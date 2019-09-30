İş hayatında başarılı olmak için 10 altın öneri

1- Haftada 1 gün mutlaka yeşil bir alanda oturun. Uzaklara doğru bakın ve yeşil rengin gözlerinizden ruhunuza geçmesine izin verin. Aklınız dağılsın. Toparlanmak ve toparlamak için önce dağıtmanız gerekiyor.

2- Damak tadı gelişen bir durumdur. Geliştikçe güzelleşir. O zaman ayda bir özel bir tat ile damağınızı buluşturun. Farklılıklar sizi bambaşka düşüncelere yönlendirir. Bırakın damağınız sizi yönlendirsin.

3- Maviyi unutma. Mavi renk huzuru ve sakinliği getirir. Trafikte misin? Yoğun musun? İş yerinde uzun saatler mi geçiriyorsun? Evet ise maviye ihtiyacın var demektir.

4- İlişkilerde en önemlisi aile. Kendi ailen ya da ebeveynlerin hiç fark etmez. Doğum anın ve tüm hayatınla oradasın. Rol yok. Ne ise o. Daha fazlası değil. Kendinle yüzleş. Ailene önem ver gerçek sen gerçek sevgiyi yakala. Unutma onları hatırla.

5- Ya arkadaşların... Kimseye ederinden fazla değer verme. Hayat yorucu insanlar daha çok yorar. Seviye önemli. Kime değer vereceğini iyi seç. Özel kişilerin olsun. Ama insan sevmekten vazgeçme. İnancını yitirme. Sadece mesafeni bil. Dostunu ve arkadaşını iyi seç.

6- Kıyafetlerin seni tanımlar. Yeni ve lüks olmasına gerek yok. Temizlik işe başlarken bile ufku açar. Başlangıçları kolaylaştırır.

7- Her sabah gülümse. Zor biliyorum. Ama bunu yap. Bu 2 saniyelik gülümse bak neler kazandıracak sana.

8- Önce sen. Her şey bir yana kendini sev. Kendinle barış. Aynaya bak ve mutlu olmaya neden ara. Her işi halletmeye efor harcarken kendini sevmeye de vakit ayır.

9- Paranı ayır. Ufak olsa da biraz. 5 ya da 10 fark etmez. Herkese hediye alıyorsun ya kendine de hediye al. Bu ay kendime ne aldım diye sor. Sen önemlisin.

10- En son ne zaman soft bir müzik açıp gözlerini 10 dakika kapatıp kendini ve yaşadığın günü düşündün. Yoga mı bunun adı? Sen kendini daha iyi tanırsın. Her gün 10 dakika senin. Telefon diyeti yapabilirsin. 10 dakika sosyal medyada varlık gösterme. Kapa gözlerini gün sana anlatsın doğrularını, yanlışlarını ve püf noktaları…

İş hayatında başarılı olmak için bu tüyolar hep sana dönük. Çünkü sen iyi, mutlu ve huzurlu olursan etrafında aynı enerjiler var olur. Yeni ve dinamik projeler senin olur. Olmazsa vazgeçmeyi de bileceksin. Her şeyi yaptım olmadı dersen şükür etmeyi de öğreneceksin.

Yazı: Ebru Küçükgökdemir

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