Kapadokya'da Balon Festivali başladı

Festival kapsam\u0131nda d\u00fczenlenen Uluslararas\u0131 Balon Festivali, 7 - 10 A\u011fustos tarihleri aras\u0131nda 27 farkl\u0131 \u00fclkeden gelen 38 s\u0131cak hava balonunu Kapadokya semalar\u0131nda bulu\u015fturdu.. G\u00f6reme beldesindeki festival alan\u0131nda sabah\u0131n erken saatlerinde ba\u015flayan etkinlikte, \u00e7e\u015fitli fig\u00fcrlerdeki balonlar pe\u015f pe\u015fe g\u00f6ky\u00fcz\u00fcne y\u00fckseldi. . Rengarenk ve \u00f6zel \u015fekilli balonlar, Kapadokya'n\u0131n e\u015fsiz peribacalar\u0131 ve do\u011fal kaya olu\u015fumlar\u0131n\u0131n \u00fczerinde s\u00fcz\u00fclerek g\u00f6rsel bir \u015f\u00f6len sundu. Yerli ve yabanc\u0131 turistler, bu e\u015fsiz manzaray\u0131 b\u00fcy\u00fck bir ilgiyle takip etti.. T\u00fcrkiyenin yan\u0131 s\u0131ra 27 \u00fclkeden gelen, "papa\u011fan", "inek", "otomobil", "kurba\u011fa", "roket", "kalp" ve "kurt" gibi 40 fig\u00fcrl\u00fc balon, G\u00f6reme beldesinden kalk\u0131\u015f yapt\u0131ktan sonra vadilerin \u00fczerinde yakla\u015f\u0131k 30 dakika boyunca u\u00e7tu.. K\u00fclt\u00fcr Yolu Festivali 10 A\u011fustos'a kadar devam ediyor\nNev\u015fehir K\u00fclt\u00fcr Yolu Festivali \u00e7er\u00e7evesinde 10 A\u011fustos'a kadar m\u00fczikten tiyatroya, film g\u00f6sterimlerinden s\u00f6yle\u015filere ve at\u00f6lye \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na kadar 400'e yak\u0131n etkinlik d\u00fczenleniyor.. Etkinlikler yaln\u0131zca Nev\u015fehir halk\u0131ndan de\u011fil, \u00e7evre illerden ve yurt d\u0131\u015f\u0131ndan gelen \u00e7ok say\u0131da ziyaret\u00e7iden de b\u00fcy\u00fck ilgi g\u00f6r\u00fcyor.. . . . . . . . . .
YORUMLAR