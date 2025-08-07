Kapadokya'da Balon Festivali başladı

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 8. ayağı Nevşehir'de figürlü sıcak hava balonlarıyla renklendi.

Giriş: 07 Ağustos 2025 10:40
  • Festival kapsamında düzenlenen Uluslararası Balon Festivali, 7 - 10 Ağustos tarihleri arasında 27 farklı ülkeden gelen 38 sıcak hava balonunu Kapadokya semalarında buluşturdu.

  • Göreme beldesindeki festival alanında sabahın erken saatlerinde başlayan etkinlikte, çeşitli figürlerdeki balonlar peş peşe gökyüzüne yükseldi.

  • Rengarenk ve özel şekilli balonlar, Kapadokya'nın eşsiz peribacaları ve doğal kaya oluşumlarının üzerinde süzülerek görsel bir şölen sundu. Yerli ve yabancı turistler, bu eşsiz manzarayı büyük bir ilgiyle takip etti.

  • Türkiyenin yanı sıra 27 ülkeden gelen, "papağan", "inek", "otomobil", "kurbağa", "roket", "kalp" ve "kurt" gibi 40 figürlü balon, Göreme beldesinden kalkış yaptıktan sonra vadilerin üzerinde yaklaşık 30 dakika boyunca uçtu.

  • Kültür Yolu Festivali 10 Ağustos'a kadar devam ediyor

    Nevşehir Kültür Yolu Festivali çerçevesinde 10 Ağustos'a kadar müzikten tiyatroya, film gösterimlerinden söyleşilere ve atölye çalışmalarına kadar 400'e yakın etkinlik düzenleniyor.

  • Etkinlikler yalnızca Nevşehir halkından değil, çevre illerden ve yurt dışından gelen çok sayıda ziyaretçiden de büyük ilgi görüyor.

