, yoksa göreceğin tek şey kendi karanlığın olur. Doldur ya da doldurma, plan, proje hazır senin onayını bekliyor. Kaybetmek kazancın kendisidir, kaybetmeyi göze alamazsak hiçbir şey kazanamayız.


Duygularımız ile yaşayan varlıklarız. Nasıl bedenimizi korumakla yükümlüysek duygusal yönden bizi dibe çeken, sinirlendiren, öfkelendiren, kızdıran insanlardan uzak durmakta kendi ruh sağlığımız açısından gerekli. Bizi yaralayacak cesareti kimseye vermemek gerekiyor.


İçinde bulunduğumuz durumu ve nerede takıldığımızı fark etmek hareketi başlatır. Oyunu kuralına göre oynarsan şansın da bir şekilde yardım eder.


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