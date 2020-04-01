Çakralarınızı dengeleyen seslerle tanışın

Çakraları açmak için ses ve müzikler

Solfeggio Frekansları'nı kullanarak yaşamınıza pozitif enerjiyi kolaylıkla çekebilirsiniz. İşte çakra açmak veya dengelemek, hayatınıza olumlu katkılar getirmek için kullanabileceğiniz özel ses frekansları...

Çakralar artık bir çoğumuzun bildiği gibi bedenimizin farklı noktalarında bulunan ana enerji merkezleri olarak ifade ediliyor. “Kapalı çakraları açmak” tabirine alışmış olsak da aslında çakraların kapanması değil, dönüş hızlarının yavaşlaması kastediliyor. Çakraların dengelenmesi için çeşitli renkler, taşlar ve yoga uygulamalarının yanı sıra titreşimler de kullanılabiliyor. Çakralar üzerinde bir nevi ayarlama yapmak için ses de oldukça etkili bir araç olarak gösteriliyor.

Yedi ana enerji merkezimiz olan yedi çakra ve ayrıca hepsini kapsayan auramız için yedi farklı ses frekansı ile hazırlanan müzikler sadece yoga veya meditasyon yapanlara değil, hayatına pozitif katkı getirmek isteyen herkese hitap ediyor. Çakra dengeleyen müzikler Solfeggio frekansları kullanılarak farklı müzikal araçlarla hazırlanıyor. Bunlara Tibet çanakları, davullar, ziller eklenerek üretilebildikleri gibi, dijital ortamda melodik eser halinde de hazırlanabiliyorlar. Söylenene göre bu ses akışları çakraların dönüş hızını dengeleyerek çakraların temsil ettiği konularda şifa getiriyor. Enerji bedenimizin titreşimini dengelemeye, aurayı temizleyip güçlendirmeye ve pozitif enerji yaymamıza yardımcı oluyor. Çeşitli faydalarla lanse edilen ses ürünleri haline geldiklerini söylemek ise abartılı olmaz. Bilim insanlarının ilgisi bu alana yeni yeni çekilse, plasebo etkisi olup olmadığı tartışılsa da bu seslerle huzur bulduğunu belirten binlerce insan olması da dikkat çekiyor.



Kök çakra ve sakral çakrayı dengelemek için: 174 Hz ve 285 Hz dalga boyunda hazırlanan ses ürünlerinin geçmişten gelen ve kök çakramızın dönüş hızını yavaşlatan kederi neşeye dönüştürmeye, güven duygusunu geri kazanmaya, değişimleri kolaylaştırmaya yardımcı olduğu söyleniyor.

Solar Plexus çakra için: 396 Hz ile hazırlanan müziklerin suçluluk ve korku gibi duyguları çözümlemeye ve canlılığı kazanmaya yardımcı olduğu söyleniyor.

Kalp çakrası için: 417 Hz ile değişimleri kolaylaştırma, sevgi alma-verme dengesini sağlama, ilerleyişi hızlandırma konuları ve kapsayıcı olma yetenekleri destekleniyor.

Boğaz çakrası için: 528 Hz ile ilişki kurma, empati ve ifade yeteneğinin artması, ve tekamülde bir üst aşamaya geçmeden önce diğer çakralarla olan dengenin sağlanması bekleniyor. Bu frekansın DNA onarımında da etkili olduğu söyleniyor.

Üçüncü göz çakrası için: 639 Hz ile ilişkilerde iyileşme başlıyor ve evrenle tekrar bağlantıya geçmeye yönelik dengelenme sağlanıyor.

Taç çakra ve tüm aura için: 741 hz ile problemleri çözebilme kapasitesinin ve evrenle bağlantının korunması, ayrıca 852 Hz ile sezgi yeteneğinin uyandırılması, 963 Hz ile birlik bilincinin uyanması gibi faydalar sağlandığı söyleniyor.



Tüm bu frekansların çakralar üzerindeki etkisi elbette ki kesin sınırlarla ayrılmış değil ve bunları tek başına kullanmak mucize çözüm getirmiyor. Hepsinden dengeli şekilde dinlemek önerilirken, çakra açan ve dengeleyen müziklerin yanı sıra sakinleştirici uyku müzikleri, konsantrasyon arttırıcı müzik veya dinlendirici sesler olarak hazırlanmış ses kayıtlarını da birbirinden çeşitli şekillerde internette yer alıyor. Eğer bunlardan birini dinlediğinizde beklenen etkiyi hissetmiyorsanız, zihniniz üzerinde fazla uyarıcı bir müzik de seçmiş olmanız mümkün. Örneğin klasik müziğin bazı örnekleri, sakinleştirmek yerine beyin dalgalarınızı daha hızlı dalga boyuna getirerek sizi canlandırıyor olabilir. Bu bakımdan sesi rahatlamak veya iyi hissetmek için kullanırken seçici olmak faydalı görünüyor.



Derleyen ve çeviren: Senem Tahmaz

Referanslar:

“The Ancient Solfeggio Scale” Şuradan alındı: https://www.mindvibrations.com/ancient-solfeggio-scale/

“Healing Frequencies of the Ancient Solfeggio Scale”. (2020). Şuradan alındı: https://www.gaia.com/article/healing-frequencies-of-the-ancient-solfeggio-scale

ÇAKRA AÇMA YOGA HAREKETLERİ