İyi bir iş günü için öneriler

Araştırmalara göre işte ne kadar mutluysak başarılı olma şansımız o kadar yüksek.

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Gününüzün iyi olacağına inanın!

İş yerinde güzel vakit geçirmek için çabalamanın iki önemli sebebi var. Birincisi, yapılan araştırmalara göre işte ne kadar mutluysak başarılı olma şansımız da o kadar yüksek. İkinci ise iş yerinde yaşadığımız olumlu ve olumsuz her şey hayatımızın diğer alanlarına da yansır. O nedenle hafta sonlarımızın daha iyi olması için hafa içinde uzun saatler geçirdiğimiz iş yerimizde daha mutlu olmalıyız.

 

İşte size iş yerinizde daha mutlu olabilmeniz için birkaç öneri:


1- Gününüzün iyi olacağına inanın

İş yerinde gününüzün iyi geçmesi için ilk adım buna inanmanızdır. Ünlü otomobil devinin kurucusu Henry Ford'un dediği gibi "Ya yapacağınızı ya da yapamayacağınızı düşünürsünüz, haklısınız".

 

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2- İyi bir iş günü sizin için ne ifade ediyor?

İşteki kötü bir günün ne olduğunu iyi biliyoruz, ama bir dakikanızı ayırın ve işte iyi bir gün geçirmenin ne olduğunu düşünün. Böylece iş yerinde çok daha iyi zaman geçirmek için hareket edebilirsiniz. İşinize odaklanın, aynı zamanda molalarınıza da.


3- Yeni hedefler

Eğer yaptığınız iş sizin için artık çocuk oyuncağına dönüşmüşse belki de biraz daha sizi zorlayacak şeylere ihtiyacınız vardır. Kendinize biraz daha zorlu hedefler koyun ve bunları daha kısa zamanlarda bitirmeye çalışın.

 

4- Tutarlılıkla yapılacak küçük hedefler

Koyduğunuz küçük hedefleri başarmak sizde olumlu etkiler bırakacak, kendinizi iyi hissetmenize neden olacak ve daha büyük hedefler için yol açacaktır.

 

5- Küçük molalar

En iyi tenis oyuncularının arasında teknik olarak çok az fark vardır. Aralarındaki asıl fark bu oyuncuların molalar arasında nasıl tekrar kendilerine geldikleridir. Gün içinde kendinize küçük molalar verin. Toplantı arasında nefes egzersizi, yürüyüş yapmak ya da ufak bir hatırayı canlandırmak size iyi gelir.

 

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6- Olumlu duyguları artırın

Bazen olumsuzluklar kaçınılmaz olsa da olumlular üzerinde odaklanmaya özen gösterin. Size olumlu hisler veren şeylerin listesini yapın. Bunların hayatınızda daha çok yer alması için uğraşın. Yardımseverlik, şükretmek gibi davranış ve düşünceler olumlu duyguları artırır.


7- Enerjinizi olumluya yöneltin

Düşündüğümüz ve konuştuklarımız hayata geçer ve bizi biz yapar. Çoğu zaman olay ve durumlar iyi ve kötüden oluşur. Siz bunu dengede tutmaya bakın. Bir negatif duygu için üç pozitifi yaratmayı unutmayın.

 

8- Suçlamadan önce düşünün

İş hayatında her zaman işler planlandığı gibi yürümez. İşin en alevlendiği noktada bir başkasına suç atmak kolay olabilir. Bir dahaki sefere başkasını suçlamadan önce bir iki dakika sakin düşünerek çözüm bulmaya odaklanın.

 

9- Örnek olun

Duygular bulaşıcıdır. Bu olumsuz duygular için de geçerlidir. Olumlu duyguların daha çok olduğu bir işyeri de daha verimli olacaktır. Çoğumuz üretkenliğimiz sayesinde tatmin oluruz. Olumlu duyguların yaratıldığı bir ortamın parçası olun. İş arkadaşınızın ya da patronunuzun olumlu bir davranışını överek iş yerinizdeki havayı değiştirebilir ve diğerlerine de örnek olabilirsiniz.

 

10- Kendinizden emin olun

Kimse fikirlerinin çiğnenmesini istemez. Kendinden emin olmak iyi bir işgünü için önemlidir. Dik durmak bunun için en basit ilk adımdır.

 

EVDE VE İŞTE MUTLULUĞU YAKALAMANIN FORMÜLÜ

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