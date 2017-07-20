Sivrisinekler neden hep beni ısırıyor?

Anneniz küçükken buna cevap olarak “Çünkü sen çok tatlısın” dediyse, yalan söylemiş bizden söylemesi. İşte sivrisineklerin sizi ısırmasının nedenleri...

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Sivrisinekler neden hep sizi ısırıyor?

"Sivrisinekler neden hep beni ısırıyor?" sorusunun cevabının çorap kokusuyla bir ilgisi olabilir. Nasıl mı? Londra'da yapılan bir araştırma bu soruyu aydınlığa kavuşturuyor. Londra Hijyen ve Tropik Tıp Okulu tarafından yapılan araştırmada çift ve tek yumurta ikizlerinden alınan 200 adet kokulu çorap kullanıldı. Araştırmanın amacı çoraplardaki kokuları inceleyerek hangi ayağın itici, hangi ayağın çekici bir koku ürettiğini keşfetmekti. Özellikle ikizlerin seçilmesinin sebebi ise önceden yapılan başka bir araştırmaya göre sivri sineklerin tek yumurta ikizlerini daha çekici bulmasıydı. Çorapları ve sivri sinekleri bir rüzgar tüneline soktular ve araştırmayı başlattılar.

 

Projeyi 2017 yılında başlatan James Logan projeye ilişkin şunları söyledi: “Bizi sivrisineklere karşı çekici yapan şeyin genetik olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Umuyoruz ki bu çalışma bize vücudumuzun ürettiği kokuların mekanizmasını anlatacak ve böylelikle belki de bu kokuları sivrisinekler için daha az çekici hale getirecek çalışmalar yapabileceğiz. Bunu yapabilmek için ise kokuların üretiminden sorumlu olan geni bulmalıyız, böylece bu kokuyu çekici değil itici hale getirecek ilaçlar üretmemiz de mümkün olabilir.” Yapılan başka çalışmalara göre sivri sinekler ürik asit gibi bazı asit türlerini daha fazla üreten kimseleri ve hamile kadınları daha çok tercih ediyor.

  

 

SİVRİSİNEKLERDEN DOĞAL KORUNMA YOLLARI!

 

Tıbbi Entomoloji Dergisi tarafından yürütülen bir araştırmaya göre ise sinekler kan grubu A olan insanlara kıyasla 0 grubundan olan insanları daha çok ısırıyorlar. Entomoloji uzmanı Profesör Jonathan F. Day, sineklerin belirli kan gruplarını tercih etmeleri konusunda daha fazla araştırma yapılması gerektiğini düşünse de sivrisineklerin insanların bıraktığı bazı işaretlerden faydalanarak belirli kişileri ısırmaya daha fazla eğilimli oldukları doğru.


"Bu işaretler sineklere bir kan kaynağına gittiklerini gösteriyor" diye belirtiyor Profesör Day. Ürettiğiniz karbondioksit miktarının en önemli işaret olduğunu söyleyen Day, "Ne kadar fazla karbondioksit üretirseniz bir sinek tarafından ısırılma olasılığınız o kadar yüksek" diye de ekliyor. Peki bizi karbondioksit üreten başka cisimlerden, örneğin arabalardan, ayıran özellik ne? Day bu noktada sineklerin ikincil işaretlere yöneldiğini belirtiyor. Laktik asit, spor yaparken kaslarımıza kramp girmesine sebep olan bir asit türü, ikincil işaretlerden biri. Laktik asit cilt üzerinden yayıldığı için sineklere hedef olduğumuzu gösteriyor. Diğer bir etken ise nasıl giyindiğiniz. Eğer koyu renk kıyafetler giydiyseniz sineklerin sizi ısırması daha olası çünkü sineklerin görüş alanında daha fazla göze çarpıyorsunuz.

 

SİNEK ISIRIĞINA NE İYİ GELİR?

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