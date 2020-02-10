Burcunuzun doğum taşını biliyor musunuz?

İşte burcunuza göre doğum taşınız, uğurlu renginiz ve elementiniz...

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Burç taşınızı biliyor musunuz?

Antik çağlardan beri astroloji, insanlar ve olaylar ile yıldız ve gezegenlerin konumları arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmadır. Astrologlar, on iki zodyak işaretini kullanarak araştırmalarını çeşitlendirirler. Bir insanın kişiliği ve kaderine bakış açısı sağladığına inanılan Zodyak işaretlerini bireylerin doğum tarihi belirler. Astrologlar her burcu bir takımyıldızı, tarih aralığı, doğal element, renk ve doğum taşı ile bağdaştırır.

 

Koç

21 Mart ve 20 Nisan arasında doğan insanlar, Zodyak’ın ilk burcuna aittir: Koç. Simgesi, Ram takımyıldızından kaynaklanır ve ateş elementi ile bağlantılıdır. Koç burcu insanının rengi kırmızı ve doğum taşı da aynı renkte olan yakuttur.

 

Boğa

21 Nisan ve 20 Mayıs tarihleri arasında doğarlar ve simgesi Boğa takımyıldızından türetilmiştir. Elementi toprak, rengi pembe ve doğum taşı ise zümrüttür.

 

İkizler

21 Mayıs ve 21 Haziran arasında doğarlar ve simgesi İkizler takımyıldızından türetilmiştir. Elementi hava, rengi sarı ve doğum taşı akuamarindir.

 

 

Yengeç

Bir su burcu olan Yengeç’e mensup insanlar 22 Haziran ve 22 Temmuz arasında doğarlar. Yengeç takımyıldızından türetilmiştir ve doğum taşı ay taşıdır.

 

Aslan

O bir ateş burcudur ve rengi turuncudur. 23 Temmuz ve 22 Ağustos arasında doğanları kapsar, Aslan takımyıldızından türetilmiştir. Peridot taşı doğum taşıdır.

 

Başak

Elementi toprak, rengi yeşil tonları, lacivert ve koyu kahverengi, doğum taşı ise safirdir. 23 Ağustos ve 22 Eylül arasında doğanların burcudur ve Bakire takımyıldızından türetilmiştir.

 

Terazi

23 Eylül ve 23 Ekim arasında doğanların burcudur. Terazi takımyıldızından üretilmiştir. Bir hava burcudur. Doğum taşı opal, renkleri ise mavi ve yeşilin pastel tonlarıdır.

 

 

 

Akrep

Elementi su olan Akrep burcu insanları 24 Ekim ve 22 Kasım arasında doğarlar. Akrep takımyıldızı tarafından temsil edilir ve rengi kestane, doğum taşı ise topazdır.

 

Yay

Yay burcunun takımyıldızı da kendi adını taşır. Burcun doğum aralığı 23 Kasım ve 21 Aralıktır. Elementi ateş, rengi koyu mavi ve mor, doğum taşı ise turkuazdır.

 

Oğlak

Oğlak burcu siyah ve kahverengi gibi koyu renklerle özdeşleştirilir. Elementi toprak, takımyıldızı Oğlaktır. 22 Aralık ve 20 Ocak arasında doğan insanların burcudur. Doğum taşı ise gamettir.

 

Kova

21 Ocak ve 18 Şubat arasında doğan insanların burcu olan hava elementi Kova’nın takımyıldızı Kova takımyıldızıdır. Turkuaz rengi, ametist ise doğum taşıdır.

 

Balık

İndigo ve mor gibi yumuşak renkler bir su burcu olan Balık’ın renkleridir. 19 Şubat ve 20 Mart doğum aralığı, kantaşı da doğum taşıdır.

 

10 MADDEYLE KOÇ BURCU!

 

10 MADDEYLE BOĞA BURCU!

 

10 MADDEYLE İKİZLER BURCU!

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Yorumlar
2
Onay Bekleyenler
0
HTHayat Okuru ne diyor?
  • Misafir
     
    20 Mayıs 2016 Cuma 08:18

    bence öyle değil . hobim ayrıca.okey kapiş

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  • Misafir
     
    18 Mayıs 2016 Çarşamba 09:23

    Ben burçlara inan bir insan değilim çok aptalca buluyorum inanlara da hiç bişey söylemiyorum burç ne yani batıl inanç!!!

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