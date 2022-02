Şeffaf Kuvars taşı özellikleri

Kuvars kristali nedir?

Kuvars, Dünya'da bulunan en bol ikinci doğal mineraldir. SiO₂ kimyasal formülüne sahip silikon ve oksijen atomlarından oluşur. Trigonal kristal sisteminin bir parçasıdır ve camsı bir parlaklığa sahiptir. En yaygın olarak bilinen kuvars oluşumu, bir veya iki ucunda doğal yüzleri olan, şeffaf kuvarstır. Şeffaf kuvars, adından da anlaşılacağı gibi şeffaf ve beyaza yakın bir renge sahiptir.

Kuvars, Yunanca buz kelimesinden gelir ve buzul benzeri görünümü, saf şeffaflığı ve ferahlatan titreşimleri ile bu parıldayan kuvarsın kristal berraklığında dağların ve donmuş suların çağrışımları gelmesi şaşırtıcı değildir.

Şeffaf Kuvars: Ana Şifacı

6 kenarlı berrak kuvars kristalinin kutsal geometrisi, enerji titreşimlerini büyütmeye katkıda bulunur. Kuvars kristalleri, reiki, sesle şifa, rüya çalışması, aromaterapi, çiçek özü terapisi ve daha fazlası gibi her türlü meditasyon veya şifalı enerji çalışması ile kullanmak için harika kristallerdir. Berrak kuvars kristalleri, diğer kristallerin etkisinin yanı sıra enerji ve düşünceyi de güçlendirir. Berrak Kuvars Kristalleri enerji yükselticileridir. Hangi enerjiyi getirirseniz getirin, ister net ve öz, ister karmaşık, ister öfkeli ve bağlantısız, ister neşeli ve aydınlanmış olsun, kuvars o enerjiyi güçlendireceklerdir.

Yani kuvars kristalini, enerjiniz ve duygularınız için bir büyüteç olarak düşünebilirsiniz.

Eğer negatif hissediyorsanız, kristali baskın olmayan elinizde tutarak, birkaç derin farkındalık nefesi alarak ve kristalden bu basit meditasyonla negatifliği salıvermenize yardım etmesini isteyerek durumu tersine çevirebilirsiniz:

"Sevginin ve ışığın yüksek titreşimi, şimdi bana yardım etmesi için beni yüksek benliğime bağlasın. Niyetim, tüm negatif enerjiyi temizlemek ve artık bana hizmet etmeyen her şeyi salıvermek. Bu kristalin desteğiyle, ışığın, saf sevginin ve korumanın niyetini taşıyorum."

Kuvars kristalini yanınızda taşıyabilir veya sık sık göreceğiniz bir yere koyabilirsiniz. Kristali bu meditasyonla ne kadar sık ​​kullanırsanız, şifa enerjisi o kadar güçlü olur.

Şeffaf kuvarsın mental ve duygusal iyileştirici özellikleri

Fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal düzlemleri dengeleyebilir ve canlandırabilir.

Enerjiyi emme, depolama, salma ve düzenleme kapasitesine sahiptir.

Tüm çakralarla ve her Zodyak işaretiyle rezonansa girer.

Kuvars ruhsal büyümeyi, ruhsallığı, farkındalığı ve bilgeliği artırır.

İlham ve yaratıcılığı artırır.

Konsantrasyon, çalışma ve öğrendiklerini akılda tutma konusunda da yardımcı olabilir.

Kuvars bir uyum taşıdır ve romantik ilişkilerde yardımcı olur.

Bağışıklık sistemini uyarır ve vücudu dengeye getirir.

Daha parlak duyguları uyarır, büyütür.

Şeffaf kuvarsın fiziksel iyileştirme özellikleri

Bağışıklık sistemini uyarır.

Metabolizmayı hızlandırır ve kilo vermede etkisi olur.

Suya benzer berraklığı ile vücuttaki toksinleri atar.

Baş ağrısını hafifletici özelliği vardır.

Zodyak Doğum Taşı: Koç ve Aslan

Şeffaf kuvars, Koç burcu kişiler için sevilen bir burç taşıdır. Koç kişiliği, her ikisi de şaşırtıcı özellikleri olan ancak denge olmadan tükenmişliğe yol açabilecek tutku ve hırs duygularına yönelir. Sakinleştirici serin dokunuşu ve duygusal aşırı yüklenmeyi düzenleme yeteneği ile şeffaf kuvars, Koç burcu kişilere iyi gelecektir.

Aslan burcu kişiler de ateş elementi ile yakın bir ilişkidedir. Bir güneş işareti ve coşkularını çatılardan haykırmaya her zaman hazır olan şeffaf kuvars, eski kalıpların örümcek ağlarını temizleme, zihin netliği sağlama ve endişelerini bırakabilme alanında Aslanlar için harika bir eşleşmedir.

Şeffaf kuvars nasıl temizlenir?

Şeffaf kuvars, doğal dünyanın enerjilerine son derece uyumlu bir taştır. Bu değerli taşa enerjisini geri vermenin ve onu temizlemenin en iyi yollarından biri, onu ay ışığı altında tutmaktır. Ayrıca adaçayı, palo santo veya en sevdiğiniz şifalı tütsü ile de temizleyebilirsiniz. Su ile temizlemek isterseniz, herhangi bir enerji birikiminin akıp gitmesine izin vermek için birkaç dakika ılık su altında çalıştırabilirsiniz. Ancak uzun süre suda bırakmamaya özen göstermelisiniz.

Şeffaf kuvarsın gerçek olup olmadığı nasıl anlaşılır?

Gerçek bir şeffaf kuvars kristali genellikle renksiz ve şeffaf olacaktır. Bazen taş, yüzeyin altında, yer yer hafif bulutlu bir görünüm veren lekelere sahip olabilir. Ancak içinde hava kabarcığı olmamalıdır. Şeffaf kuvarsınızın yüzeyinin altında hava kabarcıkları görüyorsanız, muhtemelen gerçek bir kristal değil, camdır. Çoğu şeffaf kuvars taş, en yüksek kalitede üstün kalitede olmadıkça, yüzeyin altında küçük çatlaklara, çizgilere ve kalıntılara sahip olacaktır.

Şeffaf kuvarsın çakrası nedir?

Şeffaf kuvars, tüm çakraları dengelemeye yardımcı olabileceği anlamına gelen Usta Şifacı olarak bilinir. Bununla birlikte şeffaf kuvarsın taç çakraya bağlı olduğu da bilinmektedir, bu da zihni daha yüksek potansiyele ve sonsuz kozmik olasılığa temizlemeye ve açmaya yardımcı olduğu anlamına gelir.

Kuvars kristali çeşitleri nelerdir?

Ametist

Yaygın olarak bilinen ametist taşı, taç çakranın besleyicisidir. Ruhunuzu huzurla doldurmaya ve berraklığınızı bulmanıza yardımcı olur.

Gül Kuvars

Bir kalp şifacısı olan pembe kuvars, eski acıları bırakmanıza ve ruhunuzun yaralarını sarmanıza yardımcı olmak için taç yaprağı gibi yumuşak tonlarını ve nazik titreşimlerini yayar. Gül kuvars, pozitif enerji, derin şefkat ve kendinizi sevmeyi öğrenmekle ilgilidir.

Mavi Kuvars

İnanılmaz bir aura temizleyici olan mavi kuvars, olumsuz düşüncelerinizi salıverir ve ruhunuza dingin bir canlanma duygusu getirir. Boğaz çakrasına bağlanan canlandırıcı ve gerçekten iyileştirici bir taş olan mavi kuvars, daha iyi iletişim için bir araç olarak da kullanılabilir.

Dumanlı Kuvars

Dumanlı kuvars taşından sıcak enerji yayılır. Dumanlı kuvars aynı zamanda "Güç Taşı" olarak da adlandırılır ve Druidler tarafından genellikle bir kahin olarak kullanılan uzun ve mistik bir tarihe sahiptir. Dumanlı kuvars bir ışık getiricidir ve bizi olmamız gereken yerlere yönlendirir.

Kar Kuvars

Gökyüzünden düşen kar taneleri kadar yumuşak olan kar kuvars kristali, içinizdeki çocuğu oynamaya davet ediyor. Masumiyet duygusu ve güçlü temizlik hislerini beraberinde getirir.

Pembe Kuvars

Pembe kuvars, öfke duygularını ve kontrolden çıkmış ruh hallerini ortadan kaldırmak için gereken tüm yatıştırıcı özellikleri beraberinde getiriyor. Biraz ekstra ışık, biraz yumuşak yansıma ve sevginin açık yürekli enerjisiyle pembe kuvars mükemmel bir kristaldir.

