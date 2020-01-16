Güçlüklere karşı dirençli insanların 7 alışkanlığı

Ara sıra her şey bir anda kötü gitmeye başlar – ilişki faciaları, iş yerinde sıkıntılar, sinir bozan sağlık sorunları. Böyle zorlu dönemlerden daha önce de geçtiniz ve her seferinde de atlattınız.

Kötü şeylere odaklanmaktansa, aklınıza bildiğiniz en azimli insanları getirin ve onlardan ilham almaya çalışın. Hedefleri uğruna daima direnen ve bir şeyler başaran insanların bu 7 alışkanlığını benimseyerek bu ilhamı harekete dönüştürün.

Büyük resme odaklanırlar

En dibe vurmanın en iyi yanı, yukarıdan başka gidilecek bir yer olmamasıdır. İçinde bulunduğunuz durumdan bir adım uzaklaşın ve bakış açınızı genişletin. Bu pürüz, yolun ortasındaki bir tümsek; sonunda değil.

Karmaşanın içerisinde anlam bulurlar

Başarısızlık, yaşayabileceğiniz en iyi öğrenme deneyimlerindendir. Neyin işe yaramadığını öğreterek işe yarayanın ne olduğunu anlamanızı sağlar. Kendinize geldikten sonra alacağınız bir sonraki riskin daha az korkutucu görünmesine olanak tanır. Ve elde ettiğiniz başarıların daha da anlamlı hissettirmelerini sağlar. Onlardan bir şeyler öğrenerek mücadelelerinizi anlamlı kılın.

Sorunları adım adım ilerleyerek çözerler

İçinde bulunduğunuz durum, muhtemelen bir günde çözülmeyecektir. Ancak gereken adımları küçük parçalara bölmek, sürecin gözünüzü korkutmasını önler. Bir liste hazırlayıp tamamladığınız adımlara çarpı koymak, beraberinde sakinleştirici bir başarı hissi getirir.

Değişimi hoş karşılarlar

Birçoğumuz değişimden korkarız; ne getireceğini bilmediğimizden dolayı. Ancak her değişimin bir sebebi vardır. Bu başkalaşımlar içerisinde fırsatları yakalamak size bağlıdır. Harekete geçmek demek, yeni arkadaşlıklar için fırsat demektir. Bir ilişkiyi bitirmek, kendinize öncelik tanımak için şans demektir. Değişimi, hayatınızı iyileştirmek adına bir fırsat olarak görün.

Teslim olmanın gücünü bilirler

Arabanız patinaj yapmaya başladığında, yönünüzü düzeltmenin en doğru yolu, patinaja doğru dönmektir. Mantığa aykırıymış gibi görünebilir; ancak aynı şey, hayatta karşılaşılan güçlükler için de geçerlidir. Gücünüz dâhilinde olanları ve olmayanları belirleyin. Yapabileceklerinizi yapın, gerisini bırakın. Her şeyi düzeltemeyeceğinizi bilmek, hayattaki en özgürleştirici deneyimlerdendir. Bazen bir zorlukla karşı karşıya kaldığınızda, yapabileceğiniz tek şey teslim olmaktır.

Kendi içlerine doğru dönerler

Yüzleşmek zorunda olduğunuz durumu değiştirmek için uğraşmak yerine, neden öncelikle kendi içinizde bir şeyler halletmeyesiniz ki? Duygularınızı gözden geçirin, zihninizi odaklayın ve spiritüel bağlamda merkeze kendinizi koyun. Her mücadele, benliğinizi bir adım daha geliştirerek öteye taşımak için bir fırsattır.

Sıkıntının içerisinde umut görürler

Bize en çok ilham kaynağı olan insanlar, prensiplerine bağlı kalan, hedefleri yolunda azimle çaba sarf eden ve asla içinde bulundukları durumun kendilerini tanımlamasına izin vermeyen kişilerdir. Bakış açınızı değiştirip negatif bir durumun yararlarına odaklanabildiğinizde, zaten durumun kendisi iyi bir şeye dönüşmüş olur.

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